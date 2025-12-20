search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Decizia privind înfiinţarea Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie a fost publicată în Monitorul Oficial. Cine va conduce structura

0
0
Publicat:

Comitetul pentru revizuirea legislaţiei din justiţie va fi alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, conform deciziei de înfiinţare a comitetului, publicată vineri, în Monitorul Oficial. 

Ilie Bolojan, premierul României FOTO: Gov.ro
Ilie Bolojan, premierul României FOTO: Gov.ro

Conform deciziei, publicată în Monitorul Oficial, în vederea îndeplinirii atribuţiilor, în cadrul Comitetului se pot constitui grupuri de lucru tematice, la nivel tehnic, alcătuite din experţi ai Cancelariei Prim-Ministrului şi ai Ministerului Justiţiei, precum şi din experţi ai instituţiilor sau care au calitatea de invitaţi, desemnaţi în acest sens.

”Se constituie Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ. (2) Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului, care are calitatea de preşedinte. (3) Comitetul este format din reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi. (4) La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitaţiei prim-ministrului, reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, ai societăţii civile şi ai organizaţiilor internaţionale”, prevede Decizia privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, publicată vineri în Monitorul Oficial.

La şedinţele Comitetului sau ale grupurilor de lucru tematice la nivel tehnic pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor entităţi de drept public şi privat relevante, din ţară şi din străinătate. Membrii Comitetului vor putea fi asistaţi în cadrul întâlnirilor de specialişti ai instituţiilor reprezentate, scrie News.

”Comitetul are următoarele atribuţii principale: a) analizează efectele punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, respectiv Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi ale oricăror alte acte relevante pentru realizarea actului de justiţie; b) analizează şi dezbate opiniile formulate de către asociaţiile reprezentative ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi de către organizaţiile nonguvernamentale cu privire la organizarea şi funcţionarea justiţiei şi la realizarea actului de justiţie; c) organizează întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, cu competenţe sau activitate în domeniul justiţiei; d) solicită puncte de vedere din partea instituţiilor, autorităţilor şi organizaţiilor, inclusiv de la nivel internaţional, cu competenţe sau activitate în domeniul justiţiei; e) prezintă rapoarte de progres cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor şi exercitării atribuţiilor prevăzute în prezenta decizie; f) propune o serie de măsuri pentru asigurarea imparţialităţii, independenţei şi eficienţei actului de justiţie, în acord cu valorile constituţionale şi standardele internaţionale privind statul de drept”, se mai arată în textul deciziei.

Comitetul se reuneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar, la solicitarea reprezentantului Cancelariei Prim-Ministrului.

Şedinţele Comitetului se pot desfăşura în format fizic sau în sistem online şi sunt conduse de către reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului sau de către o persoană desemnată de către acesta. 

Comitetul adoptă recomandări, prin consensul membrilor săi. În lipsa consensului, opţiunile identificate vor fi transmise prim-ministrului pe baza unei analize comparative. Recomandările adoptate sunt comunicate autorităţilor competente în vederea iniţierii proiectelor de acte cu caracter normativ sau a măsurilor administrative necesare pentru punerea lor în aplicare. 

Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, din Piaţa Victoriei, transmis de cei care au protestat, în ultimele zile, faţă de situaţia din justiţie, şeful Executivului arătând, într-un interviu pentru Cotidianul, că grupul de lucru pentru legile justiţiei ar urma să vină cu propuneri la finalul lunii ianuarie şi vor fi analizate şi să se vadă în ce măsură pot fi susţinute de o majoritate.

El a mai spus că astăzi, tot ceea ce se întâmplă în sistemul de justiţie, cu legi mai bune sau mai proaste care au reglementat acest lucru, este o consecinţă a modului în care s-a administrat justiţia şi a menţionat că Lia Savonea, ca şi toţi cei care au avut responsabilităţi în sistemul de justiţie, conducerea Înaltei Curţi, conducerea CSM, au o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani.

Ilie Bolojan a mai spus că în luna ianuarie ar trebui să se vină cu propuneri în grupul de lucru pe justiţie

”Ar trebui ca în luna ianuarie, până la final, să venim cu câteva propuneri în aşa fel încât ele să fie analizate şi să se vadă în ce măsură pot fi susţinute. Au o portanţă de susţinere, pentru că orice modificare legislativă, pentru că doar asta am putea face din afara sistemului, prin intermediul lumii politice, asta ar fi o modificare sănătoasă, o intervenţie sănătoasă, înseamnă să ai o majoritate care să susţină aceste modificări”, a arătat Bolojan. 

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
digi24.ro
image
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
mediafax.ro
image
Pentru ce le mulțumește David Popovici părinților săi. Răspunsul senzațional din spatele performanțelor
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a eliminat puntea dintre zilele libere de Revelion și cele de Bobotează
libertatea.ro
image
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
observatornews.ro
image
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Mâncarea tradițională de Crăciun în România uitată de români. Nu doar sarmale, piftie și cozonac se prepară pentru masa de sărbătoare
playtech.ro
image
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum a pierdut Leonard Doroftei un milion de dolari. ”Mi-e rău!”
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
Apa și canalizarea se scumpesc din 2026. Unde vor plăti românii peste 20 de lei pe metrul cub și cine mai rămâne cu tarife mici
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Cum arată mormântul doctoriței Ștefania Szabo în prag de sărbători. Imagini sfâșietoare cu locul în care medicul de 37 de ani își doarme somnul de veci
romaniatv.net
image
Ce a spus Trump despre întâlnirea cu Nicușor Dan. Se negociază "la sânge"
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Urmează 10 zile pline de noroc pentru 3 zodii. Acești nativi au parte de evenimente fericite pe bandă rulantă în această perioadă
click.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu. Cine moștenește proprietățile și activele fostului ministru
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
Oana Ioniță, interviu exclusiv alături de fiica ei: "Odată cu divorțul, mi s-a schimbat perspectiva. Pun mai mult accent pe familie"

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică