 Pandele îi cere lui Nicușor Dan să reanalizeze sesizarea la CCR referitoare la statului de municipiu pentru Voluntari | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Pandele îi cere lui Nicușor Dan să reanalizeze sesizarea la CCR referitoare la statului de municipiu pentru Voluntari

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, cere reanalizarea sesizării privind legea prin care localitatea ar urma să devină municipiu. Edilul susține că schimbarea statutului ar aduce beneficii administrative și financiare, în special prin accesul la mai multe fonduri europene, și afirmă că taxele și impozitele locale nu vor fi majorate în urma unei eventuale transformări.

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele.
Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele. Foto: Facebook

Într-un comunicat de presă transmis după anunțul Administrației Prezidențiale privind sesizarea Curții Constituționale în legătură cu legea adoptată de Parlament, Pandele a solicitat ca situația pentru Voluntari să fie analizată în raport cu cea a altor localități care au devenit municipii în ultimii ani.

Primarul consideră că Voluntari are o situație aparte, fiind situat în zona metropolitană a Capitalei, și susține că numărul real al persoanelor care locuiesc în localitate depășește semnificativ datele oficiale.

„Dacă în rapoarte, orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localități, în special în București”, a afirmat edilul. Acesta a menționat și existența a peste 50.000 de unități locative în oraș.

Ce beneficii ar aduce statutul de municipiu

Florentin Pandele susține că unul dintre principalele avantaje ale schimbării statutului ar fi accesul la finanțări europene destinate municipiilor sau polilor de dezvoltare urbană. Potrivit acestuia, fondurile suplimentare ar putea fi folosite pentru regenerare urbană, transport public electric, piste pentru biciclete și dezvoltarea infrastructurii.

Edilul a respins și temerile privind o posibilă creștere a taxelor și impozitelor locale. El a recunoscut că statutul de municipiu ar permite autorităților locale să majoreze aceste obligații, însă a precizat că o asemenea măsură nu este obligatorie și că administrația locală nu intenționează să o aplice.

„Deși simt că mă repet, o voi face de câte ori va fi nevoie: locuitorii din Voluntari nu vor plăti taxe mai mari, dacă orașul va deveni cândva municipiu. Da, transformarea ar da dreptul autorităților locale să majoreze taxele și impozitele locale, însă nu în mod obligatoriu”, a transmis Pandele.

În privința criticilor legate de lipsa unor sedii universitare și a unui depozit propriu de deșeuri, Pandele a susținut că nici toate municipiile din România nu dispun de astfel de facilități. El a invocat apropierea de București și accesul la instituțiile de învățământ superior din Capitală.

Primarul a mai argumentat că Voluntari s-a dezvoltat accelerat în ultimele decenii și găzduiește numeroase companii, sedii de ambasade sau reședințe ale ambasadorilor, precum și o rețea extinsă de creșe, grădinițe, școli și licee.

La finalul comunicatului, Florentin Pandele a cerut reanalizarea contestației, afirmând că obiectivul demersului este obținerea unor oportunități mai mari de finanțare pentru dezvoltarea localității, nu majorarea taxelor pentru locuitori.

Context

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, ar urma să devină municipiu. Administrația Prezidențială susține că documentația care a stat la baza legii ia în considerare un referendum din 2004, dar nu îl menționează pe cel organizat în 2009.

Potrivit comunicatului, la referendumul din 22 noiembrie 2009, locuitorii orașului Voluntari ar fi susținut, în proporție de 78%, transformarea localității în sectorul 7 al Capitalei. Președinția atrage atenția că această consultare, cu un obiectiv diferit de cel al referendumului din 2004, nu apare în documentația transmisă pentru controlul de constituționalitate.

Nicușor Dan consideră că este necesară analizarea acestei omisiuni, în condițiile în care, în 2026, a fost reluată procedura pentru declararea orașului Voluntari ca municipiu, deși cel mai recent referendum pe tema statutului localității a vizat alipirea acesteia de București.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu, primul mesaj după ce a aflat că rămâne după GRATII
gandul.ro
image
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
mediafax.ro
image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Cine e alesul lui Bogdan Voina. Exclusiv
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Ce se întâmplă cu Kievul și cu ce se alege Rusia
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Vladimir Putin a apărut în fața rușilor și a abordat un singur subiect
digisport.ro
image
Neculai Stanciu i-a făcut praf ținuta Adelinei Pestrițu, de la Bucharest Fashion Week. Cum s-a apărat vedeta
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Criminalul Carlei, condamnat pe viaţă. Calvarul prin care a trecut studenta româncă înainte să moară
observatornews.ro
image
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
cancan.ro
image
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ
playtech.ro
image
„Sava pleacă de la Craiova în iarnă”. Toate detaliile transferului. Exclusiv
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
digisport.ro
image
Stop bullying! Cum îl identifici la timp și cum reacționezi corect?
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată apartamentul de lux al lui Emily Burghelea! Influencerița are o locuință imensă, mobilată cu lucruri scumpe. Se bucură și de o priveliște superbă GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum pică minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Zile libere pentru angajați și elevi
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie
click.ro
image
Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta
click.ro
image
Dani Mocanu, mesaj transmis din închisoare după aproape nouă luni de detenție: „În curând”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima”
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv