 A murit Doina Caramzulescu, vocea „Radio Vacanța” care a încântat generații de turiști: „Mulțumim pentru toate verile de neuitat!” | adevarul.ro
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A murit Doina Caramzulescu, vocea „Radio Vacanța” care a încântat generații de turiști: „Mulțumim pentru toate verile de neuitat!”

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Doina Caramzulescu, una dintre cele mai cunoscute voci ale radioului românesc și figura emblematică a postului Radio Vacanța, a murit la vârsta de 79 de ani.

Doina Caramzulescu (centru) în studioul Radio Vacanţa
Doina Caramzulescu (centru) în studioul Radio Vacanţa Foto: Arhivă personală

„Ne-a pǎrǎsit cea mai frumoasǎ voce de vacanțǎ. Mulțumim pentru toate verile de neuitat! Rǎmas bun, Doina Caramzulescu”, a transmis, sâmbătă, Radio Vacanța.

Absolventă a Facultății de Limbi Străine, Doina Caramzulescu și-a început cariera în radio la numai 22 de ani. Primele sale activități profesionale s-au desfășurat în cadrul Redacției emisiunilor politice pentru străinătate, însă parcursul său avea să fie legat definitiv de litoral și de postul Radio Vacanța.

Cum a devenit Doina Caramzulescu una dintre vocile emblematice ale Radio Vacanța

Cariera sa la Radio Vacanța a prins contur la mijlocul anilor '60, când a fost trimisă la Mamaia. Acolo, directorul postului de atunci, Corneliu Leu, a decis să schimbe modul de organizare al echipelor și i-a propus să rămână până la încheierea sezonului estival. Doina Caramzulescu a acceptat imediat, atrasă de atmosfera aparte a litoralului, pe care o descria ca fiind mai relaxată și mai liberă decât cea din restul țării.

În acea perioadă, echipa Radio Vacanța își desfășura activitatea într-o clădire modestă, cunoscută drept Vila 27, aflată în apropierea Hotelului Albatros din Mamaia. Spațiul era atât de restrâns încât o parte dintre redactori lucrau în garajul clădirii, în timp ce în interior funcționau studiourile de emisie și înregistrare.

Condițiile erau departe de confortul de astăzi. Membrii echipei erau cazați inițial într-o locuință particulară din Constanța, iar abia după mai mulți ani au reușit să obțină camere într-un hotel din Mamaia.

Pentru jurnaliștii vremii, experiența Radio Vacanța a reprezentat însă mai mult decât un sezon pe litoral. A fost una dintre puținele oportunități de a experimenta un jurnalism mai dinamic și mai apropiat de public. După câțiva ani de funcționare, postul a început să realizeze transmisiuni în direct, o practică rară în România comunistă, unde majoritatea programelor radio erau atent controlate și înregistrate în prealabil.

Echipa Radio Vacanța
Echipa Radio Vacanța Foto: Arhivă personală Doina Caramzulescu

Doina Caramzulescu a devenit una dintre vocile definitorii ale Radio Vacanța, contribuind la succesul unui proiect care a rămas, timp de decenii, sinonim cu vacanțele la malul mării.

Dacă anii ’70 au fost anii libertăţii la Radio Vacanţa, anii ’80 au adus schimbări majore, povestea Doina Caramzulescu:

„S-a dus libertatea noastră de exprimare, de orice. Ni se spunea: «aia nu», «aia nu». Dispoziţiile veneau de la Bucureşti. «Tovarăşul ăla de ce spune aşa?», «ăla de ce spune aşa?». Nu le mai convenea nimic. Nu mai era voie să se dea melodii la cerere, nu se mai pronunţau nume proprii, ci doar colective de oameni ai muncii“, retrăieşte ea acea perioadă grea. Totodată, li s-a ordonat să difuzeze muzică românească în proporţie de 70 la sută şi doar 30 la sută muzică străină”. 

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