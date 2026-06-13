Video Autostrada Transilvania, în fața primei inaugurări din 2026. Cum arată nodurile rutiere care deschid calea spre nord-vest

Luna iulie ar putea aduce prima inaugurare de autostradă din 2026 în nord-vestul României. Lucrările la segmentul Zimbor – Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania se apropie de final, iar deschiderea circulației ar urma să fie posibilă după finalizarea nodului rutier de la Românași.

Din vara acestui an, șoferii ar putea circula pe încă un segment al Autostrăzii Transilvania (A3), pe traseul Cluj-Napoca – Oradea, între localitățile Zimbor și Poarta Sălajului, din județul Sălaj. Segmentul face parte din tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, aflat în șantier, cu termen estimat de finalizare în anul 2026.

Iulie, luna primei inaugurări după opt ani

Ultimul tronson deschis circulației dinspre Cluj a fost Gilău – Nădășelu, inaugurat în septembrie 2018. După aproape opt ani, în 2026, Autostrada Transilvania ar putea avansa până la Poarta Sălajului, însă deocamdată, doar cu secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului.

„El ar putea fi deschis rapid, în iulie, dacă se dorește. Iar de la Nădășelu spre Zimbor, în decembrie. Din păcate constructorul (UMB) nu a tras maxim pentru a deschide în luna mai”, a declarat, pentru Adevărul, Ionuț Ciurea, de la Asociația Pro Infrastructura, care monitorizează proiectele mari de infrastructură din România.

La 28 mai, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunța că stadiul lucrărilor la secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului ajunsese la 98%.

„Pe cei 12,24 km ai acestei secțiuni, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 100 de muncitori și 60 de utilaje și execută următoarele lucrări: cofrare, betonare fundații casiuri pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale; execuție drumuri de exploatare; ziduri de sprijin coloane forate; aplicare straturi vopsea anticorozivă la structurile de la km 17+307 și km 18+535”, informa reprezentantul CNAIR.

Deschiderea celor 12,24 kilometri este condiționată de finalizarea nodului rutier Românași, care va asigura legătura dintre Autostrada Transilvania, pe subsecțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, DN1F Cluj-Napoca – Zalău și DJ108A, spre Jibou și Benesat. Nodul rutier a fost licitat separat, iar lucrările au început în 2025.

„UMB lucrează intens și la Nodul Rutier Românași, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău (care cuprinde Tunelul Meseș). Se lucrează la taluzuri și rigole și se montează parapetele de protecție. Stadiul fizic al lucrărilor la Nodul Rutier Românași a ajuns la 72%”, anunța Cristian Pistol.

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Lucrările la secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului sunt finanțate prin Programul Transport (PT) 2021–2027.

Ultimele viaducte în șantier

În 2026 este așteptată finalizarea a aproape 70 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3): tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, cu o lungime de 42,84 kilometri, și secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26,35 kilometri.

→ Imaginea 1/8: Nodul Românași Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG

Pe tronsonul Nădășelu – Poarta Sălajului, deschiderea circulației pe întreaga lungime va fi posibilă după finalizarea viaductelor de la Nădășelu, cu o lungime de 1,2 kilometri, și Topa Mică, de 2 kilometri. Lucrările au fost licitate separat de restul tronsonului și sunt derulate de asocierea condusă de compania Ozaltin. Ele presupun o investiție de aproape 995 de milioane de lei, fără TVA, finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

Pe ambele șantiere, progresul lucrărilor a depășit 50%, iar finalizarea este așteptată în 2026. Cei 3,2 kilometri de viaducte de la Nădășelu și Topa Mică necesită lucrări complexe, într-o zonă în care alunecările de teren au impus devierea traseului inițial al autostrăzii.

După finalizarea viaductelor Topa Mică și Nădășelu și a secțiunilor dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, se va circula continuu pe 155 de kilometri din Autostrada Transilvania, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Șoferii vor circula pe A3 până la capătul drumului imperial

Până la finalizarea subsecțiunii Poarta Sălajului – Zalău, cu o lungime de circa 15 kilometri, șoferii vor părăsi autostrada prin nodul de la Românași, acolo unde aceasta se oprește la poalele unui deal.

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Pentru următorii ani, Autostrada Transilvania se va opri la Românași, într-o zonă aflată în apropierea traseului unui alt drum important în Antichitate: drumul imperial roman care lega Porolissum de Napoca, Potaissa și Apulum.

Subsecțiunea Poarta Sălajului – Zalău face parte din contractul pentru tronsonul Poarta Sălajului – Zalău – Nușfalău, cu o lungime totală de 41 de kilometri. Proiectul include Tunelul Meseș, lung de 2,89 kilometri.

Al doilea tronson al Autostrăzii Transilvania așteptat în 2026 va conecta localitățile Suplacu de Barcău și Chiribiș, din județul Bihor. Cele mai complexe lucrări vizează finalizarea viaductului de la Suplacu de Barcău, a cărui construcție a început în 2004. Viaductul are o lungime de 1,8 kilometri și 45 de deschideri și traversează lacul de acumulare din localitate.

Lucrările la Autostrada Transilvania au început, în nord-vestul României, în 2004.