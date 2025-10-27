Mai multe persoane au fost reținute după incidentul cu focuri de armă din Capitală

Poliția Capitalei a identificat patru persoane implicate în incidentul cu focuri de armă, produs duminică, pe o stradă din Capitală. Indivizii au fost reținuți.

Mai multe echipaje de poliţie din cadrul Sectorului 6 Poliţie au făcut controale pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate în acest caz.. Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore în acest caz.

S-a tras cu o armă de tip airsoft

Incidentul a avut loc duminică, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei.

Poliţiştii Secției 20 s-au deplasat imediat la faţa locului, unde au constatat că situaţia semnalată se confirmă.

„În urma verificărilor, a fost descoperit un autoturism parcat avariat, cu luneta spartă. Poliţiştii menţionează că nicio persoană nu a fost rănită. Datele şi probele administrate până în prezent, indică faptul că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism”, a anunțat, duminică, Poliția Capitalei.

Știre in curs de actualizare