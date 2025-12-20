search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Adevărul
Video 25 Femei Relevante pentru 2025. Erika Gonczi, hairstylist:” Este important să găsești echilibrul între a fi artist și a fi manager”

CELE MAI - Femeile de palmares vin la Adevărul Live
Publicat:

Părul este mai mult decât o simplă podoabă: este parte din identitatea oricărei femei și un simbol al schimbării și creativității. Descoperă sfaturi utile și informații relevante despre îngrijirea părului, tendințe în coafuri, cum să alegi culoarea potrivită, dar și trucuri pentru a păstra sănătatea și strălucirea părului, indiferent de vârstă sau stil de viață. Toate acestea sunt inspirate de experiența hairstylist-ului Erika Gonczi invitată în cel mai nou episod din 25 de Femei relevante pentru 2025

Erika Gonczi 25 Femei Relevante jpg

De ce simt femeile nevoia să-și schimbe coafura?

Un studiu realizat de un hairstylist londonez arată că, în medie, o femeie își schimbă coafura de 104 ori pe parcursul vieții, începând din adolescență. Fiecare schimbare reflectă o dorință de nou, de redefinire și de exprimare personală. Pentru multe femei, o nouă coafură înseamnă un nou început.

Traseul unui hairstylist: Pasiune, susținere și formare continuă

Erika Gonczi, hairstylist și trainer cu peste 20 de ani de experiență, povestește despre drumul său dintr-un mic oraș minier până la cariera de succes pe care o are azi. Cheia reușitei? Pasiunea, susținerea familiei și dorința continuă de a învăța. Fiecare hairstylist are nevoie de studii periodice, participare la cursuri internaționale și adaptare constantă la noile tendințe din domeniu.

 „Nu te opri din învățat. În fiecare an apar trenduri și tehnici noi. Fii mereu la curent pentru a oferi cele mai bune rezultate!”

Orice poveste de succes este susținută de o familie implicată și o echipă dedicată. Erika Gonczi subliniază că fără sprijinul celor dragi și fără o echipă cu roluri bine definite nu poate atinge excelența.

Iată câteva hinturi pe care le poți afla despre îngrijirea corectă a părului oferite de Erika.

Rutina săptămânală: șampon, balsam, mască Ordinea corectă: șampon: Curăță scalpul și părul de impurități.

Balsam/Conditioner: hidratează și sigilează firul de păr.

Mască: oferă hidratare profundă. Folosește o dată pe săptămână.

Sfaturi practice:

Nu te spăla pe păr zilnic (1-2 ori pe săptămână este suficient).

Folosește produse potrivite tipului tău de păr: vopsit, uscat, gras, cu mătreață etc.

Masca se aplică o dată pe săptămână pe lungimi, nu pe rădăcină.

Tratamente naturiste pentru sănătatea părului

Uleiul de ricin este unul dintre cele mai vechi și recomandate remedii pentru întărirea rădăcinii și regenerarea părului. Poate fi amestecat cu vitamina A și E pentru rezultate mai bune. Aplică pe scalp, lasă să acționeze, spală și clătește bine.

Când și cum să tunzi părul

Pentru un păr sănătos, Erica recomandă tunderea vârfurilor la fiecare trei luni sau minimum de două ori pe an, cu precădere primăvara și toamna. Astfel, părul crește mai repede, nu se mai tocește la vârfuri și rămâne mai ușor de coafat.

„Când părul începe să agațe la vârfuri, e timpul pentru o tunsoare, un gest simplu stimulează și creșterea.”

Alegerea culorii potrivite: Trenduri și recomandări

Vrei blondul dar crezi că nu ți se potrivește? Veste bună. Specialistul își spune că există o nuanță de blond potrivit pentru fiecare

Există un blond ideal pentru fiecare femeie, dar alegerea se face în funcție de culoarea tenului și a ochilor. Culoarea nepotrivită poate „aspri” trăsăturile, de aceea e importantă consultarea cu un hairstylist.

Culori și tunsori în trend pentru 2025-2026:

Balyage și contouring: Rămân la modă, pun în valoare conturul feței și permit o tranziție naturală între nuanțe.

Culorile calde: Blond auriu, cappuccino, arămiu.

Culori pastel sau intense: De la roz, fucsia, portocaliu, până la albastru, culoarea nu are vârstă dacă te simți bine cu ea.

Tunsori butterfly: Volume, scări adaptate, bretoane versatile, bob-uri moderne.

Coafuri de sezon: Păr lucios, aspect wet look, bucle lejere, accente de sclipici pentru evenimente speciale.

Mituri și adevăruri despre breton

Bretonul nu avantajează pe toată lumea, dar poate întineri sau, din contră, poate pune în evidență anumite trăsături. Alege un breton dacă simți nevoia de schimbare și dacă ai răbdarea să-l aranjezi zilnic.

„Ceea ce se poartă nu contează atât de mult cât ceea ce ți se potrivește și te face să te simți confortabilă.” spune Erika Gonczi

Părul este o expresie a feminității, a schimbării și a creativității. Îngrijește-l cu atenție, alege coafura și culoarea care „vorbesc” despre tine și nu ezita să investești timp în rutina săptămânală de îngrijire.

Erika Gonczi, hairstylist:Părul spune povestea femeii și o nouă coafură înseamnă un nou început.

Urmărește-le live pe întreg anul, pe  CELE 25 care au un impact real și influențează pozitiv societatea. Femeile Relevante care sunt un exemplu demn de urmat prin valorile și acțiunile lor și care fac diferența în societate. 

25 de Femei Relevante pentru 2025 este un concept și un format creat,  realizat și moderat de Antoaneta Banu pentru Adevărul Live. 

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

Interviurile Adevărul

