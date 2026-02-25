Video Tatăl dealerului de droguri „Maru”, acuzat de o jurnalistă că a fost agresată. Bărbatul a încercat să plece cu telefonul ei

Tatăl lui Tudor Duma, cunoscut drept "Maru", condamnat în primă instanță pentru trafic de droguri, a agresat o jurnalistă de la Antena 3 CNN pe holurile Curții de Apel.

Incidentul a avut loc, miercuri, la Curtea de Apel, unde jurnalista Cristina Tudor a fost bruscată de tatăl lui Tudor Duma, care a împins-o și i-a smuls telefonul, potrivit Antena 3.

Jurnalista i-a sesizat pe jandarmii care asigură ordinea în perimetrul instanței, iar aceștia l-a oprit pe acesta să iasă din clădire și să plece cu telefonul mobil.

Incidentul a fost filmat de jurnalistă cu telefonul propriu, iar în imaginile surprinse se aude cum aceasta îi spune bărbatului să nu mai fie agresiv.

În urma incidentului, postul Antena 3 a transmis că își rezervă dreptul de a recurge la toate mijloace legale în contextul acestei agresiuni.

Sursa: Antena 3 CNN

La rândul său, jurnalista a spus: "E o situație delicată, greu de gestionat și în care cu siguranță, nu te aștepți că vei ajunge, ca jurnalist. Mă aflam în zona destinată presei. Suntem reporteri acreditați la Curtea de Apel București, iar în momentul în care a ieșit din sala de judecată Tudor Duma, pe care îl cunoaștem cu toții drept 'Maru', însoțit de tatăl lui, am încercat să îl filmez, să iau o reacție cu privire la situația din sala de judecată, cu privire la deciziile magistraților.

Acela a fost momentul în care - cel mai probabil, pe fondul nemulțumirilor în urma soluției din sala de judecată - tatăl lui s-a apropiat, a început să mă împingă și mi-a smuls telefonul din mână."

Potrivit acesteia, bărbatul era însoțit chiar de fiul său, Tudor Duma. El a încercat să le explice jandarmilor că era nemulțumit de faptul că au fot filmați, în timp ce fiul său a susținut că a găsit telefonul pe jos.

"Am reușit să recuperez dispozitivul. A fost o situație prin care nu ar trebui să treacă niciunul dintre colegii mei, fie că vorbim despre jurnaliștii din trust sau de alți colegi de breaslă. Astfel de incidente, fie ele și izolate, sunt cu siguranță de netolerat, de neacceptat și nu trebuie trecute cu vederea", a adăugat Cristina Filip.

Tudor Duma, cunoscut sub numele de „Maru”, personaj controversat în lumea interlopă și a consumului de droguri, a fost plasat, la începutul lunii septembrie, în arest la domiciliu în dosarul privind moartea tânărului de 20 de ani Rareş Ion. Numele său apare și în dosarul tragediei de la 2 Mai.

Potrivit procurorilor DIICOT, Tudor Duma este consumator de droguri încă de la vârsta de 15 ani, iar de la consum propriu a trecut treptat la distribuție. În decembrie 2023, DIICOT l-a trimis în judecată, alături de frații Ștefan Ciprian și Costin Anton Constantin, pentru trafic de droguri de risc și de mare risc în formă continuată.