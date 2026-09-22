 Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde încăperi în care se află trupul reginei Nefertiti | adevarul.ro
search
Marți, 22 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde încăperi în care se află trupul reginei Nefertiti

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mormântul în care a fost descoperită mumia lui Tutankhamon, în 1922, ar fi putut fi construit inițial pentru un alt conducător al Egiptului, înainte de a fi modificat pentru a găzdui rămășițele tânărului faraon după moartea sa prematură.

Prima necropola regala Egipt
Modificările mormântului lui Tutankamon ar fi inclus construirea unor ziduri false Foto: Arhiva
Mormântul lui Tutankamon
Mormântul lui Tutankamon Foto: Arhiva

Potrivit unei echipe de cercetători, modificările ar fi inclus construirea unor ziduri false, în spatele cărora s-ar putea afla camera funerară a proprietarului inițial al mormântului, regina Nefertiti, scrie iflscience.com.

Nefertiti a domnit în Egipt în perioada imediat anterioară lui Tutankhamon și a fost una dintre figurile centrale ale familiei regale din Amarna. Unii cercetători consideră că ea ar fi putut chiar să fi primit statut deplin de faraon, sub numele de Smenkhkare.

Trupul lui Nefertiti nu a fost găsit niciodată. În 2015, egiptologul britanic Nicholas Reeves a lansat ipoteza potrivit căreia regina s-ar putea afla într-o încăpere ascunsă în spatele zidurilor mormântului lui Tutankhamon, cunoscut de arheologi sub numele de KV 62.

Mai mulți specialiști, inclusiv Howard Carter, arheologul care a descoperit mormântul lui Tutankhamon, observaseră anterior că acesta pare neobișnuit de mic pentru un mormânt regal.

Reeves a remarcat, de asemenea, că structura este un „monument cu schimbare de direcție spre stânga”, o caracteristică ce corespunde normelor arhitecturale ale mormintelor reginelor din timpul dinastiei a XVIII-a.

Pe baza acestor indicii, el a susținut că mormântul a fost construit inițial pentru o femeie care a domnit imediat înaintea lui Tutankhamon, iar Nefertiti ar fi cea mai plauzibilă candidată.

Potrivit teoriei lui Reeves, partea din față a mormântului KV 62 a fost ulterior adaptată pentru Tutankhamon, după moartea neașteptată a acestuia. În acest proces, camera funerară destinată lui Smenkhkare ar fi fost ascunsă în spatele unor noi compartimentări.

Investigații cu tehnologii moderne

Într-un nou studiu, o echipă de arheologi, din care face parte și Reeves, analizează rezultatele a șapte campanii majore de cercetare desfășurate după formularea teoriei în 2015.

Cercetătorii au folosit mai multe metode, printre care radarul de penetrare a solului, imagistica termică, tomografia de rezistivitate electrică, microgravimetria și cartografierea geologică.

Scopul investigațiilor a fost identificarea unor eventuale încăperi ascunse dincolo de zidurile camerei funerare a lui Tutankhamon.

Potrivit autorilor studiului, cercetările au identificat, cu un grad ridicat de probabilitate, existența unui complex funerar de tip recognoscibil, care s-ar întinde pe o distanță de aproximativ 25-30 de metri spre nord de KV 62.

„Este probabil să existe cinci sau șase încăperi în acest spațiu”, afirmă cercetătorii. Ei spun că există, de asemenea, indicii clare că aceste spații ar putea fi conectate între ele și cu KV 62 prin pasaje care au fost umplute intenționat cu moloz în Antichitate.

Până când aceste spații nu vor fi inspectate direct, însă, existența lor și identitatea persoanei care ar putea fi îngropată acolo nu pot fi confirmate.

Pentru a verifica ipoteza, arheologii ar trebui să deschidă fizic o parte a zidurilor mormântului KV 62 și să introducă o cameră de dimensiuni reduse.

