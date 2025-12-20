search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Femeie de 65 de ani, prinsă în flagrant în timp ce încerca să vândă ilegal petarde. Pensionara avea un întreg arsenal

Publicat:

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au depistat în flagrant delict o femeie în vârstă de 65 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care ar fi încercat să vândă ilegal articole pirotehnice unui polițist sub acoperire.

FOTO: Shutterstock

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, intervenția a avut loc în data de 19 decembrie, în cartierul Mănăștur, unde femeia ar fi oferit spre vânzare articole pirotehnice din categoriile P1 și F2, fără a avea dreptul legal de a desfășura astfel de activități.

În urma acțiunii, oamenii legii au identificat și ridicat aproximativ 1.700 de kilograme de articole pirotehnice deținute fără drept. Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Pedepse mai dure pentru utilizarea petardelor și artificiilor

Autoritățile atrag atenția că legislația privind articolele pirotehnice s-a modificat recent, iar majoritatea acestora sunt acum interzise pentru persoanele neautorizate. Cei care folosesc sau comercializează ilegal petarde ori artificii riscă pedepse severe, inclusiv închisoarea.

Deși legea prevede clar că produsele pirotehnice pot fi cumpărate exclusiv de persoane autorizate, cu calitatea de pirotehnician, pe Internet continuă să existe numeroase site-uri care le vând la liber. Accesul se face, de cele mai multe ori, doar prin bifarea unei căsuțe prin care cumpărătorul declară că are peste 18 ani, fără alte verificări.

Anterior modificărilor legislative, articolele pirotehnice din categoria F1 puteau fi achiziționate de la 15 ani, cele din categoria F2 de la 18 ani, iar cele din categoria F3 de la 21 de ani. Noile reglementări restricționează însă drastic accesul la astfel de produse, în încercarea de a preveni accidentele și incidentele grave din perioada sărbătorilor.

Cluj-Napoca

