search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Tatăl dealerului de droguri „Maru”, acuzat de o jurnalistă că a fost agresată. Bărbatul a încercat să plece cu telefonul ei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tatăl lui Tudor Duma, cunoscut drept "Maru", condamnat în primă instanță pentru trafic de droguri, a agresat o jurnalistă de la Antena 3 CNN pe holurile Curții de Apel.

Incidentul a avut loc, miercuri, la Curtea de Apel, unde jurnalista Cristina Tudor a fost bruscată de tatăl lui Tudor Duma, care a împins-o și i-a smuls telefonul, potrivit Antena 3.

Jurnalista i-a sesizat pe jandarmii care asigură ordinea în perimetrul instanței, iar aceștia l-a oprit pe acesta să iasă din clădire și să plece cu telefonul mobil.

Incidentul a fost filmat de jurnalistă cu telefonul propriu, iar în imaginile surprinse se aude cum aceasta îi spune bărbatului să nu mai fie agresiv.

În urma incidentului, postul Antena 3 a transmis că își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloace legale în contextul acestei agresiuni.

Sursa: Antena 3 CNN

La rândul său, jurnalista a spus: "E o situație delicată, greu de gestionat și în care cu siguranță, nu te aștepți că vei ajunge, ca jurnalist. Mă aflam în zona destinată presei. Suntem reporteri acreditați la Curtea de Apel București, iar în momentul în care a ieșit din sala de judecată Tudor Duma, pe care îl cunoaștem cu toții drept 'Maru', însoțit de tatăl lui, am încercat să îl filmez, să iau o reacție cu privire la situația din sala de judecată, cu privire la deciziile magistraților.

Acela a fost momentul în care - cel mai probabil, pe fondul nemulțumirilor în urma soluției din sala de judecată - tatăl lui s-a apropiat, a început să mă împingă și mi-a smuls telefonul din mână."

Potrivit acesteia, bărbatul era însoțit chiar de fiul său, Tudor Duma. El a încercat să le explice jandarmilor că era nemulțumit de faptul că au fot filmați, în timp ce fiul său a susținut că a găsit telefonul pe jos.

"Am reușit să recuperez dispozitivul. A fost o situație prin care nu ar trebui să treacă niciunul dintre colegii mei, fie că vorbim despre jurnaliștii din trust sau de alți colegi de breaslă. Astfel de incidente, fie ele și izolate, sunt cu siguranță de netolerat, de neacceptat și nu trebuie trecute cu vederea", a adăugat Cristina Filip.

Tudor Duma, cunoscut sub numele de „Maru”, personaj controversat în lumea interlopă și a consumului de droguri, a fost plasat, la începutul lunii septembrie, în arest la domiciliu în dosarul privind moartea tânărului de 20 de ani Rareş Ion. Numele său apare și în dosarul tragediei de la 2 Mai.

Potrivit procurorilor DIICOT, Tudor Duma este consumator de droguri încă de la vârsta de 15 ani, iar de la consum propriu a trecut treptat la distribuție. În decembrie 2023, DIICOT l-a trimis în judecată, alături de frații Ștefan Ciprian și Costin Anton Constantin, pentru trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Pățania unui bărbat din Harghita care a comandat online mai mulți struți. Cum a rămas fără bani
stirileprotv.ro
image
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
gandul.ro
image
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
mediafax.ro
image
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana olimpică este mai mare
fanatik.ro
image
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Cât plătești în plus dacă ții centrala pe 24 de grade în loc de 21. Calcul complet pe o lună
playtech.ro
image
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți clienții Hidroelectrica. Se schimbă tarifele
mediaflux.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Bill Gates recunoaște aventuri amoroase cu două rusoaice și își cere scuze angajaților pentru legăturile cu Epstein
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe
click.ro
image
Gabriela Cristea, schimbare radicală de look! Fosta moderatoare s-a afișat cu părul scurt. FOTO
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
În spatele ușilor închise de la palat, când nimeni n-o vedea, Kate „a plâns în hohote”. S-a întâmplat totul chiar înainte de-a apărea în public!
okmagazine.ro
Supa bulgareasca Sursa foto shutterstock 679786756 jpg
Rețetă rapidă, în pași. Supă rece bulgărească, gata în 30 de minute
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel