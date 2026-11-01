Mai mulți paznici, controale și sancțiuni mai dure în școli. Măsuri după atacurile de la Bistrița și Pitești

În contextul reluării cursurilor după vacanța școlară, structurile M.A.I. continuă acțiunile pentru protejarea elevilor și a personalului didactic, prin consolidarea prezenței operative, intensificarea activităților preventive și dezvoltarea cooperării cu instituțiile de învățământ.

Polițiștii au stat de vorbă cu elevii Foto: IPJ Vrancea

Cele două atacuri cu armă albă produse în mai puțin de o săptămână în unități de învățământ din Bistrița și Pitești a determinat conducerea Ministerului Afacerilor Interne să acționeze mai ferm pentru siguranța elevilor în scoli.

Potrivit MAI, în săptămâna 26 octombrie – 1 noiembrie 2026 au avut loc acțiuni în școli care au vizat atât evaluarea și diminuarea riscurilor existente la nivelul mediului școlar, cât și consolidarea mecanismelor de cooperare cu reprezentanții instituțiilor de învățământ.

Cu această ocazie, au fost organizate 150 de întâlniri în cadrul grupurilor de acțiune constituite la nivelul instituțiilor de învățământ preuniversitar.

Totodată, au fost desfășurate 309 activități de relaționare cu reprezentanții unităților de învățământ, în scopul menținerii unui dialog permanent, facilitării schimbului de informații și identificării operative a aspectelor care pot afecta siguranța elevilor și a personalului școlar.

„În cadrul acestor activități, au fost efectuate 371 de verificări privind respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, au fost realizate 105 instruiri ale personalului de pază, au fost instruiți 114 reprezentanți ai cadrelor didactice, cu privire la necesitatea manifestării unei atenții sporite pentru identificarea și semnalarea situațiilor care implică portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase. De asemenea, în cadrul acțiunilor de verificare și control, au fost desfășurate 49 de controale în domeniul situațiilor de urgență și au fost verificate 697 de microbuze școlare, urmărindu-se respectarea cerințelor legale și identificarea eventualelor deficiențe care pot afecta siguranța elevilor”, anunță MAI.

Un alt obiectiv important a vizat verificarea funcționării mecanismelor de alertare și a circuitelor de comunicare dintre unitățile de învățământ și structurile MAI, astfel încât orice situație care necesită intervenție să fie semnalată și gestionată cu promptitudine.

Reamintim că în a doua jumătate a lunii octombrie, un elev de 13 ani din Bistrița și-a atacat cu un cuțit profesoara de matematică și un coleg.

La câteva zile distanță, un adolescent de 15 ani din Pitești și-a agresat doi colegi folosind o macetă, unul dintre aceștia fiind rănit la antebraț. Autoritățile investighează ambele cazuri.