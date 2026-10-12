Accident tragic în Vâlcea: Trei tineri au murit după ce șoferul ar fi intrat pe contrasens

Un accident tragic a avut loc în noaptea de 11 spre 12 octombrie, în localitatea Mihăești, Vâlcea, în urma căruia un tânăr și două adolescente și-au pierdut viața.

Una dintre adolescente și tânărul implicați în accident Foto: Facebook/Vocea Vîlcii

Potrivit Observator, accidentul a avut loc în jurul orei 23:30, pe DN 67. Tânărul de 25 de ani, aflat la volan, și cele două adolescente de 17 ani se aflau în aceeași mașină. Bărbatul locuia în Copăcelu, localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, în timp ce cele două fete erau din Ocnele Mari, respectiv din Roești.

Potrivit primelor cercetări, tânărul de 25 de ani ar fi pătruns pe contrasens într-o curbă, pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum.

Autoturismul condus de tânărul de 25 de ani s-a izbit frontal de o altă mașină, la volanul căreia se afla un bărbat de 67 de ani, din Orlești. În cel de-al doilea autoturism se afla și o femeie de 61 de ani. Cei doi au fost răniți și transportați la spital.

Din cauza stării de sănătate, bărbatul de 67 de ani nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, astfel că medicii i-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Circulația pe DN67 a fost blocată în zona accidentului, iar traficul a fost deviat pe drumul comunal 128, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor. Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.