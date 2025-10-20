Video Peste 20 de persoane, evacuate dintr-un bloc în urma unui incendiu. O persoană a suferit un atac de panică

Peste 20 de persoane au fost evacuate, luni dimineață, după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc aflat în Constanța. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că făcuse un atac de panică.

Potrivit ISU Dobrogea, focul s-a manifestat în interiorul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, unde au ars mobilierul și gunoiul menajer acumulat în apartament.

Echipajele de intervenție au acționat rapid, iar la ora 07:22 incendiul a fost lichidat, transmite presa locală.

Din imobil au fost evacuate 16 persoane – 10 femei și 6 bărbați –, iar alte 6 persoane s-au autoevacuat înainte de sosirea pompierilor. O persoană care a suferit un atac de panică a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SAJ Constanța.

La fața locului au intervenit forțe importante de la Detașamentul Fripis, cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, o autoscară și un echipaj ATPVM Port, precum și Detașamentul Palas cu încă 1 autospecială de stingere.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.