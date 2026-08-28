A murit jurnalista Brîndușa Armanca. Fosta directoare a TVR Timișoara avea 72 de ani

Jurnalista, autoarea și profesoara universitară Brîndușa Armanca a murit vineri, la vârsta de 72 de ani. Dispariția sa a fost anunțată de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, la scurt timp după ce aceasta devenise Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara.

Brîndușa Armanca a murit vineri, la vârsta de 72 de ani. Foto: Facebook

„Timişoara deplânge pierderea jurnalistei, autoarei şi profesoarei universitare Brînduşa Armanca, una dintre cele mai respectate voci ale presei şi culturii timişorene, Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, a transmis Dominic Fritz, într-un comunicat publicat de Agerpres.

Primarul Timișoarei a descris-o drept un reper de profesionalism și curaj civic și a subliniat implicarea sa constantă în promovarea valorilor Proclamației de la Timișoara și în apărarea libertății de exprimare și a dialogului public.

O carieră dedicată jurnalismului și educației

Brîndușa Armanca a avut o carieră de mai multe decenii în jurnalism, cultură și educație. A fost printre fondatorii Secției de Jurnalistică a Universității de Vest din Timișoara, contribuind la formarea mai multor generații de jurnaliști.

Numele său este legat de publicații și instituții precum Radio Europa Liberă, revista 22, Contributors.ro, PressHub și HotNews. Între 1997 și 2003, a ocupat funcția de director al TVR Timișoara.

Ulterior, între 2006 și 2012, Brîndușa Armanca a condus Institutul Cultural Român din Budapesta, unde a contribuit la dezvoltarea relațiilor culturale dintre România și Ungaria și la promovarea culturii române în spațiul european.

Brîndușa Armanca a publicat numeroase volume și a realizat documentare dedicate jurnalismului, Timișoarei și Banatului, contribuind la conservarea memoriei și identității culturale a regiunii.