Un tânăr din Suceava a fost arestat după ce și-a violat verișoara în vârstă de 12 ani

Un individ de 20 de ani din județul Suceava este arestat, acuzat că și-a violat și sechestrat verișoara, o fată de 12 ani, notează Monitorul de Suceava.

Abuzul s-a petrecut vineri seară, în orașul Gura Humorului, când individul de 20 de ani și-ar fi convins verișoara să îl însoțească până la o casă părăsită din apropiere, însă ajunsă acolo, copila de 12 ani a trăit clipe de coșmar.

Vărul ei ar fi forțat-o să întrețină relații sexuale cu el. Chiar dacă fata s-a împotrivit, individul a folosit forța fizică, iar după abuz nu a lăsat-o să plece din clădirea abandonată.

A violat-o de mai multe ori, până s-a făcut dimineață. În cele din urmă i-a dat voie copilei să meargă acasă.

Îngrozită, victima le-a povestit părinților prin ce a trecut, iar aceștia au mers cu ea la poliție.

Conform certificatului medico-legal, minora a suferit și leziuni, care necesită trei-patru zile de îngrijiri medicale.

Un magistrat de drepturi și libertăți de la Judecătoria Gura Humorului a admis propunerea și a emis mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Gabriel Florin Suciu, în vârstă de 20 de ani. Este cercetat pentru viol și lipsire de libertate. Daca vă fi găsit vinovat riscă până la 12 ani de închisoare.

Procurorii au mai făcut precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.