Video Droguri livrate pe bază de coordonate geografice și cu plata în criptomonede. Patru persoane au fost reţinute la Buzău

Patru persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, produsele stupefiante comercializate de către suspecţi fiind ridicate de consumatori din locaţii la care ajungeau în baza unor coordonate GPS.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)-Biroul Teritorial (BT) Buzău, au făcut cercetări în cazul a trei bărbaţi şi o femeie cu vârste între 20 şi 43 de ani, într-un dosar de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că sunt susceptibile a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

"Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că, în perioada octombrie 2025 - martie 2026, la diferite date, persoanele cercetate ar fi procurat, deţinut şi comercializat, în municipiul Buzău, diferite cantităţi de substanţe interzise, plata fiind realizată în criptomonedă. Procurarea şi vânzarea drogurilor şi produselor psihoactive, o parte dintre acestea indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale, s-ar fi realizat prin metoda 'dead drop', substanţele ar fi fost oferite spre comercializare prin intermediul unei aplicaţii online. Cercetările au reliefat că, după ce clienţii ar fi efectuat plata, persoanele cercetate le-ar fi transmis fotografii cu locaţia unde sunt amplasate drogurile, precum şi anumite coordonate geografice", a transmis IPJ Buzău.

În urma unor percheziţii domiciliare, anchetatorii au confiscat aproximativ 100 de grame de 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, un drog de mare risc, 80 de grame de canabis, 34 de grame de rezină de canabis şi plicuri autosigilante.

"La data de 9 martie 2026, procurorii DIICOT-BT Buzău au dispus reţinerea persoanelor în cauză", informează sursa citată.

Totodată, astăzi, 10 martie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Buzău cu propunere de arestare preventivă a persoanelor implicate.