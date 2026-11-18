Curtea Constituțională a României a amânat pentru 16 decembrie pronunțarea asupra sesizării depuse de președintele Nicușor Dan privind legea prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, ar urma să fie declarat municipiu. Actul normativ, inițiat de PSD, a fost adoptat de Parlament în luna septembrie, însă șeful statului contestă mai multe prevederi și susține că documentația care îl însoțește nu respectă toate criteriile legale.

Curtea Constituțională urmează să reia dezbaterea. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Unul dintre principalele argumente invocate de președinte este omiterea unui referendum organizat în 2009, în cadrul căruia locuitorii din Voluntari s-ar fi pronunțat pentru transformarea localității în Sectorul 7 al Capitalei.

În documentația proiectului legislativ inițiat de PSD este menționat un referendum din 2004, despre care inițiatorii susțin că ar fi reflectat dorința cetățenilor de a transforma orașul în municipiu. Administrația Prezidențială atrage însă atenția că rezultatul consultării populare din 2009, care viza integrarea Voluntariului în București, trebuia de asemenea luat în considerare.

Nicușor Dan contestă și îndeplinirea unor indicatori obligatorii pentru dobândirea statutului de municipiu. Printre criteriile semnalate se numără existența unui spital și a unui depozit de deșeuri, condiții despre care șeful statului susține că nu sunt îndeplinite conform cerințelor legale.

Transformarea Voluntariului în municipiu a fost susținută prin argumentul dezvoltării accelerate a localității în ultimii ani. O parte dintre locuitori își doresc această schimbare, însă există și preocupări legate de posibilele majorări ale taxelor și impozitelor locale.

Curtea Constituțională urmează să reia dezbaterea și să se pronunțe asupra sesizării pe 16 decembrie, scrie Digi24.