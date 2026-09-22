Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde încăperi în care se află trupul reginei Nefertiti

Mormântul în care a fost descoperită mumia lui Tutankhamon, în 1922, ar fi putut fi construit inițial pentru un alt conducător al Egiptului, înainte de a fi modificat pentru a găzdui rămășițele tânărului faraon după moartea sa prematură.

Modificările mormântului lui Tutankamon ar fi inclus construirea unor ziduri false Foto: Arhiva

Mormântul lui Tutankamon Foto: Arhiva

Potrivit unei echipe de cercetători, modificările ar fi inclus construirea unor ziduri false, în spatele cărora s-ar putea afla camera funerară a proprietarului inițial al mormântului, regina Nefertiti, scrie iflscience.com.

Nefertiti a domnit în Egipt în perioada imediat anterioară lui Tutankhamon și a fost una dintre figurile centrale ale familiei regale din Amarna. Unii cercetători consideră că ea ar fi putut chiar să fi primit statut deplin de faraon, sub numele de Smenkhkare.

Trupul lui Nefertiti nu a fost găsit niciodată. În 2015, egiptologul britanic Nicholas Reeves a lansat ipoteza potrivit căreia regina s-ar putea afla într-o încăpere ascunsă în spatele zidurilor mormântului lui Tutankhamon, cunoscut de arheologi sub numele de KV 62.

Mai mulți specialiști, inclusiv Howard Carter, arheologul care a descoperit mormântul lui Tutankhamon, observaseră anterior că acesta pare neobișnuit de mic pentru un mormânt regal.

Reeves a remarcat, de asemenea, că structura este un „monument cu schimbare de direcție spre stânga”, o caracteristică ce corespunde normelor arhitecturale ale mormintelor reginelor din timpul dinastiei a XVIII-a.

Pe baza acestor indicii, el a susținut că mormântul a fost construit inițial pentru o femeie care a domnit imediat înaintea lui Tutankhamon, iar Nefertiti ar fi cea mai plauzibilă candidată.

Potrivit teoriei lui Reeves, partea din față a mormântului KV 62 a fost ulterior adaptată pentru Tutankhamon, după moartea neașteptată a acestuia. În acest proces, camera funerară destinată lui Smenkhkare ar fi fost ascunsă în spatele unor noi compartimentări.

Investigații cu tehnologii moderne

Într-un nou studiu, o echipă de arheologi, din care face parte și Reeves, analizează rezultatele a șapte campanii majore de cercetare desfășurate după formularea teoriei în 2015.

Cercetătorii au folosit mai multe metode, printre care radarul de penetrare a solului, imagistica termică, tomografia de rezistivitate electrică, microgravimetria și cartografierea geologică.

Scopul investigațiilor a fost identificarea unor eventuale încăperi ascunse dincolo de zidurile camerei funerare a lui Tutankhamon.

Potrivit autorilor studiului, cercetările au identificat, cu un grad ridicat de probabilitate, existența unui complex funerar de tip recognoscibil, care s-ar întinde pe o distanță de aproximativ 25-30 de metri spre nord de KV 62.

„Este probabil să existe cinci sau șase încăperi în acest spațiu”, afirmă cercetătorii. Ei spun că există, de asemenea, indicii clare că aceste spații ar putea fi conectate între ele și cu KV 62 prin pasaje care au fost umplute intenționat cu moloz în Antichitate.

Până când aceste spații nu vor fi inspectate direct, însă, existența lor și identitatea persoanei care ar putea fi îngropată acolo nu pot fi confirmate.

Pentru a verifica ipoteza, arheologii ar trebui să deschidă fizic o parte a zidurilor mormântului KV 62 și să introducă o cameră de dimensiuni reduse.

O astfel de intervenție nu a fost încă autorizată. Autorii studiului au solicitat însă permisiunea de a efectua investigația și speră să poată vedea, în sfârșit, ce se află dincolo de zidurile mormântului lui Tutankhamon mai târziu în acest an.

Dacă existența unei extinderi a mormântului va fi confirmată, cercetătorii susțin că descoperirea ar putea avea o importanță majoră pentru înțelegerea istoriei Egiptului antic.

„Nu ar reprezenta doar cea mai importantă descoperire din Valea Regilor de la dezvelirea mormântului lui Tutankhamon, în 1922”, scriu autorii. „Ar putea deveni una dintre cele mai importante descoperiri arheologice ale epocii moderne, schimbând fundamental înțelegerea istoriei politice, religioase și dinastice a perioadei Amarna.”