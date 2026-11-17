Un furt de haine dintr-o spălătorie s-a încheiat cu o intervenție spectaculoasă a pompierilor și pagube estimate la aproximativ 50.000 de euro. Un bărbat din orașul italian Bolzano a rămas blocat într-un lift, după ce a încercat să fure haine dintr-o spălătorie aflată la subsolul unei clădiri.

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Incidentul s-a petrecut în seara zilei de joi, 12 noiembrie, în Palazzo Campofranco, în jurul orei 23.00, potrivit publicației Corriere della Sera. Totul a început după ce doi tineri au anunțat administratorul clădirii că le-au dispărut hainele din spălătoria cu fise, situată la nivelul -2.

Verificând imaginile surprinse de camerele de supraveghere, administratorul a observat un bărbat care părăsea zona cu o geantă voluminoasă și se îndrepta spre lift. Polițiștii au fost chemați la fața locului, iar în urma verificărilor hainele au fost găsite și returnate proprietarilor.

Bărbatul a încercat să iasă din lift, dar a distrus sistemul de siguranță

Ulterior, administratorul a observat că suspectul nu apărea pe imaginile camerelor de la ieșirile din clădire. Bănuind că acesta se afla încă în interior, a verificat zona liftului și a auzit strigăte de ajutor din cabină.

Bărbatul rămăsese blocat la nivelul -2 și, cuprins de panică, a încercat să forțeze ieșirea. Acesta a smuls cabluri electrice și a distrus panoul de comandă, compromițând astfel sistemul de siguranță al ascensorului. Din acest motiv, nici măcar tehnicienii specializați nu au mai putut să îl deblocheze printr-o procedură obișnuită.

Pentru a-l scoate în siguranță, pompierii au fost nevoiți să taie plafonul cabinei liftului. Bărbatul a fost în cele din urmă salvat, însă ascensorul a fost grav avariat.

Pagube estimate la 50.000 de euro

Potrivit relatărilor din presa italiană, costurile pentru repararea și repunerea în funcțiune a liftului sunt estimate la aproximativ 50.000 de euro.

După intervenție, bărbatul a fost pus sub acuzare pentru tentativă de furt și distrugere.