Adevărul: O comisie parlamentară pe tema nunții fiicei lui Ilie Bolojan și încă o comisie pe tema programului SAFE de înzestrare a armatei. Sunt două propuneri proaspete venite din partea celor de la AUR. Ce se va întâmpla cu ele, pentru că există această legendă, cum că în momentul în care vrei să îngropi un subiect, atunci creezi o comisie în Parlament? Discutăm pe această temă pentru început, pentru că avem foarte multe subiecte pregătite, cu George Simion, președintele AUR. Bună ziua, bun găsit alături de noi la interviurile Adevărul, domnule Simion.

George Simion: Bună ziua, bine v-am găsit.

„Nu plătești contracte de lobby în America”

Este propunerea dumneavoastră, să înțelegem așa, ca să facem o glumă, că vreți să îngropați cele două subiecte? Sunteți parlamentar de mult și știți că umblă legenda asta.

Nu, sunt parlamentar de mult și prima comisie de anchetă pe care am înființat-o a fost cu privire la achizițiile din timpul pandemiei, doar că atunci cei de la PSD încercau să evite foarte mult anumite chestiuni, cum ar fi achiziția de vaccinuri, pentru care România este obligată să plătească din cauza guvernelor succesive care au condus România — sunt aceleași guverne. Nu cred că este cineva în țara asta care poate spune că domnul Bolojan a făcut corect și nu cred că este cineva, poate în afară de domnul Miruță și domnul Bolojan, care răspândeau minciuni cu privire la achizițiile SAFE, care să nu recunoască că acea listă de cumpărături a fost poate impusă, însă cu siguranță cuprinde lucruri anacronice care nu servesc în războaiele moderne, nu servesc la apărarea din ceea ce am văzut în aceste momente și cu siguranță nu se va ajunge la un procent de 50% din achizițiile făcute în programul SAFE din industria de armament românească. Asta ne preocupă, așa că dacă vedem disponibilitate din partea PSD-ului să analizeze ceea ce Ilie Bolojan a făcut la nunta fiicei — am văzut în presă diferiți antreprenori care au mers cu mașinile instituțiilor statului — nu știu dacă există aceeași disponibilitate pe ceea ce acum două, trei, patru luni ei denunțau: programul SAFE. Știm că acest guvern are susținerea PNL-ului, s-a văzut asta la votul de învestire și da, PNL-ul l-a votat, asumat.

Domnul Bolojan susține acest guvern prin parlamentarii săi, așa că nu cred că strică puțină lumină. Însă atât cele două comisii pentru cercetarea abuzurilor din Cameră și Senat, cât și comisiile parlamentare din Parlamentul României, în mod real nu au atribuții. Nu mai intru acum în detalii despre comisiile de control ale serviciilor secrete, care mai degrabă sunt niște comisii controlate, care oricum nu au acces total și nu pot vedea activitatea celor două servicii. România, în anul 2026, este caracterizată prin lipsa de transparență. Nu știm câți bani trimitem în Ucraina, știm „noile”, să zic așa, „succesuri” ale diplomației românești: cât plătește România pentru dorința de a-l instala pe domnul Cioloș ca secretar general al Francofoniei, unde iar am dat chix, 1.800.000 de euro; cât plătește Administrația Prezidențială pentru contracte de lobby în Statele Unite, 500.000 de euro.

Foto: Adevărul, Cătălin Mănescu

Nu dumneavoastră ați avut un contract de lobby?

N-aș vrea să dezinformați, nu am...

A rămas așa un semn de întrebare cu acel contract...

Nu e niciun semn de întrebare, este o majoritate a presei, aș putea spune cartelizată, care răspândește minciuni, dezinformări.

Și până la urmă e ceva rău să ceri un sfat de la un expert? În ce condiții poți să faci asta în așa fel încât să fie legal?

