Scandal într-o bancă din Craiova: un tânăr a distrus două uși și un laptop și a amenințat trei angajate

Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a provocat un scandal într-o bancă din Craiova, a ameninţat trei angajate şi a distrus două uşi de acces şi un laptop.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, sâmbătă, că poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie de 47 de ani, din Craiova, reprezentant al unei agenţii bancare din localitate, cu privire la faptul că un tânăr a distrus bunuri din incinta agenţiei.

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor bărbatul a distrus două uşi de acces şi un laptop, în timp ce se afla în incinta agenţiei bancare din Craiova. De asemenea, anchetatorii au precizat că el ar fi ameninţat trei angajate ale băncii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ameninţare.

El a fost prezentat instanţei, care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.