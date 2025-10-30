Video Sicriul cu trupul medicului Ștefania Szabo a fost depus la capela Spitalul Județean Buzău. Colegii își iau adio. Doctorița va fi înmormântă în Capitală

Trupul neînsuflețit al doctoriței Ștefania Szabo a fost ridicat de la Serviciul de Medicină Legală din Buzău și depus, joi, la Biserica Sf. Pantelimon (în curtea Spitalului Județean Buzău), apoi la Capela Bisericii Eroi.

Sicriul scos descoperit de la morgă, a fost așteptat afară de directorul spitalului și de șefa Serviciului Juridic, relatează Şansa News.

O mașină funerară l-a purtat în ultimul drum pe la spital. Mașina mortuară a trecut pe la noua secție UPU-SMURd, a traversat parcarea subterană și a ieșit pe poară, de unde a mai parcurs câteva zeci de metri sub privirile înlăcrimate ale personalului medical și ale personalului farmaciei din vecinătate.

La capelă, sicriul a fost așteptat de mama și fratele Ștefaniei Szabo.

Trupul doctoriței a fost îmbrăcat într-o rochie fucsia, ținuta preferată a doctoriței, scrie sursa citată.

După depunerea sicriului, pe la căpătâiul fostei directoare medicale a spitalului au trecut, rând pe rând, foștii colegi.

Sicriul va fi va fi depus vineri la Capela Bălăneanu din Sectorul 2 al Capitalei. Înmormântarea va avea loc la cimitirul Tudor Vladimirescu din București.

„Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, la Biserica Bălăneanu, urmată de înhumarea în Cimitirul Tudor Vladimirescu (Șos. Antiaeriană). Dumnezeu să o odihnească în pace și să o primească în Împărăția Sa !”, a transmis, joi, Spitalul Județean Buzău.

Decesul Ștefaniei Szabo (37 de ani), directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, găsită, marți, fără suflare chiar la locul de muncă, în camera de gardă, ridică multe semne de întrebare. Managerul unității și colegii vorbesc despre burnout, explicând ca doctorița făcea și câte șapte gărzi pe lună.

Se fac cercetări pentru ucidere din culpă. Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă intoxicație cu medicamente, însă rezultatele toxicologice nu sunt încă disponibile.