Atenție: noi cerem sfaturi de la experți, nu-i nimica rău, însă contractul de lobby pe care Administrația Prezidențială îl are în Statele Unite nu este pentru a cere sfatul unor experți, ci pentru a-și cumpăra un bilet de intrare în sferele de influență din Washington. Doar că acest bilet de intrare nu este expus public, nu se spune românilor pentru ce plătim și până acum nu a dat rezultate. Și nimeni nu dă socoteală pentru rezultatele sau pentru eșecul acestor demersuri. În mod normal, Administrația Prezidențială, Președintele României, Ministerul de Externe ar trebui într-o țară respectabilă. Din păcate, nu cred că România mai este o țară respectabilă. În condiții normale, nu plătești contracte de lobby în America; plătesc anumite grupuri, anumite ONG-uri, anumite companii care au diferite interese, nu un stat. România a ajuns, condusă de Nicușor Dan, în cea mai proastă situație din punct de vedere al relațiilor externe, unul din principalele atribute ale Președintelui României.

Dumneavoastră cum ați face dacă ați fi președintele României? Ați fost contracandidatul lui Nicușor Dan, până la urmă. Îl criticați, așa cum l-ați criticat și atunci. Dacă ați fi dumneavoastră în această postură, cum ați face în așa fel încât să îmbunătățiți relația României cu Statele Unite?

Nu e un secret pentru nimeni că au existat doi candidați care împărțeau aceeași ideologie: candidatul din România și candidatul din Polonia. Exact la fel ca și președintele Poloniei, prietenul meu, Karol Nawrocki, care a fost primit la Casa Albă. Iată că am trecut de un an și jumătate și nimeni nu-l bagă în seamă pe Nicușor Dan, și facem o comparație cu ceilalți președinți ai României — toată lumea știe în Statele Unite, când vorbești despre România, vorbești despre alegeri anulate. Sigur că nu ne ia nimeni în serios și acuma nu e niciun secret că o mare parte a populației României nu îl ia în serios pe Nicușor Dan, nu îl respectă pe Nicușor Dan și cred că mulți înțeleg că am spus adevărul despre Nicușor Dan în campania electorală.

Bun, dar v-am întrebat cum ați face dumneavoastră.

De exemplu, n-aș plăti contracte de lobby, nu m-aș căciuli și n-aș da bani pentru ca trupele din România. Nici nu știm câți bani a oferit Nicușor Dan în numele românilor pentru ca trupele străine să rămână staționate. E o diferență mare când ai o relație de la președinte la președinte, de la un stat aliat la stat aliat. Karol Nawrocki își asigură prezența de trupe americane fără a plăti, doar pentru că este respectat și face parte din lumea care contează. Deci, în primul și în primul rând, ar trebui să contezi și ar trebui să știe cei de la Casa Albă și din administrația din Statele Unite cine ești. Ei, în acest moment, administrația americană nu știe cine este Nicușor Dan. Vedeți felul în care ne face țara de râs pe la diferite summituri internaționale — bâlbele, gafele — multora ne este rușine cu Nicușor Dan ca reprezentant al României.

Ce ar cere George Simion într-o întâlnire cu Donald Trump

Bun, și dacă dumneavoastră ați avea posibilitatea să vă întâlniți cu președintele american, ce i-ați cere? Nu i-ați cere ca România să fie în continuare un partener bun al Statelor Unite? Pentru că până la urmă ar trebui să lămurim și asta: ce înseamnă pentru dumneavoastră un partener bun din România pentru Statele Unite, dacă ați fi (președinte)?

