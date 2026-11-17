Fosta candidată la alegerile prezidențiale Elena Lasconi a comentat episodul tensionat dintre Nicușor Dan și un jurnalist, reproșându-i președintelui modul în care a gestionat întrebările presei. Aceasta a făcut și o comparație cu experiența sa din campania electorală.

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Foto: Inquam Photos

Invitată în emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, Elena Lasconi catalogat ultima conferință de presă a șefului statului drept „o comedie neagră”.

„Eu voiam să știu în ce hal ar putea să prezinte niște dovezi clare despre anularea alegerilor. Adică m-am uitat așa, ca o comedie. Mie îmi place să mă uit la comedie, dar totuși a fost o comedie din aia neagră care a culminat cu reacția față de jurnalistul acela. (...)Doamne fereste. Tu cine ești, mă? Ești tu șef de plantație? Trebuie să vină lumea la tine să îți pupe inelul?”, a declarat Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung.

Ce îi reproșează Elena Lasconi lui Nicușor Dan

Fosta candidată la prezidențiale a criticat în special atitudinea președintelui față de jurnalistul care i-a adresat întrebări.

„Măi, fratele meu, nu trebuie să-i placi pe jurnaliști și nici jurnaliștii nu trebuie să-i placă pe politicieni. Dar atât timp cât întrebările sunt pertinente”, a afirmat Lasconi, potrivit Mediafax.

„Pe mine m-au terfelit și m-au făcut în toate felurile. Eu nici în coșmarurile mele n-am aflat lucruri despre mine cât am aflat în campania electorală. Nu am dat pe nimeni în judecată. Nu am spus pe nimeni afară din conferința de presă”, a adăugat primarul din Câmpulung.

Lasconi: „Toată conferința de presă a avut o notă de aroganță”

Elena Lasconi a susținut că atitudinea pe care i-o reproșează lui Nicușor Dan nu s-a limitat la schimbul de replici cu jurnalistul, ci s-a resimțit pe parcursul întregii conferințe de presă.

„Oricum, toată conferința de presă a avut o notă de aroganță. «Băi, proștilor, hai să vă zic eu aici cum stă treaba». Eu am venit cu întrebările astea, vă dau răspunsurile astea. Voi îmi puneți întrebări, dar fii atent că dacă nu-mi place fața ta, nu te mai prezint pe aici”, a spus Lasconi.

Amintim că, marțea trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele sale de presă pe durata mandatului prezidențial. Decizia a fost comunicată chiar în momentul în care jurnalistul încerca să îi adreseze o întrebare, șeful statului invocând injuriile pe care acesta i le-ar fi adresat în postări pe Internet.

„În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, i-a transmis Nicușor Dan jurnalistului.