Cum arată indicatoarele noi montate pe autostrăzile A1 și A11 pentru prevenirea circulației pe contrasens

Autoritățile au montat pe autostrăzile A1 și A11, din vestul țării, indicatoare suplimentare de avertizare în zona nodurilor rutiere și a spațiilor de servicii, pentru a atrage atenția șoferilor asupra interdicției de acces pe sensul opus de circulație.

Foto: Facebook/DRDP Timișoara

„Indicatorul, cu mesajul «STOP – ACCESUL INTERZIS», are rolul de a avertiza conducătorii auto că urmează să intre pe un sector de drum pe care circulația în direcția respectivă nu este permisă”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Instituția citată adaugă că montarea acestor indicatoare suplimentare se desfășoară de câțiva ani, iar procesul continuă în zonele în care este identificată necesitatea instalării lor.

„Respectarea indicatoarelor și atenția la manevrele de intrare și ieșire din nodurile rutiere sunt esențiale pentru prevenirea circulației pe contrasens și evitarea accidentelor.”

Potrivit ProTV, această abatere extrem de periculoasă se pedepsește doar cu amendă și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Un proiect depus la Senat propune anularea permisului pentru șoferii care circulă pe contrasens și interzicerea susținerii unui nou examen timp de trei ani. Inițiativa, aflată încă în procedură parlamentară, urmărește înăsprirea sancțiunilor pentru această abatere.

În septembrie, un șofer în vârstă de 73 de ani a circulat zeci de kilometri pe contrasens pe autostrada A1, pe sensul Arad–Timișoara, și a provocat un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme.

Cu toate acestea, bărbatul și-a continuat deplasarea, fiind identificat ulterior de polițiști după mai multe apeluri la 112.

Șoferul a fost sancționat cu o amendă de 4.325 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru cinci luni.

Cazul este cu atât mai grav cu cât circulația pe contrasens pe autostradă reprezintă un risc major pentru ceilalți participanți la trafic. La vitezele ridicate permise pe autostradă, timpul de reacție este foarte scurt, iar o eventuală coliziune frontală poate avea consecințe extrem de grave.

Imaginile surprinse de camera de bord ilustrează pericolul la care au fost expuși ceilalți șoferi și au fost preluate și distribuite în mediul online.