Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri seară, 26 august, la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, situată în localitatea Stâlpu, din județul Buzău. Pompierii intervin în condiții dificile, focul manifestându-se cu flacără deschisă la nivelul întregii construcții.

Incendiul se manifestă cu putere Foto: ISU Buzău

„Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii, din localitatea Stâlpu, comuna Stâlpu. Hala are o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și este echipată cu acumulatori pentru stocarea energiei electrice. Incinta face parte dintr-un ansamblu format din două hale, ambele prevăzute cu instalații de detectare și stingere a incendiilor. În cea de-a doua hală, care este neocupată, s-a acumulat fum”, a transmis miercuri seară ISU Buzău (sursa video-urilor de mai jos).

Pompierii au precizat că, la ora 23.20, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul întregii hale.

„Având în vedere specificul materialelor implicate și evoluția temperaturii în interiorul construcției, forțele de intervenție acționează defensiv, de la o distanță de aproximativ 200 de metri”, a mai precizat ISU Buzău.

În sprijinul pompierilor buzoieni au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Prahova și ISU București-Ilfov.

În total, la locul intervenției acționează șase autospeciale de stingere din cadrul ISU Buzău, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere cu pulbere și azot și alte două autospeciale de stingere cadrul ISU Prahova, precum și o autospecială de transport roboți și un container cu pulbere din cadrul ISU București-Ilfov.

„La fața locului se află conducerea ISU Buzău, fiind activată și Grupa Operativă pentru coordonarea intervenției. Până la acest moment, nu au fost raportate victime”, se mai arată în comunicat.