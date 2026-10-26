 „Record” incredibil, chiar şi pentru CFR Călători. Zece ore cu trenul între Brașov și Sighișoara, pe 128 de kilometri | adevarul.ro
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„Record” incredibil, chiar şi pentru CFR Călători. Zece ore cu trenul între Brașov și Sighișoara, pe 128 de kilometri

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Călătoria ar fi trebuit să dureze trei ore și 28 de minute, dar un pantograf rupt și intervenția care a urmat au dat peste cap circulația feroviară.

Tenul Dacia a înregistrat un nou record de întârzire: 10 ore pe 128 de kilometri.
Tenul Dacia a înregistrat un nou record de întârzire: 10 ore pe 128 de kilometri. Foto: clubferoviar.ro

Trenul internațional Dacia al CFR Călători, care circulă pe ruta București Nord - Wien Westbahnhof vineri, 23 octombrie, a ajuns la Sighișoara cu o întârziere de 379 de minute, adică peste șase ore. Garnitura ar fi trebuit să parcurgă distanța dintre Brașov și Sighișoara în trei ore și 28 de minute, însă a avut nevoie de aproximativ zece ore.

Problemele au început vineri seara, după ce s-a rupt pantograful locomotivei, în urma unei flexări a liniei de contact. Incidentul a afectat circulația pe tronsonul dintre Feldioara și Apața, unde unul dintre cele două fire de cale ferată este închis permanent.

Potrivit  CFiR, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a anunțat că, la ora 19:57, mecanicul trenului internațional IRN 346, aparținând CFR Călători, a semnalat ruperea pantografului în zona kilometrului 201+000, între stațiile Feldioara și Apața, pe firul II.

La scurt timp, la ora 20:17, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact a fost întreruptă pe distanța Bod - Postul de Secționare Augustin, pentru ca echipele de intervenție să poată lucra în siguranță.

„Remedierea urmează să fie realizată din ambele direcții, atât dinspre Brașov, cât și dinspre Sighișoara, cu drezine pantograf”, anunţa regionala feroviară.

Între timp, alte două trenuri au rămas blocate în stații. Trenul 16534, operat de Interregional Călători, era oprit în stația Apața încă de la ora 20:10, iar trenul 3535 al CFR Călători staționa în Bod din ora 20:27.

Circulația a fost reluată după ora 1 noaptea

Intervenția s-a încheiat abia după miezul nopţii. Potrivit SRCF Brașov, la ora 01:17 linia de contact a fost repusă sub tensiune. După retragerea drezinelor pantograf folosite la reparații - una în stația Apața, dinspre Sighișoara, și cealaltă în stația Feldioara, dinspre Brașov - trenurile s-au putut, în sfârşit, urni din loc.

Întârzierea trenului internațional Dacia a ajuns la 379 de minute la sosirea în Sighișoara, potrivit datelor publice ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA. Pe parcursul călătoriei, garnitura a mai recuperat din timpul pierdut, astfel că la plecarea din Arad întârzierea scăzuse la 355 de minute.

Și celelalte două trenuri afectate au ajuns la destinație cu întârzieri de ordinul orelor. Trenul IR 16534 a sosit în București Nord cu șase ore întârziere, în timp ce trenul Regio 3535 a ajuns la Mediaș cu 330 de minute mai târziu decât era prevăzut.

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