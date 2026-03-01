Fugar cu mandat european pentru trafic de droguri, prins în Târgoviște după o urmărire spectaculoasă

Un bărbat de 35 de ani, vizat de un mandat european de arestare emis de judecătorii din Galați pentru trafic de droguri, a fost prins de polițiștii din Târgoviște după o urmărire ca în filme, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, potrivit Agerpres.

Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe raza municipiului Târgoviște. Conducătorul auto nu s-a conformat, iar forțele de ordine au pornit după el în urmărire. La un moment dat, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând cu mașina într-un gard. Ulterior, acesta a părăsit vehiculul și a încercat să fugă pe jos, fiind însă prins și imobilizat de polițiști.

„În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, poliţiştii au constatat că șoferul, de 35 de ani, din municipiul Târgoviște, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, pe numele acestuia era emis, de Tribunalul Galați, un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri, fiind condamnat la executarea unei pedepse de 4 ani și 2 luni de închisoare”, precizează reprezentanții IPJ Dâmbovița.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În prezent, acesta a fost introdus în Penitenciarul Mărgineni pentru punerea în executare a mandatului european de arestare.