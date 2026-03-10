search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Droguri livrate pe bază de coordonate geografice și cu plata în criptomonede. Patru persoane au fost reţinute la Buzău

0
0
Publicat:

Patru persoane sunt cercetate pentru trafic de droguri de mare risc, produsele stupefiante comercializate de către suspecţi fiind ridicate de consumatori din locaţii la care ajungeau în baza unor coordonate GPS.

Rețea de traficanți de droguri la Buzău FOTO: Poliția Română
Rețea de traficanți de droguri la Buzău FOTO: Poliția Română

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)-Biroul Teritorial (BT) Buzău, au făcut cercetări în cazul a trei bărbaţi şi o femeie cu vârste între 20 şi 43 de ani, într-un dosar de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse ştiind că sunt susceptibile a avea efecte psihoactive, în formă continuată.

"Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că, în perioada octombrie 2025 - martie 2026, la diferite date, persoanele cercetate ar fi procurat, deţinut şi comercializat, în municipiul Buzău, diferite cantităţi de substanţe interzise, plata fiind realizată în criptomonedă. Procurarea şi vânzarea drogurilor şi produselor psihoactive, o parte dintre acestea indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale, s-ar fi realizat prin metoda 'dead drop', substanţele ar fi fost oferite spre comercializare prin intermediul unei aplicaţii online. Cercetările au reliefat că, după ce clienţii ar fi efectuat plata, persoanele cercetate le-ar fi transmis fotografii cu locaţia unde sunt amplasate drogurile, precum şi anumite coordonate geografice", a transmis IPJ Buzău.

În urma unor percheziţii domiciliare, anchetatorii au confiscat aproximativ 100 de grame de 3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, un drog de mare risc, 80 de grame de canabis, 34 de grame de rezină de canabis şi plicuri autosigilante.

"La data de 9 martie 2026, procurorii DIICOT-BT Buzău au dispus reţinerea persoanelor în cauză", informează sursa citată.

Totodată, astăzi, 10 martie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Buzău cu propunere de arestare preventivă a persoanelor implicate.

Buzău

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
cancan.ro
image
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile pline în oraș
playtech.ro
image
Ziua Ungariei schimbă programul din Superliga! Haos total cu privire la prima etapă din play-off și play-out. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care nu o probase
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Doamna Oțil face orice pentru sănătatea familiei. Gabriela Prisăcariu a blocat o stație de autobuz și o bandă de circulație pentru o vizită la farmacie FOTO
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Ce floare ar trebui să pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!