„Sunt siderată”. Criminaliștii au finalizat necropsia doctoriței Ștefania Szabo

Necropsia în cazul morții în condiții neclare a doctoriței Ștefania Szabo, directorului medical al Spitalului Județean din Buzău, a fost finalizată. Rezultatele toxicologice urmează să arate dacă moartea sa a fost provocată de anumite substanțe.

Criminaliștii au revenit miercuri la Spitalul Județean din Buzău pentru a preleva probe suplimentare, fiind controlate și stocurile de medicamente, potrivit Știrilor ProTV.

Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă intoxicație, însă rezultatele toxicologice nu sunt încă disponibile.

Verificată a fost și mașina doctoriței, urmele biologice prelevate din autoturism urmând a fi analizate în laborator.

„Nu cred că ar fi putut face așa ceva”

Anchetatoroii încearcă să reconstituie ultimele momente din viața doctoriței și iau tot mai mult în calcul varianta unei intoxicații cu un medicament.

„În afară că bea multe cafele nu știu să fi luat energizante sau alte substanțe”, a declarat Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău.

Întrebat dacă doctorița ar fi fost în stare să ia medicamente în numele unui pacient și să și le administreze, președintele Colegiului Medicilor Buzău a răspuns:

„Nu cred că ar fi putut face așa ceva”.

Analiza toxicologică este singura care poate releva dacă Ștefania Szabo și-a administrat substanțe care să-i fi provocat moartea.

„Doamna doctor nu a fost prezentă să ridice personal și nici nu au fost ridicate pentru secția de chirurgie generală medicamente care să presupunem că ar avea legătură cu această situație”, a afirmat Sorin Pătrașcu, managerul SCJU Buzău.

„Sunt siderată, șocată și la fel de nedumerită ca poate multe alte persoane, inclusiv familia a solicitat o expertiză suplimentară de la un medic necrolog din București”, a declarat Oana Gheorghiu, președinta Organizației Femeilor Social-Democrate din Buzău, prietena Ștefaniei Szabo.

Conform unor surse apropiate familiei doctoriței, specialiștii nu au identificat leziuni la nivelul organelor, potrivit Știrilor ProTV.

Un raport medico-legal urmează să fie întocmit în următoarea perioadă.

Marți, în ziua în care doctorița a fost găsită moară în camera de gardă, criminaliștii au ridicat din încăperea o seringă și un flacon cu același anestezic care l-a ucis pe Michael Jackson, au afirmat surse apropiate anchetei.

„A inspirat generații de femei să creadă în propriile lor forțe”

Preşedinta Organizaţiei Femeilor Social-Democrate din Buzău, a cărei membră era și doctorița Ștefania Szabo, a postat pe Facebook un mesaj emoționant:

„Cu profundă durere și imensă tristețe, membrele Organizației de Femei își iau rămas-bun de la colega și prietena noastră Ștefania, o femeie cu suflet nobil, plină de energie, credință și lumină.

A fost nu doar o colegă implicată, ci și o adevărată profetă a binelui și a speranței, un model de echilibru, înțelepciune și putere feminină. Prin tot ceea ce a făcut, a inspirat generații de femei să creadă în propriile lor forțe și să meargă înainte cu demnitate și curaj.Ne despărțim de ea cu inimile cernite, dar cu recunoștință pentru tot ceea ce a însemnat pentru comunitatea noastră.

Dumnezeu să o odihnească în pace, iar amintirea ei să rămână veșnic vie în sufletele noastre”.