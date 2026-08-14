Video Incendiu violent în București: a luat foc o hală din Sectorul 1. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert
Un incendiu violent, cu degajări importante de fum, s-a produs în noaptea de joi spre vineri la o hală de pe strada Marginei, în Sectorul 1 al Bucureștiului, în zona Chitila. A fost emis un mesaj RO-Alert.
Flăcările au cuprins structura unei clădirii industriale, iar ISU București-Ilfov a intervenit cu 20 de autospeciale pentru a stopa extinderea focului către clădirile învecinate.
Incendiul a fost localizat pe aproximativ 500mp. Acesta s-a manifestat la o hala compartimentată, cu destinații multiple (depozitare și reparații).
Nu au fost identificate victime.
Imagini publicate pe rețelele de socializare au arătat că incendiul a fost unul amplu, cu degajări mari de fum. Zeci de mașini de pompieri și ale ISU, salvării și poliției au fost mobilizate.
Sursa Facebook / Mihai Veghes
Au fost trimise, de asemenea, și două echipaje SMURD și au mai fost mobilizate forțe ale poliției și alte echipaje de intervenție.
Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT.
Potrivit serviciilor de intervenție care au ajuns la fața locului, incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă în zona Chitila – Sectorul 1, în zona Străzii Marginei, unde o hală a luat foc.
Sursa Facebook / Vânătorii de Comori
Locuitori din zonă au menționat, pe social media, că ar fi vorba despre un service de mașini și bărci.