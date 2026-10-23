Pandele îi cere lui Nicușor Dan să reanalizeze sesizarea la CCR referitoare la statului de municipiu pentru Voluntari

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, cere reanalizarea sesizării privind legea prin care localitatea ar urma să devină municipiu. Edilul susține că schimbarea statutului ar aduce beneficii administrative și financiare, în special prin accesul la mai multe fonduri europene, și afirmă că taxele și impozitele locale nu vor fi majorate în urma unei eventuale transformări.

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele. Foto: Facebook

Într-un comunicat de presă transmis după anunțul Administrației Prezidențiale privind sesizarea Curții Constituționale în legătură cu legea adoptată de Parlament, Pandele a solicitat ca situația pentru Voluntari să fie analizată în raport cu cea a altor localități care au devenit municipii în ultimii ani.

Primarul consideră că Voluntari are o situație aparte, fiind situat în zona metropolitană a Capitalei, și susține că numărul real al persoanelor care locuiesc în localitate depășește semnificativ datele oficiale.

„Dacă în rapoarte, orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localități, în special în București”, a afirmat edilul. Acesta a menționat și existența a peste 50.000 de unități locative în oraș.

Ce beneficii ar aduce statutul de municipiu

Florentin Pandele susține că unul dintre principalele avantaje ale schimbării statutului ar fi accesul la finanțări europene destinate municipiilor sau polilor de dezvoltare urbană. Potrivit acestuia, fondurile suplimentare ar putea fi folosite pentru regenerare urbană, transport public electric, piste pentru biciclete și dezvoltarea infrastructurii.

Edilul a respins și temerile privind o posibilă creștere a taxelor și impozitelor locale. El a recunoscut că statutul de municipiu ar permite autorităților locale să majoreze aceste obligații, însă a precizat că o asemenea măsură nu este obligatorie și că administrația locală nu intenționează să o aplice.

„Deși simt că mă repet, o voi face de câte ori va fi nevoie: locuitorii din Voluntari nu vor plăti taxe mai mari, dacă orașul va deveni cândva municipiu. Da, transformarea ar da dreptul autorităților locale să majoreze taxele și impozitele locale, însă nu în mod obligatoriu”, a transmis Pandele.

În privința criticilor legate de lipsa unor sedii universitare și a unui depozit propriu de deșeuri, Pandele a susținut că nici toate municipiile din România nu dispun de astfel de facilități. El a invocat apropierea de București și accesul la instituțiile de învățământ superior din Capitală.

Primarul a mai argumentat că Voluntari s-a dezvoltat accelerat în ultimele decenii și găzduiește numeroase companii, sedii de ambasade sau reședințe ale ambasadorilor, precum și o rețea extinsă de creșe, grădinițe, școli și licee.

La finalul comunicatului, Florentin Pandele a cerut reanalizarea contestației, afirmând că obiectivul demersului este obținerea unor oportunități mai mari de finanțare pentru dezvoltarea localității, nu majorarea taxelor pentru locuitori.

Context

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea prin care orașul Voluntari, din județul Ilfov, ar urma să devină municipiu. Administrația Prezidențială susține că documentația care a stat la baza legii ia în considerare un referendum din 2004, dar nu îl menționează pe cel organizat în 2009.

Potrivit comunicatului, la referendumul din 22 noiembrie 2009, locuitorii orașului Voluntari ar fi susținut, în proporție de 78%, transformarea localității în sectorul 7 al Capitalei. Președinția atrage atenția că această consultare, cu un obiectiv diferit de cel al referendumului din 2004, nu apare în documentația transmisă pentru controlul de constituționalitate.

Nicușor Dan consideră că este necesară analizarea acestei omisiuni, în condițiile în care, în 2026, a fost reluată procedura pentru declararea orașului Voluntari ca municipiu, deși cel mai recent referendum pe tema statutului localității a vizat alipirea acesteia de București.