Circulația feroviară a fost închisă temporar marți dimineață între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat pe un sector de linie din județul Constanța, a anunțat CFR SA.

Foto: CFR SA

„Începând cu ora 07:00, circulația feroviară a fost închisă temporar între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța, ca urmare a surpării terasamentului căii ferate, la km feroviar 241+590”, a transmis Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A.

Specialiștii companiei au fost mobilizați la fața locului pentru a analiza situația și a stabili soluțiile tehnice necesare.

„Măsura a fost dispusă din motive de siguranță , pentru a permite evaluarea situației și stabilirea lucrărilor necesare remedierii”, precizează compania.

În momentul suspendării traficului, pe sectorul afectat se afla un trenul Regio.

„Trenul Regio 8381 , operat de CFR Călători , aflat pe sectorul respectiv la momentul închiderii circulației, urmează să fie retras în stația Eforie Nord”, anunță CFR S.A.

„Reluarea circulației feroviare va avea loc după finalizarea intervențiilor”

Pentru a reduce impactul asupra pasagerilor, CFR SA a anunțat că va asigura transbordarea călătorilor între stațiile Constanța și Mangalia, până la reluarea circulației feroviare:

„Personalul de specialitate al SRCF Constanța monitorizează situația și evaluează starea infrastructurii, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea terasamentului afectat. Reluarea circulației feroviare va avea loc după finalizarea intervențiilor și verificarea condițiilor de siguranță.Vom reveni cu informații privind evoluția intervenției și redeschiderea circulației feroviare”.

Ploile torențiale au provocat probleme în județul Constanța: copaci căzuți, curți inundate și alertă de vreme severă

Mai multe localități din județul Constanța s-au confruntat în ultimele 24 de ore cu efectele ploilor abundente, pompierii intervenind pentru îndepărtarea copacilor doborâți de vânt și evacuarea apei din gospodării afectate de inundații.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, marți dimineață, la ora 05:10, a fost emis un mesaj RO-ALERT de Cod Roșu de precipitații pentru localitățile 23 August, Mangalia și Limanu.

Echipajele de intervenție au acționat pentru degajarea a opt copaci căzuți în mai multe localități din județ, printre care Constanța, Amzacea, Mircea Vodă, Cobadin și Costinești.

De asemenea, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o curte inundată în Ciocârlia de Sus, dintr-o curte și un garaj în Mangalia, precum și dintr-o gospodărie afectată de acumulările de apă în Tuzla.

În alte situații, autoritățile locale au gestionat căderea unui copac în Mangalia și a unui stâlp, respectiv a unui copac în municipiul Constanța. Totodată, echipe ale Regiei Autonome Județene de Apă (RAJA) au fost mobilizate pentru intervenții în trei curți inundate.

Meteorologii avertizează că vremea instabilă va continua și în perioada următoare. Județul Constanța se află sub avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi, valabile până miercuri, 4 noiembrie, la ora 10:00.