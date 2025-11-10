O fetiță de 10 ani este acuzată de viol și tentativă de omor asupra unei copile de 5 ani. Mama victimei: „Era plină de sânge, cu părul smuls și semne de strangulare”

O fetiță de zece ani a apărut pentru prima dată în fața instanței pentru minori din Cleveland, Ohio, SUA, fiind acuzată de viol și tentativă de omor asupra unei copile de cinci ani. Mama victimei a descris scenele terifiante descoperite în momentul în care și-a găsit fiica rănită și aproape de nerecunoscut.

Incidentul a avut loc în luna septembrie, într-o locuință aparținând unui membru al familiei. Mama victimei, Antavia Kennibrew, a povestit că și-a găsit fiica „inconștientă, plină de sânge, cu părul smuls din scalp și trupul acoperit de vânătăi”. „Fiica mea avea semne de strangulare, o umflătură mare pe cap și părea că fusese bătută și violată. Nu-mi venea să cred ce vedeam în fața mea. Fata mea nu mai arăta ca ea însăși. Era traumatizată”, a scris Kennibrew într-o postare pe Facebook.

Ce spun autoritățile

După declanșarea anchetei, poliția i-a inculpat pe o fetiță de 10 ani și pe un băiat de 9 ani pentru tentativă de omor, viol, agresiune, răpire și strangulare.

Fetița a apărut miercuri în fața instanței pentru minori, purtând o mască sanitară și un palton roz, fiind însoțită de o femeie neidentificată, care avea gluga trasă pe cap și se sprijinea într-un baston, potrivit postului WOIO.

Nici fetița, nici femeia care a însoțit-o nu au vorbit în timpul audierii, însă avocatul minorei a respins acuzațiile. Judecătorul a dispus plasarea fetei în arest la domiciliu, cu monitorizare electronică, și a cerut o evaluare a capacității ei de a înțelege faptele. Următoarea audiere este programată în ianuarie. Părinții fetei nu au fost prezenți la proces.

Mama victimei cere dreptate

Antavia Kennibrew a făcut apel la instanță să nu arate indulgență față de cei doi suspecți doar din cauza vârstei lor.

„Un astfel de comportament nu merită clemență. Ei știau ce fac și au fost în regulă cu asta. După ce au terminat, s-au jucat mai departe, fără să le pese de copilul meu. Țineți minte asta”, a spus ea.

„[Fiica mea] trece prin iad, iar așa ar trebui să fie și pentru cei vinovați. Acest gen de comportament nu merită milă”, a adăugat Kennibrew.

Detalii cutremurătoare despre atac

Kennibrew a susținut că cei doi copii au luat-o pe fiica ei „de mână și au condus-o într-un câmp aflat departe de locuință. În acel câmp, au bătut-o până a rămas inconștientă. I-au smuls părul din cap... I-au băgat bețe pe gât, au dezbrăcat-o și au strangulat-o cu propriul tricou”, a spus mama.

Aceasta a mai declarat că, de la atac, fiica ei se confruntă cu probleme comportamentale și traume severe. „Nu este bine din punct de vedere psihic. Faptul că nu obțin dreptate pentru ea mă face să simt că am eșuat ca mamă. Am văzut cel mai groaznic lucru din viața mea! Mi-am văzut fiica de nerecunoscut. Nu-mi puteam da seama că e ea”, a povestit femeia.

„Fiica mea nu mai era fiica mea. Părul îi fusese smuls din scalp, avea vânătăi și sânge pe tot corpul. Ochii îi erau plini de sânge, iar buzele și gura îi sângerau. Unghiile îi erau murdare și pline de pământ”.

Procesul continuă

Băiatul de nouă ani, care trebuia și el să se prezinte la audiere, nu a apărut în fața instanței. Avocatul său a explicat că mama acestuia nu a putut ajunge din cauza unei defecțiuni la mașină. Judecătorul a amânat procesul pentru săptămâna următoare, avertizând că, în caz de absență repetată, va emite un mandat de arestare. Cazul, care a șocat comunitatea din Cleveland, este încă în curs de investigare.