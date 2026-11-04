Incident grav într-o școală din Cluj. Un elev de clasa a II-a și-a rănit colegul cu un cuțit adus în sala de clasă

Un elev de clasa a II-a din județul Cluj a fost rănit cu un cuțit de un coleg, chiar în sala de clasă, în timpul programului școlar. Incidentul s-a petrecut miercuri, în comuna Cătina, iar polițiștii au deschis verificări pentru a stabili cum a ajuns arma albă în școală și în ce împrejurări a fost folosită.

Un elev de clasa a II-a din județul Cluj a fost rănit cu un cuțit. Foto: arhivă

Potrivit informațiilor publicate de Știri de Cluj, cuțitul ar fi fost adus la școală de un al treilea elev, care l-ar fi cumpărat de la un magazin.

Învățătoarea a observat obiectul și l-a pus într-un dulap din clasă. Ulterior, un alt copil ar fi luat cuțitul și și-ar fi rănit colegul, care îi este și verișor.

Inițial, băiatul rănit ar fi spus că s-a tăiat într-o sticlă spartă, însă ulterior a recunoscut că a fost vorba despre un cuțit.

Directoarea unității de învățământ a confirmat că elevul a fost rănit cu un astfel de obiect, dar a descris incidentul drept un accident produs în timpul unui joc.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a confirmat existența unui conflict între cei doi copii.

„Din verificările preliminare se confirmă că este vorba despre un conflict între doi elevi ai unității”, au transmis reprezentanții ISJ Cluj.

Polițiștii clujeni anchetează cazul pentru a stabili cu exactitate cum a ajuns cuțitul în școală și în ce condiții a fost rănit elevul.