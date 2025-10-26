Ilie Bolojan, despre scandalul din Coaliție: „Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie”

Premierul Ilie Bolojan a făcut apel la partidele din Coaliție să lase la o parte scandalul și să facă lucrurile la care s-au angajat în urmă cu patru luni.

”Lucrez bine cu domnul președinte”

Ilie Bolojan a vorbit și despre relația cu președintele Nicușor Dan.

”Avem și o relație personală în sensul că ne respectăm, dar discuțiile noastre au fost despre țară. Este o relație de lucru instituțională, colaborăm. Nu aspectele diferite sunt problema, ci abordarea instituțională. Am lucrat cu domnul președinte bine”, a spus Ilie Bolojan.

Indemnizații nesimțite la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa

Premierul s-a arătat dezamăgit de modul cum au înțeles unii manageri din companiile statului situația dificilă prin care trece țara.

”M-am uitat la Aeroportul Kogălniceanu, Otopeni și Romatsa. Păi au explodat indemnizațiile de conducere, le-au crescut cu 30-40%. Dacă legea nu-i mai poate forța, poate bunul simț să-i forțeze, că îi sfidează pe oameni”

Catedrala Națională: ”O lucrare de mare calitate”

Premierul a vorbit și despre venimentul de duminică, de sfințire a Catedralei Naționale, menționând că este un priect care ține de identitatea unei comunități.

„Eu cred că atunci când ai de administrat o comunitate, trebuie să faci atât proiecte de infrastructură, proiecte care țin comunitatea împreună și, a treia categorie, proiecte de suprastructură. Acest tip de proiect este unul de suprastructură – un proiect care ține de identitatea unei comunități, de credințele și tradițiile ei, un proiect care poate să unească”, a declarat Ilie Bolojan.

„Cu toate discuțiile care au avut loc în această perioadă, este o lucrare de inginerie serioasă. Este o lucrare de pictură bisericească de mare calitate”, a mai adăugat Bolojan.

Pensiile magistraților: ”Am procedat corect”

Bolojan a declarat că proiectul pensiilor pentru magistrați a căutat să respecte practica curții. ”Aceste lucruri țin de pensionarea la o vârstă normală, de o pensie corelată cu legea eruopeană. Am acordat o perioadă de tranziție rezonabilă, pentru că înainte erau termene aberante. Prin urmare am procedat corect. Voi accepta orice alte soluții dacă sunt mai bune, dar nu trebuie să încalce borne esențiale, pentru că asta însamnă să-i trădez pe cetățeni. Noi suntem pe penultimul loc din Europa la oameni care lucrează în perioada activă de vârstă”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a declarat duminică seara, la Diogi24, că în ultimele patru luni de când este premier și s-a semnat un protocol în Coaliție și-a respectat partenerii și nu a încercat să mimeze că lucrurile trebuie făcute.

”Eu am respectat toate partidele. Miza mea nu este să fiu premier, ci să fac ce trebuie. Dacă partidele din coaliție, oamenii politici au soluții mai bune să le spună, să facă moțiuni și premierul pleacă. Aceste discuții inutile dau dovada de instabilitate, de neseriozitate în ochii cetățenilor iar oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele țării. Asta este problema şi deci pe mine nu m-aţi văzut potenţând conflicte. Încerc să port un dialog cu toţi colegii în aşa fel încât să rezolvăm problemele ţării noastre. Asta este miza pentru noi”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a menționat că oricine vine în guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se iau măsurile propuse acum. Bolojan atrage atenția că orice tergiversare va fi critică pentru România.

”La finalul anului trebuie să aprobăm bugetul. Ca el să stea pe baze solide, trebuie să pregătim legislația. Orice fel de tergiversări legate de legislație ne duc într-o zonă în care nu le putem adopta înainte de buget, și atunci 2026 va fi un an compromis în care nu ne putem încadra în deficit”, a mai menționat Bolojan.

”Dacă nu luăm măsurile necesare, indiferent cine va fi, vom ajunge într-o situație de criză în câțiva ani. Totul generează efecte în anii următori”, a mai precizat premierul.