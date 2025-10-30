Fiecăruia dintre cei zece medici chirurgi care lucrează la Spitalul Judeţean Buzău, acolo unde o doctoriță a murit în condiții încă neelucidate, i-ar fi revenit trei gărzi pe lună, spune ministrul Sănătăţii. Alexandru Rogobete a afirmat, la MedikaTV, că nu ştie de ce Ștefania Szabo era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună.

„O cunosc pe doamna doctor, Dumnezeu să o odihnească. O cunosc şi pe mama dânsei. Le cunosc bine pe amândouă şi este o situaţie tragică cu tot ce s-a întâmplat acolo. Sunt cel mai informat om din sănătate, e şi normal, datorită funcţiei. Şi dacă aş avea şi dacă n-aş avea informaţii concrete cu privire la situaţia de la Buzău, niciodată nu le-aş face publice şi nu le-аş discuta din respect pentru doamna doctor, din respect pentru colega noastră, din respect pentru familia dânsei”, a afirmat ministrul Sănătăţii, la Medika TV.

Chestionat în legătură cu fenomenul burnout, cu care se confruntă cadrele medicale, Alexandru Rogobete a spus:

„Este o problemă pe care o cunoaștem demult”.

„Acolo trebuiau să se realizeze, în medie, în jur de trei gărzi de persoană”

Ministrul a precizat că la Spitalul Judeţean Buzău sunt nouă chirurgi plus un medic cu contract de gardă suplimentar.

„Deci, zece chirurgi în total. Asta înseamnă că, în mod normal, acolo trebuiau să se realizeze, în medie, în jur de trei gărzi de persoană. De ce doamna doctor făcea şapte gărzi sau de ce altcineva făcea mai puţine decât putea să facă, nu ştiu, nu am o explicaţie dacă a fost alegerea dânsei să facă mai multe, dacă era pusă de situaţia de acolo, dacă colegii dânsei nu doreau să facă mai multe gărzi. Se va stabili ulterior!”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Personalul nu este suficient şi atunci apar aceste supraaglomerări şi epuizări”

Ministrul a admis că există spitale în ţară unde gărzile sunt acoperite cu greu, din cauza deficitului de personal.

„Sunt două fenomene: lipsă de personal şi există şi colegi care nu doresc să facă gărzi sau care nu pot face gărzi din cauza situaţiei medicale, de exemplu, sau apar situaţii dacă pleacă cineva în concediu şi imediat se destabilizează rotaţia de gărzi. Există astfel de situaţii pentru că personalul nu este suficient şi atunci apar aceste supraaglomerări şi epuizări pentru personalul medical care este nevoit de multe ori să facă gărzi peste normativul minimal”, a adăugat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Decesul Ștefaniei Szabo (37 de ani), directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, găsită, marți, fără suflare chiar la locul de muncă, în camera de gardă, ridică multe semne de întrebare. Managerul unității și colegii vorbesc despre burnout, explicând ca doctorița făcea și câte șapte gărzi pe lună.

Se fac cercetări pentru ucidere din culpă.

Necropsia în cazul morții în condiții neclare a doctoriței Ștefania Szabo a fost finalizată. Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă intoxicație, însă rezultatele toxicologice nu sunt încă disponibile.