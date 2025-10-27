Bărbat din Cluj, arestat preventiv după ce a făcut scandal acasă de două ori. Fugise din spital pentru a continua certurile

Un bărbat de 39 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru ultraj, după ce a provocat scandal la domiciliu și a agresat un agent de poliție. A fost preluat și internat într-un spital, de unde a fugit pentru a continua scandalul.

Incidentul a avut loc în noaptea de 26 spre 27 octombrie, când polițiștii au fost chemați la fața locului, după ce bărbatul din municipiul Gherla a început să facă scandal la adresa de domiciliu, potrivit IPJ Cluj. Acesta a refuzat să colaboreze cu forțele de ordine și a fost transportat, cu sprijinul unei ambulanțe, la o unitate medicală, pentru internare nevoluntară.

Ulterior, bărbatul a părăsit unitatea medicală fără aprobarea personalului și s-a întors acasă, unde a continuat scandalul. La a doua intervenție a polițiștilor, acesta a devenit agresiv și a lovit un agent de poliție, care nu a necesitat îngrijiri medicale.

Luni, bărbatul a fost reținut și prezentat Judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gherla, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. IPJ Cluj precizează că incidentul a fost gestionat conform procedurilor legale, iar ancheta este în desfășurare.