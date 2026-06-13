search
Sâmbătă, 13 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Autostrada Transilvania, în fața primei inaugurări din 2026. Cum arată nodurile rutiere care deschid calea spre nord-vest

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Luna iulie ar putea aduce prima inaugurare de autostradă din 2026 în nord-vestul României. Lucrările la segmentul Zimbor – Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania se apropie de final, iar deschiderea circulației ar urma să fie posibilă după finalizarea nodului rutier de la Românași.

Șantier. Nodul Zimbor, Autostrada Transilvania. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Nodul Zimbor de pe Autostrada Transilvania. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Din vara acestui an, șoferii ar putea circula pe încă un segment al Autostrăzii Transilvania (A3), pe traseul Cluj-Napoca – Oradea, între localitățile Zimbor și Poarta Sălajului, din județul Sălaj. Segmentul face parte din tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, aflat în șantier, cu termen estimat de finalizare în anul 2026.

Iulie, luna primei inaugurări după opt ani

Ultimul tronson deschis circulației dinspre Cluj a fost Gilău – Nădășelu, inaugurat în septembrie 2018. După aproape opt ani, în 2026, Autostrada Transilvania ar putea avansa până la Poarta Sălajului, însă deocamdată, doar cu secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului.

„El ar putea fi deschis rapid, în iulie, dacă se dorește. Iar de la Nădășelu spre Zimbor, în decembrie. Din păcate constructorul (UMB) nu a tras maxim pentru a deschide în luna mai”, a declarat, pentru Adevărul, Ionuț Ciurea, de la Asociația Pro Infrastructura, care monitorizează proiectele mari de infrastructură din România.

La 28 mai, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunța că stadiul lucrărilor la secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului ajunsese la 98%.

„Pe cei 12,24 km ai acestei secțiuni, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 100 de muncitori și 60 de utilaje și execută următoarele lucrări: cofrare, betonare fundații casiuri pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale; execuție drumuri de exploatare; ziduri de sprijin coloane forate; aplicare straturi vopsea anticorozivă la structurile de la km 17+307 și km 18+535”, informa reprezentantul CNAIR.

Deschiderea celor 12,24 kilometri este condiționată de finalizarea nodului rutier Românași, care va asigura legătura dintre Autostrada Transilvania, pe subsecțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, DN1F Cluj-Napoca – Zalău și DJ108A, spre Jibou și Benesat. Nodul rutier a fost licitat separat, iar lucrările au început în 2025.

„UMB lucrează intens și la Nodul Rutier Românași, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău (care cuprinde Tunelul Meseș). Se lucrează la taluzuri și rigole și se montează parapetele de protecție. Stadiul fizic al lucrărilor la Nodul Rutier Românași a ajuns la 72%”, anunța Cristian Pistol.

Primele poduri și viaducte de pe Autostrada Sibiu - Făgăraș au prins formă. Cum a avansat șantierul deschis în 2025

Lucrările la secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului sunt finanțate prin Programul Transport (PT) 2021–2027.

Ultimele viaducte în șantier

În 2026 este așteptată finalizarea a aproape 70 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3): tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, cu o lungime de 42,84 kilometri, și secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26,35 kilometri.

Nodul Românași Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Imaginea 1/8: Nodul Românași Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Nodul Românași Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Nodul Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Nodul Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Nodul Zimbor Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Nodul Românași Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Nodul Românași Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) JPG
Nodul Românași Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Nodul Românași Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG

Pe tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, deschiderea circulației pe întreaga lungime va fi posibilă după finalizarea viaductelor de la Nădășelu, cu o lungime de 1,2 kilometri, și Topa Mică, de 2 kilometri. Lucrările au fost licitate separat de restul tronsonului și sunt derulate de asocierea condusă de compania Ozaltin. Ele presupun o investiție de aproape 995 de milioane de lei, fără TVA, finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

Pe ambele șantiere, progresul lucrărilor a depășit 50%, iar finalizarea este așteptată în 2026. Cei 3,2 kilometri de viaducte de la Nădășelu și Topa Mică necesită lucrări complexe, într-o zonă în care alunecările de teren au impus devierea traseului inițial al autostrăzii.

După finalizarea viaductelor Topa Mică și Nădășelu și a secțiunilor dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, se va circula continuu pe 155 de kilometri din Autostrada Transilvania, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Șoferii vor circula pe A3 până la capătul drumului imperial

Până la finalizarea subsecțiunii Poarta Sălajului – Zalău, cu o lungime de circa 15 kilometri, șoferii vor părăsi autostrada prin nodul de la Românași, acolo unde aceasta se oprește la poalele unui deal.

