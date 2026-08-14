Un incendiu violent, cu degajări importante de fum, s-a produs în noaptea de joi spre vineri la o hală de pe strada Marginei, în Sectorul 1 al Bucureștiului, în zona Chitila. A fost emis un mesaj RO-Alert.

Flăcările au cuprins structura unei clădirii industriale, iar ISU București-Ilfov a intervenit cu 20 de autospeciale pentru a stopa extinderea focului către clădirile învecinate.

Incendiul a fost localizat pe aproximativ 500mp. Acesta s-a manifestat la o hala compartimentată, cu destinații multiple (depozitare și reparații).

Nu au fost identificate victime.

Imagini publicate pe rețelele de socializare au arătat că incendiul a fost unul amplu, cu degajări mari de fum. Zeci de mașini de pompieri și ale ISU, salvării și poliției au fost mobilizate.

Sursa Facebook / Mihai Veghes

Au fost trimise, de asemenea, și două echipaje SMURD și au mai fost mobilizate forțe ale poliției și alte echipaje de intervenție.

1/4 FOTO Facebook / Anca Murgoci Scutaru

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT.

Potrivit serviciilor de intervenție care au ajuns la fața locului, incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă în zona Chitila – Sectorul 1, în zona Străzii Marginei, unde o hală a luat foc.

Sursa Facebook / Vânătorii de Comori

Locuitori din zonă au menționat, pe social media, că ar fi vorba despre un service de mașini și bărci.