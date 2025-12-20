search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit: „Ăsta a omorât un om și n-a făcut o zi de pușcărie"

În urmă cu un an,  Curtea de Apel București l-a condamnat pe Mario, fiul lui Gino Iorgulescu, la 8 ani și 8 luni de închisoare, pentru ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și a drogurilor. În 2019, a promovat un accident auto soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani.  

Mario și celebrul său tată FOTO Click!
Curtea de Apel București l-a condamnat pe Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni de închisoare, pentru ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi drogurilor (cocaină), după accidentul auto provocat în anul 2019, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani.

Deci oficial, Mario Iorgulescu este liber și nu mai are niciun fel de mandat. După 6 ani, n-a stat nici măcar o zi în pușcărie, a omorât un om, era beat, era drogat, a trecut pe roșu. Avea viteză de 160 la oră și acum este liber.

Trei magistrați ai țării române au decis că nu merită să facă nici măcar o zi de pușcărie. A ieșit la iveală că ar avea probleme mentale. Păi dacă avea probleme mentale, de unde avea permis de conducere? Păi nu se poate așa ceva.

(...) Toată lumea face pușcărie când greșește. Ăsta n-a făcut nici măcar o zi. Nici măcar o oră de pușcărie n-a făcut. Pentru toate greșelile care le-a făcut. Dacă acum cineva fură o găină, face cel puțin 6 luni de pușcărie. Ăsta a omorât un om și n-a făcut o zi de pușcărie.

L-au găsit cu probleme mentale. De ce avea permis? Era beat, era drogat, avea 160 la oră, a trecut pe roșu, a omorât un om instant. Și după 6 ani de zile, după atâtea tribunale, după atâtea judecăți, după atâtea chestii, după cât am așteptat, Mario Iorgulescu este liber ca pasărea cerului”, a transmis Melek Minca pe TikTok, informează Libertatea.

