search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O fetiță de 10 ani este acuzată de viol și tentativă de omor asupra unei copile de 5 ani. Mama victimei: „Era plină de sânge, cu părul smuls și semne de strangulare”

0
0
Publicat:

O fetiță de zece ani a apărut pentru prima dată în fața instanței pentru minori din Cleveland, Ohio, SUA, fiind acuzată de viol și tentativă de omor asupra unei copile de cinci ani. Mama victimei a descris scenele terifiante descoperite în momentul în care și-a găsit fiica rănită și aproape de nerecunoscut.

O fetiță de 5 ani a fost bătută, violată și strangulată FOTO: Arhivă
O fetiță de 5 ani a fost bătută, violată și strangulată FOTO: Arhivă

Incidentul a avut loc în luna septembrie, într-o locuință aparținând unui membru al familiei. Mama victimei, Antavia Kennibrew, a povestit că și-a găsit fiica „inconștientă, plină de sânge, cu părul smuls din scalp și trupul acoperit de vânătăi”. „Fiica mea avea semne de strangulare, o umflătură mare pe cap și părea că fusese bătută și violată. Nu-mi venea să cred ce vedeam în fața mea. Fata mea nu mai arăta ca ea însăși. Era traumatizată”, a scris Kennibrew într-o postare pe Facebook.

Ce spun autoritățile

După declanșarea anchetei, poliția i-a inculpat pe o fetiță de 10 ani și pe un băiat de 9 ani pentru tentativă de omor, viol, agresiune, răpire și strangulare.

Fetița a apărut miercuri în fața instanței pentru minori, purtând o mască sanitară și un palton roz, fiind însoțită de o femeie neidentificată, care avea gluga trasă pe cap și se sprijinea într-un baston, potrivit postului WOIO.

Nici fetița, nici femeia care a însoțit-o nu au vorbit în timpul audierii, însă avocatul minorei a respins acuzațiile. Judecătorul a dispus plasarea fetei în arest la domiciliu, cu monitorizare electronică, și a cerut o evaluare a capacității ei de a înțelege faptele. Următoarea audiere este programată în ianuarie. Părinții fetei nu au fost prezenți la proces.

Mama victimei cere dreptate

Antavia Kennibrew a făcut apel la instanță să nu arate indulgență față de cei doi suspecți doar din cauza vârstei lor.

„Un astfel de comportament nu merită clemență. Ei știau ce fac și au fost în regulă cu asta. După ce au terminat, s-au jucat mai departe, fără să le pese de copilul meu. Țineți minte asta”, a spus ea.

[Fiica mea] trece prin iad, iar așa ar trebui să fie și pentru cei vinovați. Acest gen de comportament nu merită milă”, a adăugat Kennibrew.

Detalii cutremurătoare despre atac

Kennibrew a susținut că cei doi copii au luat-o pe fiica ei „de mână și au condus-o într-un câmp aflat departe de locuință. În acel câmp, au bătut-o până a rămas inconștientă. I-au smuls părul din cap... I-au băgat bețe pe gât, au dezbrăcat-o și au strangulat-o cu propriul tricou”, a spus mama.

Aceasta a mai declarat că, de la atac, fiica ei se confruntă cu probleme comportamentale și traume severe. „Nu este bine din punct de vedere psihic. Faptul că nu obțin dreptate pentru ea mă face să simt că am eșuat ca mamă. Am văzut cel mai groaznic lucru din viața mea! Mi-am văzut fiica de nerecunoscut. Nu-mi puteam da seama că e ea”, a povestit femeia.

„Fiica mea nu mai era fiica mea. Părul îi fusese smuls din scalp, avea vânătăi și sânge pe tot corpul. Ochii îi erau plini de sânge, iar buzele și gura îi sângerau. Unghiile îi erau murdare și pline de pământ”.

Procesul continuă

Băiatul de nouă ani, care trebuia și el să se prezinte la audiere, nu a apărut în fața instanței. Avocatul său a explicat că mama acestuia nu a putut ajunge din cauza unei defecțiuni la mașină. Judecătorul a amânat procesul pentru săptămâna următoare, avertizând că, în caz de absență repetată, va emite un mandat de arestare. Cazul, care a șocat comunitatea din Cleveland, este încă în curs de investigare.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Lovitură de teatru în insolvența Nordis. Milionarii din Iași și București salvează proiectul de la Mamaia. ANAF s-a opus
fanatik.ro
image
Suma impresionantă pe care a câștigat-o un profesor din România din meditații anul trecut
libertatea.ro
image
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli
antena3.ro
image
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
observatornews.ro
image
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Cât scade pensia dacă ai avut perioade fără contribuții. Simulare pentru 5 ani lipsă de vechime
playtech.ro
image
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul a rămas falit, după ce cel mai bogat om din Ucraina i-a spus: ”Când tot neamul tău e pe străzi, sunteți liberi”
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Incredibil ce s-a întâmplat înainte ca Mihaela să fie atacată! Vecinii tinerei din Teleorman fac mărturii terifiante: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Fiica lui Horia Moculescu, anunț de ultimă oră! Din păcate, e adevărat: „Tata...”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Scad dobânzile la titlurile de stat. Ministrul Finanțelor explică ce se întâmplă cu Fidelis și Tezaur
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!