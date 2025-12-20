search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Strategia Rusiei de a rupe Odesa de Ucraina: atac balistic asupra infrastructurii portuare

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou atac asupra infrastructurii portuare din orasul Odesa, ucigând 8 civili și rănind 27 de persoane, relatează presa ucraineană. Lovitura cu rachete balistice a țintit o substație electrică și a fost lovit și un autobuz cu civili. Orașul se confruntă de două săptămâni cu pene de curent în urma atacurilor. Dar obiectivul rușilor este mai amplu: ruperea orașului de restului Ucrainei și întreruperea accesului la logistica de pe Dunăre, spun armata ucraineană și analiștii militari. 

„Ieri seară [vineri], Rusia a efectuat un atac cu rachete asupra unei instalații de infrastructură portuară din regiunea Odesa. Unele dintre victime erau într-un autobuz care a fost epicentrul atacului”, a transmis Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei într-o postare pe Telegram.

Atacul a provocat și un incendiu ce a cuprins camioanele de marfă dintr-o parcare de la fața locului, a declarat anterior guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, adăugând că rachetele balistice rusești au „atacat masiv” instalația portuară.

Rusia a început o campanie de distrugere a infrastructurii civile, în special poduri și drumuri  ce are drept obiectiv tăierea comunicațiilor de transport de mărfuri, dar și logistica armatei ucrainene din Odesa și regiunile apropiate. 

Începutul poate fi datat la 14 decembrie, când forțele ruse au atacat podul din Zatoka, un drum rutier și feroviar, cu zeci de drone Geran, majoritatea lovindu-și ținta.

„Astăzi, inamicul a început să atace podul din Maiaki. Rușii încearcă să taie regiunea astfel încât să separe întreaga parte vestică a regiunii Odesa de comunicațiile de transport. Este vorba, în principal, despre accesul la logistica de pe Dunăre”, a scris analistul Serghei „Flash” Beskrestnov, specialist în comunicații, război electronic (EW) și informații, și președinte al organizației publice Centrul pentru Tehnologii Radio.

„Comunicațiile de transport ale Forțelor Armate ale Ucrainei între partea de sud-vest a regiunii și restul Odesei sunt grav perturbate”, a mai spus el.

Regiunea Odesa, izolată de România și Moldova 

Singurul pod viabil rămas de Ucraina peste râul Nistru a fost atacat vineri de drone rusești, aparent într-o încercare de a întrerupe logistica ucraineană pe cale rutieră dinspre regiunea Dunării.

Pe 18 decembrie, o dronă rusească a lovit podul peste râul Nistru din apropierea satului Maiaki, pe autostrada M-15 Odesa-Reni.

Podul era singurul al Ucrainei care traversa Nistrul în regiunea Odesa, ceea ce îl făcea o rută esențială către Moldova și mai departe către România. Celălalt pod, de la Zatoka, care traversează Nistrul mai la sud, la gura de vărsare a acestuia, a fost ținta a sute de atacuri de la începutul invaziei la scară largă și a fost mult timp impracticabil.

Patru puncte de trecere a frontierei cu Moldova rămân operaționale: Palanka, Starokozache, Reni și Orlivka.

Obiectivul atacurilor rusești este de a bloca partea de vest a regiunii Odesa și a împiedica Ucraina să aibă acces la rutele logistice dunărene. După ce podul de la Zatoka a fost puternic bombardat, forțele rusești au vizat acum podul de la Maiaki, care a devenit o arteră logistică indispensabilă.

Ucraina poate folosi traversările cu feribotul, dar acestea sunt foarte vulnerabile la atacurile cu drone.

