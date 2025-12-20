Chișinăul emite o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a emis o atenționare de călătorie din cauza atacurilor asupra unui pod strategic la granița cu Ucraina, recomandând oamenilor să evite deplasările prin punctul de trecere a frontierei Palanca din nordul Republicii Moldova.

,,Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri în proximitatea zonei, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să evite deplasările în această direcție.MAE va continua să monitorizeze evoluțiile și va informa publicul în funcție de situația din teren”, au menționat reprezentanții MAE de la Chișinău.

Pod atacat de armata lui Putin

Începând cu după-amiaza zilei de joi, 18 decembrie, podul de pe traseul Odesa–Reni, situat în apropierea graniței Republicii Moldova și care asigură traversarea fluviului Nistru, a fost atacat cu drone, a anunțat Poliția de Frontieră de la Chișinău.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:00, în timpul unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, când drone care transportau încărcături explozive au lovit podul situat în apropierea localității Maiaki-Udobnoe.

În consecință, podul a fost grav distrus, o femeie a decedat pe drum spre spital, iar trei copii care se aflau într-un automobil aflat pe pod au suferit traumatisme și au fost internați.

Atacurile asupra podului strategic au continuat în următoarele zeci de ore, inclusiv pe parcursul zilei de vineri.

Drone, în Republica Moldova

În ultima perioadă, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de mai multe drone.

În noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis timp de aproximativ o oră și zece minute din cauza a două drone care au ajuns pe teritoriul țării.

Incidentul a fost înregistrat la câteva zile după ce reprezentanții Ministerului Apărării au anunțat că șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, cazuri înregistrate în noaptea de 24 spre 25 noiembrie. Iar una dintre ele a căzut într-o livadă din nordul țării, având înscrisul ,,Z”. O altă dronă, de tip Shahed, a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.

În data de 26 noiembrie, Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări drona rusească ce căzuse cu o zi mai devreme în nordul țării.

Oleg Ozerov a negat că drona aparține Rusiei, susținând că acest caz trebuie investigat, la fel ca situația depistării armamentului în camionul de la frontiera moldo-română.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) i-au înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, calificând aceste acțiuni drept absolut inadmisibile și subliniind că reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale.