Ilie Bolojan nu exclude continuarea colaborării cu Nicușor Dan, dar spune că aceasta trebuie să se desfășoare în anumite condiții. Liderul PNL a precizat că este dispus să discute cu președintele României proiectele pe care acesta le consideră importante pentru țară, cu condiția respectării limitelor constituționale.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, la Cotroceni Foto: Inquam / George Călin

Întrebat dacă va mai colabora cu președintele României, Ilie Bolojan a afirmat că este dispus să discute cu acesta, atât timp cât dialogul se desfășoară în limitele Constituției, iar proiectele propuse sunt în beneficiul țării.

„Pot să colaborez în limitele Constituției și dacă președintele României va veni cu proiecte care sunt bune pentru țara asta, nu văd de ce nu le-am discuta”, a declarat liderul PNL, la Digi 24.

Bolojan a explicat că o astfel de colaborare este firească, având în vedere responsabilitățile pe care le au atât președintele României, cât și liderii partidelor reprezentate în Parlament.

„Mi se pare normal, avem o responsabilitate în această țară, cât timp ești președintele unui partid parlamentar și președintele ales al României are un proiect de dezvoltare pentru țara asta, mi se pare normal să îl discuți cât se poate de serios”, a subliniat președintele PNL.

Ce a spus Nicușor Dan despre Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă, ce părere are despre fostul premier Ilie Bolojan. După ce a auzit întrebarea, președintele a început să râdă, apoi a precizat că nu dorește să intre într-o dezbatere politică despre modul în care liderul PNL a condus Guvernul.

„A condus guvernul României un an. A fost demis prin moțiune de cenzură. I-am mulțumit public la finalul mandatului”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că preferă să evite aprecierile politice privind activitatea fostului premier, pentru a-și păstra rolul de mediator.

„Nu vreau să intru într-o dezbatere politică despre :a fost bun, n-a fost bun. Tocmai pentru a-mi păstra, așa cum am spus, un rol de mediator când este nevoie și de asemenea de facilitator când este nevoie”, a subliniat președintele.