Revin la comparația Polonia–România: trupele americane rămân, și este un angajament ferm al lui Donald Trump, rămân în Polonia prin prisma prieteniei și relației cu Karol Nawrocki. Deci avem nevoie de umbrela de securitate americană — principala forță la nivel militar, până la aberații de genul unei armate europene și alte fabulații venite de la Bruxelles. În primul și în primul rând, NATO înseamnă Statele Unite. Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite, dincolo de umbrela de securitate, trebuie să se reflecte și în investiții și în relații economice. Din păcate, alte ținte ale României ca stat, cum ar fi intrarea în OCDE și aderarea la programul Visa Waiver, au fost lăsate deoparte pentru ținta aceasta ca domnul Cioloș, consilier prezidențial în funcție, să ocupe funcția de secretar general în Organizația Francofoniei. Dacă nu ești respectat, dacă toată lumea te privește ca pe o marionetă, dacă toată lumea înțelege că România nu mai este o democrație în adevăratul sens al cuvântului, sigur că nimeni nu te va lua în serios, nu te va invita măcar să porți o discuție, darămite să se întâmple cum s-a întâmplat cu Polonia, care a fost acceptată în rândul țărilor G20 prin eforturile lui Karol Nawrocki. De aceea răspunsul meu are la bază prestația președintelui polonez, care face cinste celor care l-au votat. Nicușor Dan acum nu mai este susținut nici măcar de cei pe care i-a păcălit să îl voteze și în fața cărora se prezenta ca fiind antisistem; acuma este șeful sistemului care ordonă.

Bun, dumneavoastră de-a lungul timpului, dumneavoastră personal și cei de la AUR, ați fost acuzați că sunteți anti-UE, anti-NATO, și chiar aș vrea să lămurim chestia asta. Dacă vorbim despre modul în care vă raportați dumneavoastră, ca președinte al acestui partid și cofondator al acestui partid: care ar fi mai importantă ca relație dacă ați fi președinte, relația României cu Uniunea Europeană sau relația cu NATO, și cum v-ați raporta la cele două ca să începeți o colaborare fructuoasă cu ambele, dacă vă doriți asta, evident?

Cum poți să nu ai relații fructuoase?

Ați criticat UE, la asta mă refeream, poate că acolo sunt niște chestiuni de lămurit, cumva.

Uniunea Europeană nu este o vacă sacră — cel puțin cu siguranță nu sacră — pe care să nu o poți critica, în mod evident. Direcția în care se îndreaptă Uniunea Europeană este una spre distrugerea bunăstării care odată caracteriza Uniunea Europeană și Europa ca și continent. Relațiile noastre externe se bazează pe trei piloni importanți: apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO și relația cu Statele Unite ale Americii. Nu există unul din acești trei piloni care să fie mai important.

O să unim punctul nostru de vedere: bunăstarea și, dacă vreți, PIB-ul general al Uniunii Europene din PIB-ul lumii a scăzut mult ca pondere din cauza măsurilor greșite luate de Comisia Europeană. Așa că ne dorim o Uniune Europeană care să nu mai fie condusă de Comisia Europeană, ci să fie condusă de la nivelul Consiliului Europei. Ne dorim mai multă putere la nivelul statelor membre. Noi ne opunem nu Uniunii Europene ca spațiu unic european și ca alianță care și-a dovedit viabilitatea, ci ne opunem proiectului de federalizare, de crearea unui suprastat federal în care deciziile să fie luate într-un singur loc, respectiv la Bruxelles de Comisia Europeană. În acest sens am lansat un manifest în sâmbăta/duminica trecută, deși asta nu a atras atenția mass-media, care era preocupată să ne portretizeze ca niște extremiști violenți, prieteni ai AfD-ului, care vor crea mari incidente. S-a văzut că toate aceste lucruri au fost acuzații gratuite care nu au stat în picioare și de fiecare dată când AUR a participat ca partid la o manifestație stradală, lucrurile s-au desfășurat în bună ordine.

Și aici, dacă e să lămurim puțin lucrurile în ceea ce privește Uniunea Europeană, tocmai ce s-a decis un ajutor consistent pentru Ucraina. Aici au fost foarte multe nuanțe, s-a spus că dacă dumneavoastră ați ajunge la putere, ați tăia aceste ajutoare pentru Ucraina. Pe de altă parte, avem nevoie de sprijinul NATO și de sprijinul Statelor Unite în a ne apăra în fața rușilor. Cum să punem în balanță cele două abordări, totuși?

