Percheziții la cabinetul doctoriței găsită moartă în camera de gardă. Ștefania Szabo și-ar fi administrat un analgezic puternic

Au fost percheziții în cabinetul Ștefaniei Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, care a fost descoperită fără viață în camera de gardă marți dimineață. Se pare că aceasta și-ar fi administrat substanțe cu efect sedativ pentru a rezista turelor lungi de muncă.

Miercuri, 29 octombrie, se va efectua necropsia, iar familia medicului a solicitat prezența unui expert independent.

De asemenea, fratele doctoriței a fost audiat, iar în cursul zilei au fost efectuate percheziții în cabinetul Ștefaniei Szabo.

Surse apropiate anchetei au precizat că medicul și-ar fi administrat anterior substanțe cu efect sedativ, iar în seara dinaintea decesului ar fi folosit un anestezic puternic, utilizat de regulă doar în blocul operator. Cercetările urmează să stabilească dacă administrarea acestor substanțe a fost cauza morții, informează Observatornews.

Managerul spitalului, Sorin Pătrașcu, a declarat că ultima dată Dr. Ștefania Szabo a fost văzută în jurul orei 23:00, iar dimineața, în jurul orei 6:00, o asistentă a descoperit-o fără suflare în camera de gardă.

Președintele Colegiului Medicilor Buzău, Dragoș Porumb, a spus că doctorița muncea neîntrerupt și rareori își lua concediu. „Muncea foarte mult. Nu cred că a avut vreun concediu medical în ultimii trei ani, patru ani de când o știu. A venit chiar și cu branula la serviciu”, a declarat acesta.

Conform surselor Observatornews, în seara dinaintea morții, doctorița ar fi cerut colegilor propofol, o substanță anestezică ce poate fi letală dacă este administrată fără supraveghere medicală.

Managerul spitalului a precizat că Dr. Szabo nu urma tratamente complexe. Ea lua doar o pastilă pentru inimă, de întreținere, și nu era pacient cardiac.