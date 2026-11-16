De la un interviu de angajare fals la un furt de 6,3 miliarde de dolari. Cum au fost păcăliți angajații Binance

Două atacuri cibernetice desfășurate în această toamnă arată cât de vulnerabile pot deveni companiile atunci când hackerii exploatează accesul angajaților sau al furnizorilor externi. La Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor din lume cu sediul central înregistrat în Insulele Cayman, un interviu de angajare fictiv a deschis calea către un furt de aproximativ 6,3 miliarde de dolari, în timp ce în Europa atacatorii au preluat controlul asupra instalațiilor de refrigerare din sute de supermarketuri, provocând pierderi de zeci de milioane de euro. Experții avertizează că inclusiv echipamentele aparent banale, conectate la internet, pot deveni puncte de intrare în infrastructura unei companii.

Un interviu de angajare fals a deschis calea către furtul de miliarde de dolari de la Binance. Foto: arhivă

Atacurile cibernetice nu mai vizează doar serverele sau sistemele centrale ale companiilor. Uneori, intrarea se face printr-un angajat care descarcă un fișier infectat, printr-un cont cu drepturi extinse sau printr-un echipament conectat la internet și administrat de la distanță de un furnizor.

Două incidente produse în această toamnă ilustrează riscurile. Într-unul dintre cazuri, atacatorii au folosit un proces de recrutare fictiv pentru a compromite laptopul unui inginer și a ajunge la infrastructura Binance. În celălalt, au exploatat accesul la sistemele de refrigerare ale unor supermarketuri europene și au modificat de la distanță funcționarea frigiderelor și congelatoarelor.

Deși au vizat domenii diferite, atacurile au avut un punct comun: hackerii au exploatat accesuri pe care companiile le considerau legitime. Pentru firmele din România, incidentele sunt un avertisment privind securitatea echipamentelor, a conturilor angajaților și a conexiunilor folosite de partenerii externi.

Cum au ajuns hackerii de la un interviu fals la sistemele Binance

Pe 29 octombrie, aproximativ 6,3 miliarde de dolari au ieșit din portofelele digitale ale Binance în circa 20 de minute, potrivit informațiilor prezentate de companie în raportul publicat la 3 noiembrie.

Atacul a fost pregătit timp de mai multe luni și a implicat compromiterea calculatoarelor unor ingineri care lucrau la sistemele de administrare a portofelelor digitale.

Prima etapă a avut loc în iunie. Un angajat a instalat fără să știe un program compromis, în timp ce căuta un instrument de inteligență artificială pentru programare. Binance i-a înlocuit laptopul și i-a schimbat parolele, însă atacatorii aflaseră deja cine lucra la sistemele respective.

În septembrie, un alt inginer a fost contactat pe o platformă de recrutare. A participat la două interviuri cu persoane care pretindeau că reprezintă o companie și a primit o probă de programare. Fișierul descărcat pe laptopul de serviciu conținea cod malițios.

Pe 20 octombrie, atacatorii au folosit calculatorul compromis și un instrument intern de inteligență artificială al Binance pentru a ajunge la sistemele altor doi ingineri. Unul dintre aceștia avea acces la o cheie digitală care permitea publicarea de modificări în infrastructura companiei.

Prin intermediul acestei chei, hackerii au ajuns la sistemul care autoriza tranzacțiile din portofelele digitale. Au transmis 50 de cereri de aprobare până când una a fost acceptată, obținând drepturi parțiale asupra unui portofel utilizat pentru plăți curente.

O particularitate a incidentului a fost că autorizarea a fost înregistrată direct pe blockchain, registrul public al tranzacțiilor. Astfel, permisiunea a rămas activă chiar și după ce Binance a suspendat retragerile și a fost anulată abia pe 30 octombrie.

FBI a atribuit atacul grupului TraderTraitor, asociat Coreei de Nord. Binance a anunțat că a blocat sau recuperat aproximativ 2,85 miliarde de dolari și că va acoperi pierderile utilizatorilor.

Hackerii au trecut frigiderele din sute de magazine pe modul de dezghețare

Un alt atac a afectat infrastructura unor lanțuri de supermarketuri din Europa. În noaptea de 11 spre 12 octombrie, sistemele de refrigerare din până la 700 de magazine din Franța au fost accesate de la distanță, iar frigiderele și congelatoarele au fost trecute pe modul de dezghețare.

Unele echipamente au ajuns la temperaturi de până la 50 de grade Celsius timp de câteva ore. Angajații au găsit produse alimentare compromise, instalații supraîncălzite și, în anumite magazine, urme de incendiu. Pierderile au fost estimate la zeci de milioane de euro.

Pe 2 noiembrie a urmat un nou val de atacuri, care a afectat peste 100 de magazine din Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda și alte țări. Printre rețelele vizate s-au numărat magazine ale grupurilor Ahold Delhaize, Colruyt, ICA, Coop și Musgrave.

Atacatorii au exploatat sistemele care controlează temperatura și ciclurile de dezghețare. Acestea sunt conectate la internet pentru a permite firmelor de mentenanță să intervină de la distanță.

Echipa franceză de răspuns la incidente de securitate cibernetică CERT-FR a confirmat preluarea controlului asupra unor echipamente produse de Danfoss, Copeland și Dixell. Potrivit șefului Centrului Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie, unele dispozitive erau conectate direct la internet și protejate doar de parolele implicite, setate din fabrică.