„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea

Pentru următorii ani, Autostrada Transilvania se va opri la Românași, într-o zonă aflată în apropierea traseului unui alt drum important în Antichitate: drumul imperial roman care lega Porolissum de Napoca, Potaissa și Apulum.

Subsecțiunea Poarta Sălajului – Zalău face parte din contractul pentru tronsonul Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău, cu o lungime totală de 41 de kilometri. Proiectul include Tunelul Meseș, lung de 2,89 kilometri.

Al doilea tronson al Autostrăzii Transilvania așteptat în 2026 va conecta localitățile Suplacu de Barcău și Chiribiș, din județul Bihor. Cele mai complexe lucrări vizează finalizarea viaductului de la Suplacu de Barcău, a cărui construcție a început în 2004. Viaductul are o lungime de 1,8 kilometri și 45 de deschideri și traversează lacul de acumulare din localitate.

Lucrările la Autostrada Transilvania au început, în nord-vestul României, în 2004.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
digi24.ro
image
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
stirileprotv.ro
image
După PNL și USR anunță că nu votează Guvernul Tomac. Partidul înființat de Nicușor Dan merge pe mâna lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
mediafax.ro
image
Sondaj INSCOP. De ce a fost crescut numărul de echipe care participă la Mondiale. Cum văd românii această mișcare
fanatik.ro
image
Elon Musk are peste 1 trilion de dolari. Iată de ce creierul uman nu poate înțelege această sumă uriașă
libertatea.ro
image
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
digi24.ro
image
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
gsp.ro
image
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Fericire și noi începuturi. 5 zodii, favorizate după Luna Nouă în Gemeni din 15 iunie
click.ro
image
Un sudor a primit niște acțiuni când a lucrat pentru SpaceX. Acum este pe cale să devină un om extrem de bogat
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Industria mamelor surogat, episodul II. Medicii, în reţeaua ilegală: "Îţi dau o fată de la Iaşi, are 18 ani"
observatornews.ro
image
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
cancan.ro
image
7 greșeli care duc la o pensie mai mică. Ce să faci încă din primii ani de angajare?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai obraznică” jucătoare din WTA, apariție incendiară în costum de baie pe insula unde Simona Halep a fost pozată cu Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Unde sunt cele mai ieftine apartamente din Europa. Topul orașelor care atrag tot mai mulți cumpărători
playtech.ro
image
Mesajul cutremurător transmis de cel mai important conducător din fotbalul românesc: ”După trei cancere, nu pot să spun decât asta…”
fanatik.ro
image
Reguli dacă ai câine sau pisică la bloc: e nevoie de acordul vecinilor sau asociației de proprietari în unele orașe din România, iar amenzile diferă în funcție de localitate
ziare.com
image
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
digisport.ro
image
13 iunie 1952. Acum 74 de ani, un pilot român realiza un record impresionant: primul zbor fără motor de peste 315 kilometri din România
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sute de lei pensie suplimentară. Milioane de pensionari o pot încasa dacă depun actele
mediaflux.ro
image
SUA - Paraguay, primul meci din grupa D la Cupa Mondială » Reporterii GSP transmit de pe cel mai scump stadion al Mondialului
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
„Voia să se însoare cu ea!” Fostul bodyguard al lui Michael Jackson face declarații surprinzătoare despre viața sentimentală a artistului
click.ro
image
Horoscop sâmbătă, 13 iunie. Balanțele au o discuție sinceră care elimină o neînțelegere, iar Capricornii sunt apreciați de cei apropiați
click.ro
image
Anghel Damian a vorbit deschis despre povara numelui celebru pe care îl poartă: „Am simțit-o în tinerețe”
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha a Thailandei, Profimedia (2) jpg
Vestea tragică a zilei! Prințesa a murit, la doar 47 de ani. Din 2022, a fost chinuită de boală
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
Stonehenge (foto: Pixabay)
Cum au transportat oamenii preistorici Piatra Altarului de la Stonehenge pe o distanță de sute de kilometri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Decizia luată de Johnny Depp după încheierea litigiilor cu fosta soție. Actorul nu a păstrat niciun cent din milionul primit
image
„Voia să se însoare cu ea!” Fostul bodyguard al lui Michael Jackson face declarații surprinzătoare despre viața sentimentală a artistului

OK! Magazine

image
"Iubirea interzisă" a Reginei Letizia o bântuie la Cupa Mondială. Fostul ei amant a reapărut și face valuri în Mexic

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13 iunie 2026. Venus începe tranzitul prin zodia Leu și aprinde pasiunea pentru toți nativii

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!