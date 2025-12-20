Suma uriașă de bani confiscată de la frații Tate, folosită pentru combaterea violenței împotriva femeilor

Suma de peste un milion de lire sterline, confiscată din conturile bancare din Devon ale fraților Tate, va fi utilizată pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor.

Suma de peste un milion de lire sterline, din conturile bancare din Devon ale fraților Andrew și Tristan Tate, va fi utilizată „pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor”, a anunțat un purtător de cuvânt al poliției, notează BBC.

Decizia vine în contextul unei hotărâri judecătorești din decembrie anul trecut, care a constatat că frații nu au plătit impozite pe venituri de 21 de milioane de lire sterline din afacerea lor online.

În aceste condiții, Tribunalul Magistraturii din Westminster a decis că poliția din Devon și Cornwall poate confisca peste 2,9 milioane de lire sterline în bani și active, inclusiv criptomonede.

În continuare, poliția va înființa un comitet care va decide proiectele care vor beneficia de finanțare.

„În lunile următoare, intenționăm să arătăm comunităților noastre cum aceste fonduri pot face diferența și să le sprijinim în luarea de măsuri împotriva celor care comit abuzuri, punând aceste fonduri în centrul sprijinului acordat victimelor”, a mai declarat purtătorul de cuvânt, potrivit sursei citate.

Frații Tate se confruntă cu proceduri penale și civile pentru presupuse infracțiuni sexuale și de trafic de persoane. Cei doi au negat, în repetate rânduri, acuzațiile.