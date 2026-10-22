La nouă ani de la începerea lucrărilor de modernizare a căii ferate Gurasada–Simeria, gările din Deva și Simeria au rămas cu șantiere neterminate. Deși tronsonul feroviar de 41 de kilometri este aproape de final pasarele pietonale și alte amenajări din cele două stații CFR nu pot fi folosite.

Pasarela din Simeria, folosită doar pe jumătate. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Lucrările la cei 41 de kilometri ai tronsonului feroviar Gurasada–Simeria, parte a magistralei feroviare Arad (Km 614)–Simeria, în lungime de 141 de kilometri, au început în octombrie 2017. În luna martie a anului 2018, constructorii căii ferate lucrau deja în stația CFR Deva, iar în următoarele luni șantierul a fost extins.

Tot în 2018 a intrat în șantier și zona pasarelei pietonale din gara municipiului Deva, care asigura legătura dintre peroane peste liniile ferate. Proiectul a mai prevăzut construirea altor două pasarele pietonale moderne și a unui pasaj rutier, în vecinătatea stației CFR, lucrări menite să elimine trecerile la nivel cu calea ferată și să îmbunătățească legăturile dintre cartierul Grigorescu și zona centrală a municipiului.

În Simeria, stația feroviară învecinată Devei și unul dintre cele mai importante noduri de cale ferată din vestul țării, modernizarea infrastructurii a început mai devreme, însă lucrările la clădirea istorică a gării au demarat în 2020. În 2021, vechea pasarelă pietonală din stația CFR, care făcea legătura peste liniile ferate între zona gării și centrul orașului, a fost demolată.

La scurt timp a început și aici construirea unei pasarele pietonale moderne, pe amplasamentul vechii construcții. Proiectul a cuprins și restaurarea clădirii de călători, modernizarea peroanelor, a liniilor și a instalațiilor feroviare și amenajarea pasajului subteran care asigură accesul între gară și peroane.

Aproape opt ani mai târziu, cele două stații CFR prezintă situații diferite. Gara istorică din Simeria, ridicată în primii ani ai secolului XX, și-a recăpătat înfățișarea din trecut, dar a rămas închisă. Atât în Simeria, cât și în Deva, cea mai mare parte a infrastructurii feroviare a fost modernizată.

În Deva, lucrările au fost marcate de întârzieri și controverse, iar clădirea de călători, demolată parțial în 2024, a lăsat în urma ei o fundație, în așteptarea reconstrucției. Niciuna dintre cele trei pasarele pietonale nu au fost finalizate, în schimb pasajul rutier peste linii a fost deschis circulației.

Gara Simeria, restaurată după mai mulți ani

Gara Simeria, construită în primii ani ai secolului XX, a trecut printr-un amplu proces de restaurare, în cadrul modernizării tronsonului feroviar Gurasada–Simeria. Clădirea monument istoric a fost reabilitată, iar infrastructura stației a fost aproape complet refăcută.

Lucrările au vizat modernizarea liniilor ferate, a peroanelor, a instalațiilor și a spațiilor destinate călătorilor. Clădirea de călători a fost amenajată pentru a oferi săli de așteptare, case de bilete, grupuri sanitare, spații comerciale și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Lucrările au ajuns la final, dar clădirea a rămas încă închisă, la fel și tunelul care o leagă de peroane.

Tot în stația CFR Simeria a fost înlocuită vechea pasarelă pietonală, aflată într-o stare avansată de degradare. Demolată în 2021, ea a făcut loc unei construcții moderne, proiectată pe același amplasament, cu acces atât spre zonele orașului despărțite de calea ferată, cât și spre peroanele intermediare.

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1/15 Gara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg Foto: Daniel Guță

Noua pasarelă, cu o înălțime de 7,40 metri, a fost proiectată cu trei scări și trei lifturi pentru persoanele cu dizabilități. Construcția este prevăzută cu panouri din policarbonat compact și tablă perforată din aluminiu.

În prezent, pasarela este deschisă parțial, doar între peroanele 1 și 3 și nu poate face legătura peste linii între gară și centrul orașului. Modernizarea a cuprins și pasajul subteran care asigură accesul călătorilor la peroane, dar nici acesta nu este încă deschis.

Gara Devei, demolată parțial

În Deva, modernizarea stației feroviare a început în 2018, odată cu lucrările la noua magistrală. Constructorii au refăcut liniile ferate, au modernizat peroanele și au început construirea unor noi pasarele pietonale, însă lucrările la clădirea de călători au fost întârziate.

1/7 Gara Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg

Gara municipiului, construită în anii '80, urma inițial să fie reabilitată prin lucrări de reparații, refacerea acoperișului, a fațadelor, a tâmplăriei și a instalațiilor. Ulterior, proiectul a fost modificat, iar în vara anului 2024 o parte importantă a clădirii a fost demolată.

Intervenția a stârnit controverse, după ce s-a constatat că lucrările de demolare fuseseră executate fără autorizațiile necesare. În locul corpului desființat a rămas un teren excavat, iar reconstrucția nu a mai continuat.

La 24 iunie 2026, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis o nouă autorizație de construire, care permite menținerea intervențiilor executate anterior și continuarea proiectului. Valoarea lucrărilor autorizate este de 31,34 milioane de lei, fără TVA.

Pasarela pietonală care asigură accesul între peroanele stației, începută în 2019 și prevăzută cu lift, a rămas nefinalizată. O altă pasarelă, construită în vecinătatea gării pentru a lega zonele orașului despărțite de calea ferată și de Drumul Național 7.

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Tronsonul Gurasada–Simeria, aproape de finalizare

Potrivit datelor publicate de Compania Națională de Căi Ferate CFR, stadiul fizic al lucrărilor pe tronsonul Gurasada–Simeria, lung de 40,88 kilometri, a ajuns la 89,96 la sută, în timp ce progresul financiar este de 79,76 la sută.

Contractul de execuție, în valoare de aproximativ 3,45 miliarde de lei, este derulat de asocierea FCC Construccion, Webuild și Contratas y Ventas. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 3 octombrie 2017, iar termenul estimat de finalizare este noiembrie 2026.

„În 11.11.2025 a fost deschisă circulația pe varianta de traseu nou Ilia–Mintia, fir I. În data de 06.05.2026 a fost deschisă circulația și pe firul II Ilia–Mintia. Toate liniile din toate stațiile sunt deschise circulației, cu instalația de Centralizare Electronică în funcție. Se pregătește documentația pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor”, arată raportul CFR privind stadiul investiției.

Tronsonul Gurasada–Simeria face parte din magistrala feroviară Arad (Km 614)–Simeria, în lungime de aproximativ 141 de kilometri, modernizată în cadrul unui proiect european care prevede creșterea vitezei trenurilor de călători până la 160 km/h și a celor de marfă până la 120 km/h.

Lucrările au fost împărțite în patru sectoare, toate intrate în șantier în 2017. Pe tronsonul Km 614–Bârzava, lung de 41,91 kilometri, stadiul fizic a ajuns la 99,20%, iar finalizarea este estimată pentru decembrie 2026. Pe sectorul Bârzava–Ilteu, de 36,04 kilometri, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 99%, termenul estimat fiind tot sfârșitul anului 2026.

Cel mai întârziat sector rămâne Ilteu–Gurasada, cu o lungime de 22,34 kilometri, unde stadiul fizic a ajuns la 82,93%. Lucrările dificile la tunelurile de la Sălciva, din Valea Mureșului, au dus la prelungirea termenului de finalizare până în decembrie 2027.