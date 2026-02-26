Rapperul Wiz Khalifa, sentinţă definitivă: nouă luni de închisoare cu executare după a fumat canabis pe scena Festivalului „Beach, Please!”

Rapperul Wiz Khalifa va trebui să execute nouă luni de închisoare după ce şi-a aprins o țigaretă cu canabis pe scenă, la Festivalul „Beach, Please!” din Costinești, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins definitiv contestația în care cerea anularea pedepsei.

Curtea de Apel Constanța a respins joi contestația în anulare depusă de rapperul Thomaz Cameron Jibril, cunoscut ca Wiz Khalifa, menținând astfel pedeapsa de nouă luni de închisoare cu executare. Decizia instanței este definitivă și confirmă condamnarea pentru deținere de droguri de risc, în urma incidentului petrecut pe scena festivalului „Beach, Please!”, desfășurat în Costinești, în 2024, când artistul şi-a aprins o țigară cu canabis pe scenă.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de către contestatorul condamnat Thomaz Cameron Jibril (...) împotriva deciziei nr. 1222/P din data de 18.12.2025, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024. În temeiul art. 430 din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea condamnatului Thomaz Cameron Jibril de suspendare a executării hotărârii de condamnare”, se arată în minuta instanței.

Pe lângă contestația în anulare, cunoscutul rapper Wiz Khalifa, care are milioane de tineri fani în întreaga lume, a depus și o contestație la executare la Tribunalul Constanța, termenul de judecată fiind stabilit pentru 6 martie 2026. Această procedură poate stabili doar modul sau momentul executării pedepsei, fără a modifica, însă, condamnarea definitivă.

Cronologia cazului

Vă reamintim că, în primăvara anului 2024, Tribunalul Constanța îl condamnase pe Wiz Khalifa la o amendă penală de 3.600 de lei, pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu, însă procurorii DIICOT au atacat decizia la Curtea de Apel Constanța, cerând o pedeapsă cu închisoarea, considerând fapta mai gravă, dat fiind impactul pe care vedeta îl are în rândul tinerilor.

Astfel, la sfârșitul anului 2025, Curtea de Apel Constanța l-a condamnat pe rapper la nouă luni de închisoare cu executare, dar acesta a făcut apel pentru schimbarea pedepsei. Decizia de joi este, însă, definitivă, astfel că acesta urmează să stea nouă luni în spatele gratiilor, pentru extravaganţa făcută pe scenă.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spaţiului de desfăşurare a festivalului de muzică din Costineşti, a deţinut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame cannabis şi o ţigaretă care conţinea cannabis”, precizau procurii în 2024, la deschiderea dosarului împotriva rapperului.