O astfel de intervenție nu a fost încă autorizată. Autorii studiului au solicitat însă permisiunea de a efectua investigația și speră să poată vedea, în sfârșit, ce se află dincolo de zidurile mormântului lui Tutankhamon mai târziu în acest an.

Dacă existența unei extinderi a mormântului va fi confirmată, cercetătorii susțin că descoperirea ar putea avea o importanță majoră pentru înțelegerea istoriei Egiptului antic.

„Nu ar reprezenta doar cea mai importantă descoperire din Valea Regilor de la dezvelirea mormântului lui Tutankhamon, în 1922”, scriu autorii. „Ar putea deveni una dintre cele mai importante descoperiri arheologice ale epocii moderne, schimbând fundamental înțelegerea istoriei politice, religioase și dinastice a perioadei Amarna.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
digi24.ro
image
Ce este Ordinul Cavalerilor de Malta, organizația de pe legitimația falsă găsită acasă la Călin Georgescu. Ce rol are
stirileprotv.ro
image
Imaginea momentului! Călin Georgescu, cu cătușe la mâini, își salută susținătorii strânși în față la DIICOT. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să-și petreacă noaptea în arestul central
gandul.ro
image
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
mediafax.ro
image
Laurențiu Reghecampf promite titlul lui Gigi Becali: FCSB va fi campioană în 10 etape, dar AI estimează alt scenariu
fanatik.ro
image
Traian Băsescu a dat verdictul despre Guvernul lui Siegfried Mureșan, cu 10 zile înainte de votul din Parlament
libertatea.ro
image
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
digi24.ro
image
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
gsp.ro
image
Gata! Tunisienii au făcut anunțul, după ce Reghecampf s-a văzut cu președintele echipei
digisport.ro
image
Cât de des se face curățenie generală în casă și ce presupune exact
click.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă
observatornews.ro
image
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
cancan.ro
image
Siegfried Mureșan, anunț vital despre creșterea pensiilor. Nu sunt veștile așteptate de pensionari
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
prosport.ro
image
Cât valorează armata la pensie în 2026. Diferența importantă pentru cei care au făcut stagiul înainte de 2001
playtech.ro
image
Cornel Dinu trage un semnal de alarmă la FCSB: „A fost adus un baci” — și nu la stână, ci la conducere
fanatik.ro
image
Ce s-ar întâmpla cu economia mondială dacă pariul inteligenței artificiale eșuează. Trilioanele investite depind de profituri care încă nu există
ziare.com
image
N-a auzit de România până la întâlnirea cu Diana Belbiță: ”Acum are destule motive să vină”
digisport.ro
image
Halle Berry ar vrea să colaboreze cu o actriță iubită de mulți. Despre cine este vorba: „Este cea mai drăguță”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gestul făcut de Mirabela Grădinaru după reținerea lui Călin Georgescu. Avem imaginile!
romaniatv.net
image
Vouchere de 700 de lei pentru toți copiii. Ce acte și unde trebuie depuse
mediaflux.ro
image
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT
actualitate.net
image
Andreea Popescu, reacție după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care au stat împreună. „Lucrurile în viață nu sunt ușoare.”
click.ro
image
Alina Eremia, fotografie rară alături de soțul ei. Cum s-au afișat cei doi în vacanța din Grecia
click.ro
image
Scandal înainte de nunta lui Valerie Lungu. Mama influenceriței a izbucnit: „A venit mesajul acela ca un boom pe mine”
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
Sophia Loren, deosebit de senzuală, în anii '50, Profimedia (2) jpg
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca
okmagazine.ro
Filmul concurs jpg
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Nepotul lui Ion Dolănescu i-a moștenit și vocea și șarmul: „Are succes!”. Incredibil cum cântă la 11 ani, îți dă fiori!
image
Andreea Popescu, reacție după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita în casa în care au stat împreună. „Lucrurile în viață nu sunt ușoare.”

OK! Magazine

image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică