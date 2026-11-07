 Scene incredibile în Cluj: șofer de 75 de ani, surprins circulând pe contrasens complet netulburat. Imaginile au devenit virale | adevarul.ro
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Video Scene incredibile în Cluj: șofer de 75 de ani, surprins circulând pe contrasens complet netulburat. Imaginile au devenit virale

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Un bărbat în vârstă de 75 de ani din Cluj-Napoca a fost amendat de polițiști după ce a fost surprins circulând pe contrasens pe Calea Turzii, una dintre cele mai intens circulate artere ale orașului.

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Foto: Captura Știri de Cluj

Incidentul a ajuns în atenția autorităților după ce în spațiul public au fost publicate imagini filmate în timpul nopții, în care un autoturism se deplasa pe sensul opus de mers, relatează Ştiri de Cluj

În urma verificărilor efectuate de polițiștii de la Biroul Rutier, conducătorul auto a fost identificat pe 6 noiembrie.

Soferul se deplasa pe Calea Turzii, în direcția străzii Bună Ziua, când a pătruns pe sensul opus de circulație, potrivit IPJ Cluj, Pentru abaterea constatată, acesta a fost sancționat contravențional conform legislației rutiere, primind o amendă de aproximativ 650 de lei.

Inconștiența șoferului a stârnit valuri de reacții după ce un participant la trafic a filmat momentul și l-a făcut public. Martorul a relatat că autoturismul cobora pe banda destinată vehiculelor care urcă spre oraș, fără ca șoferul să pară conștient de pericolul creat celorlalți participanți la trafic.

Circulația pe contrasens este considerată una dintre cele mai periculoase abateri rutiere, mai ales pe drumuri cu trafic intens și mai multe benzi de circulație.

O astfel de manevră poate provoca accidente grave, întrucât șoferii care circulă regulamentar au foarte puțin timp pentru a evita impactul.

Amintim că, în octombrie, un bărbat în vârstă de 76 de ani a fost surprins circulând pe contrasens și fără să acorde prioritate unui pieton aflat pe trecere, în Vaslui. Un jandarm care a observat situația a intervenit pentru a preveni un posibil accident.

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