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Danfoss a precizat că majoritatea echipamentelor afectate erau modele vechi, care nu mai primeau actualizări de securitate.

După primul atac, numărul panourilor de administrare Danfoss accesibile public pe internet în Franța a scăzut de la 1.825 la 220. Evoluția arată amploarea echipamentelor expuse și faptul că o parte dintre vulnerabilități puteau fi reduse prin limitarea accesului de la distanță.

O problemă suplimentară este împărțirea responsabilităților între retailer și furnizorul de mentenanță. Magazinele depind de funcționarea instalațiilor, iar furnizorii au nevoie de acces pentru intervenții. Dacă accesul nu este controlat, iar echipamentele nu sunt actualizate sau izolate corespunzător, acestea pot deveni o poartă de intrare în infrastructura companiei.

Inteligența artificială poate deveni o nouă vulnerabilitate

În atacul asupra Binance, un instrument intern de inteligență artificială a fost folosit pentru a facilita trecerea de la un calculator compromis la sistemele altor angajați. În cazul supermarketurilor, informațiile disponibile indică exploatarea echipamentelor conectate la internet și a parolelor implicite, fără dovezi că atacatorii ar fi folosit AI.

Radu Săndulescu, Director Data & AI la Zitec, atrage atenția că instrumentele de inteligență artificială conectate la cod, date sau infrastructură trebuie tratate la fel ca utilizatorii cu privilegii speciale în sistemele unei companii.

„AI-ul accelerează munca atacatorilor la fel de mult ca pe a noastră. Orice instrument de AI conectat la cod, date sau infrastructură are nevoie de aceleași reguli ca un angajat cu acces privilegiat, care stabilesc ce poate citi, ce poate face singur și când trebuie să ceară aprobarea unui om”, spune acesta.

Riscul este amplificat de viteza cu care instrumentele AI pot ajuta la exploatarea unor vulnerabilități software. Experții citați în analiza Zitec dau ca exemplu vulnerabilitățile PHP2Shell, care arată cât de repede poate fi transformată o slăbiciune mai veche într-un atac funcțional.

Datele din raportul Verizon Data Breach Investigations Report 2026, citate în analiza companiei, arată că factorul uman a fost implicat în 62% dintre breșele analizate. Un furnizor sau partener extern a apărut în 48% dintre incidente, cu 60% mai mult decât în anul precedent.

Ce măsuri pot lua băncile și retailerii pentru a preveni atacurile

Pentru companiile financiare, una dintre principalele lecții este că sistemele care autorizează plățile trebuie să aibă mecanisme proprii de verificare. Faptul că o solicitare vine de la un angajat sau de la un calculator autorizat nu ar trebui să fie suficient pentru aprobarea unei operațiuni importante.

Printre măsurile recomandate de experții Zitec se numără verificarea destinațiilor către care pot fi transferați banii, stabilirea unor limite valorice și a unui număr maxim de solicitări. În cazul portofelelor digitale, companiile trebuie să urmărească și autorizările noi înregistrate direct pe blockchain.

În retail, monitorizarea temperaturii poate funcționa ca un sistem de avertizare. Modificările făcute în afara intervalelor de mentenanță, depășirea pragurilor de siguranță sau schimbările simultane în mai multe magazine ar trebui să declanșeze alerte.

Companiile ar trebui să inventarieze toate echipamentele conectate la internet, inclusiv instalațiile de refrigerare, sistemele de aer condiționat și cele de control al accesului în clădiri. Acestea trebuie separate de rețelele folosite pentru operațiunile comerciale, cum sunt casele de marcat.

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O altă măsură este renunțarea la accesul permanent al furnizorilor. Conexiunile de la distanță ar trebui activate numai când este necesară o intervenție și limitate la operațiunile autorizate, cu revocarea automată a accesului după încheierea lucrării.

Simona Miroiu, Managed Services Director la Zitec, subliniază că firmele trebuie să urmărească permanent conturile, echipamentele și conexiunile care pot permite accesul în infrastructura lor.

„Ambele breșe arată că atacurile de azi trec prin căi de încredere din interiorul organizației, fie o cheie de acces salvată pe laptopul unui programator, fie un echipament industrial conectat la aceeași rețea cu restul sistemelor”, afirmă aceasta.

Regulile europene vor impune cerințe noi pentru echipamentele conectate

Atacurile asupra supermarketurilor au avut loc la câteva săptămâni după intrarea în vigoare a primelor obligații prevăzute de Cyber Resilience Act, regulamentul european privind securitatea produselor cu componente digitale.

Din 11 septembrie 2026, producătorii trebuie să raporteze autorităților, în termen de 24 de ore, vulnerabilitățile exploatate activ și incidentele grave care afectează securitatea produselor lor. Cerințele generale privind securitatea produselor se vor aplica din 11 decembrie 2027.

Regulamentul va impune standarde mai stricte pentru echipamentele digitale introduse pe piață, dar nu rezolvă automat vulnerabilitățile dispozitivelor vechi deja instalate. În cazul supermarketurilor afectate, unele echipamente nu mai primeau actualizări de securitate din 2016 sau 2021.

Pentru aceste sisteme, companiile trebuie să decidă dacă le înlocuiesc, le izolează de internet sau introduc măsuri suplimentare de protecție. Atacurile au avut loc seara și în timpul nopții, când intervenția angajaților este mai dificilă. De aceea, monitorizarea sistemelor trebuie să continue și în afara programului de lucru.