Video Tragedie cumplită înainte de Crăciun: o tânără însărcinată și soțul ei au murit într-un accident în județul Bacău

O tânără însărcinată de 25 de ani și soțul ei și-au pierdut viața vineri seară într-un grav accident rutier produs pe DN2G, în municipiul Moinești, județul Buzău. În urma coliziunii au mai fost rănite alte persoane, traficul în zonă fiind îngreunat.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani a efectuat o manevră de depășire și a intrat în coliziune frontală cu un alt vehicul care circula din sens opus. În mașina lovită se aflau doi soți, ambii în vârstă de 25 de ani.

Femeia, aflată în stare gravă și cu leziuni incompatibile cu viața, a fost declarată decedată la fața locului. Soțul acesteia a fost transportat de urgență la spital, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, a murit la scurt timp.

Șoferul care a provocat accidentul a fost găsit conștient și cooperant la sosirea echipajelor de intervenție și testat pentru consum de alcool, rezultatul fiind negativ.

„Ajunși la locul intervenției, s-a constatat că accidentul s-a produs între două autoturisme. Au rezultat trei victime, dintre care una încarcerată, care a fost extrasă și predată echipajului medical”, a transmis ISU Bacău.

Ancheta poliției continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.