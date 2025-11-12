search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Bărbat din Cluj, reținut după ce a violat o femeie de 70 de ani. Anterior, acesta a agresat sexual două tinere

Publicat:

Un bărbat de 35 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de infracţiuni contra libertăţii persoanei şi a integrităţii sexuale. Potrivit autorităților, acesta ar fi ademenit o femeie de 70 de ani, care plecase de acasă, într-un parc din Cluj-Napoca, unde a violat-o. Anterior, la interval de câteva luni, el a agresat sexual două tinere, pe diferite străzi din oraş.

FOTO: Arhivă

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în aplicare, miercuri, un mandat de percheziţie la locuinţa unui bărbat de 35 de ani din Cluj-Napoca, bănuit de infracţiuni contra libertăţii persoanei şi a integrităţii sexuale, scrie News.ro.

Cercetările au început în 1 noiembrie, când la Serviciul de Investigaţii Criminale a fost înregistrat un dosar penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, ca urmare a sesizării plecării voluntare a unei femei de 70 de ani din comuna Floreşti. În urma investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că femeia ar fi fost victima unui viol.

Pe parcursul cercetărilor, în baza colaborării cu Biroul de Investigaţii Criminale al Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, au fost identificate alte două dosare penale în care se făceau cercetări pentru infracţiuni de agresiune sexuală. Analizarea semnalmentelor şi coroborarea datelor au condus la stabilirea faptului că toate faptele ar fi fost comise de acelaşi bărbat, în vârstă de 35 de ani.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data de 3 ianuarie 2024, în jurul orei 20:30, bărbatul a agresat o femeie de 28 de ani, pe strada Fabricii, atingând-o în zone intime şi adresându-i expresii obscene.

La data de 30 iunie a.c., în jurul orei 16:30, a urmărit o altă tânără de 25 de ani până în scara unui bloc, unde a pipăit-o pe picioare.

La data de 1 noiembrie a.c., în jurul orei 00:30, a ademenit o femeie de 70 de ani, persoana anterior sesizată ca plecată voluntar, într-un parc din Cluj-Napoca, unde a agresat-o sexual, profitând de starea de vulnerabilitate şi de incapacitatea acesteia de a-şi da consimţământul”, a arătat IPJ Cluj.

În urma percheziţiei, au fost ridicate mai multe probe, printre care mijloace electronice de stocare a datelor informatice şi articole vestimentare pe care acesta le-ar fi utilizat în timpul comiterii faptelor. Ulterior, bărbatul a fost dus la sediul IPJ Cluj – Serviciul de Investigaţii Criminale pentru continuarea demersurilor judiciare.

În baza probatoriului administrat, poliţiştii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a acestuia, pentru agresiune sexuală, viol şi ultraj contra bunelor moravuri.

Joi, el urmează să fie prezentat procurorului de supraveghere, în vederea sesizării instanţei cu propunerea de arestare preventivă.

Activităţile au beneficiat de sprijinul Serviciului de Acţiuni Speciale, al Serviciului Criminalistic şi al Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca.

