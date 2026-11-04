 Elevul care a câștigat două milioane de euro cu un loz de doar 10 euro: „Vom cumpăra o casă, dar vom rămâne modești și muncitori” | adevarul.ro
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Elevul care a câștigat două milioane de euro cu un loz de doar 10 euro: „Vom cumpăra o casă, dar vom rămâne modești și muncitori”

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Un loz de 10 euro i-a adus o avere unui elev de 18 ani din Italia, care a câștigat două milioane de euro după ce a răzuit biletul primit de la un coleg de muncă. Tânărul lucrează câte două ore pe zi, după terminarea cursurilor, pentru a-și ajuta părinții.

Un elev a câștigat două milioane de euro cu un loz de 10 euro
Un elev a câștigat două milioane de euro cu un loz de 10 euro Foto: FOTO Shutterstock

Norocul i-a surâs tânărului luni seara, 2 noiembrie, în localitatea Montemarciano, din Italia. Michele locuiește împreună cu familia și este elev în ultimul an la institutul Panzini. După cursuri, merge zilnic la muncă într-un bar-tutungerie, unde lucrează două ore, între 18:00 și 20:00, potrivit presei italiene.

În seara respectivă, după terminarea programului, mama sa a venit să-l ia cu mașina, așa cum face în fiecare zi. Înainte de plecare, un prieten și coleg de muncă i-a oferit un loz din seria „Giochi di Natale”. Michele a plătit 10 euro pentru bilet și s-a urcat în mașină, unde l-a răzuit împreună cu mama sa.

Cei doi au izbucnit în lacrimi când au descoperit că biletul era câștigător și că premiul se ridica la două milioane de euro. După ce și-au împărtășit bucuria cu angajații și clienții localului, au mers acasă pentru a-i da vestea tatălui, Francesco, și surorii mai mici.

Muncește după școală pentru a-și ajuta familia

Tânărul spune că a ales să muncească pentru a contribui la veniturile familiei. Tatăl său este meșteșugar, iar mama lucrează ca îngrijitoare.

„Sunt foarte fericit și încă aproape că nu-mi vine să cred. Sunt în ultimul an la Panzini, dar îmi place să fiu de folos și să muncesc pentru a-mi ajuta familia. Tatăl meu este meșteșugar, iar criza se face simțită, în timp ce mama lucrează ca îngrijitoare”, a povestit Michele, citat de Il Messaggero.

La bar pregătește aperitive și servește clienții. El le-a mulțumit proprietarilor localului pentru că i-au oferit posibilitatea de a lucra în paralel cu școala.

Deși premiul este unul considerabil, Michele spune că familia nu intenționează să facă schimbări radicale. Primul obiectiv este să se mute înapoi în Chiaravalle, localitatea în care au locuit timp de 25 de ani.

„Ne vom întoarce să locuim în Chiaravalle, unde am stat 25 de ani, pentru că ne place acolo, și vom cumpăra o casă. Dar nu ne vom da viața peste cap: vom rămâne modești și muncitori, poate doar vom fi mai liniștiți”, a declarat tânărul.

Tatăl său ia în calcul și o altă posibilitate: deschiderea unui restaurant împreună cu familia. Francesco spune că fiul său este pasionat de domeniul gastronomic și se pricepe foarte bine la gătit.

Din premiul de două milioane de euro, după reținerea impozitelor, familia va rămâne cu aproximativ 1,6 milioane de euro. Încasarea banilor va dura între 60 și 90 de zile, însă Michele și tatăl său spun că nu se grăbesc.

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