Pentru asta avem NATO și România este o țară protejată de umbrela de securitate a NATO. Uniunea Europeană nu are atribuții, și sper să nu aibă atribuții, în chestiuni care țin de apărare. Uniunea Europeană este o alianță economică și NATO este o alianță care vizează apărarea statelor membre, nu atacarea unor altor state. Vedeți, sunt multe dezbateri la nivel european și la nivel internațional exact în aceste zile, de unde noi lipsim sau despre care noi nu știm. Există o dezbatere în acest moment în Franța despre trimiterea de trupe franceze în Ucraina — Franța este unul din aliații noștri militari importanți, de seamă, după Statele Unite — așa că se vorbește despre așa ceva. O țară săracă cum este România contribuie netransparent, fără să știm cu cât, la apărarea unei alte țări din afara NATO.

Tocmai, ce ați face dacă ați fi la putere? Ați opri acest ajutor?

M-aș concentra pe protecția cetățenilor români și aș pune România pe primul loc — nu Ucraina pe primul loc, nu America pe primul loc, nu Israelul pe primul loc, nu Germania pe primul loc, nu Rheinmetall-ul pe primul loc, ci industria de armament românească. Deci aș investi în România toți acești bani, care ar fi putut reinventa, retehnologiza industria de armament românească. Și vreau să vă zic că eu cunosc acest subiect foarte bine și am vizitat târguri de armament, am vizitat Romarm-ul și am [vizitat] diferite fabrici. Domnul Bolojan a ratat o șansă enormă pentru România, acesta fiind unul dintre motivele pentru care am votat și am susținut plecarea lui din funcție.

Spuneați ceva mai devreme că România este o țară săracă în acest context, și da, nu putem să spunem că traversăm o perioadă foarte bună din punct de vedere economic. Dacă ați fi la putere, ați opri ajutoarele pentru Ucraina tocmai pentru a vă concentra pe rezolvarea problemelor economice din România?

Exact asta am spus mai devreme. Dacă alte țări din Uniunea Europeană vor să sprijine țări terțe, sunt de acord să facă această treabă, este opțiunea lor și nu ne-am opune, nu am exercita un drept de veto, atâta timp cât România este lăsată să își concentreze eforturile și resursele pe redresare economică. Acolo suferim. Românii trăiesc din ce în ce mai prost. Chiar dacă statisticile sunt făcute să arate bine, tocmai ieri ținta de inflație a crescut cu un punct procentual, de la 6,4 la 7,4. Specialiștii noștri din comisiile de specialitate estimează că vom ajunge undeva la 10. Această inflație record a fost permisă de Ursula von der Leyen, a fost permisă de Comisia Europeană de la Bruxelles, la fel ca și deficitul bugetar uriaș pe care domnul Bolojan împreună cu domnul Nazare l-au cosmetizat din pix, pentru că au tot interesul ca să controleze în continuare România — o țară bogată din punct de vedere al resurselor, cea mai bogată țară din Uniunea Europeană — și să aibă un guvern obedient. Cu siguranță noi, AUR, la conducerea unui guvern, nu am fi dat dovadă de slugărnicie și obediență în fața tuturor țărilor din lume, nu doar în fața partenerilor.

Nu, că pe de altă parte apartenența și la NATO și la UE nu vine doar cu beneficii, vine și cu niște obligații, pentru că, nu-i așa, asta se întâmplă...

Foto: Adevărul, Cătălin Mănescu

Sigur, dar să dai bani pentru Ucraina nu face parte din acele obligații pe care ni le-am asumat.

Bun, dumneavoastră cum ați face atunci, pentru că avem în momentul acesta probleme serioase în ceea ce privește drone, da? Vedem în fiecare zi o amenințare cât se poate de serioasă și care e un risc nu numai la adresa României, e un risc la adresa economiei. Sunt o grămadă de vase atacate care fac transport, da, în Marea Neagră. Și de asta v-aș și întreba: care e strategia pentru Marea Neagră? Vedem că totul s-a mutat în această zonă. Strategia oricui ar fi, care este pentru apărarea acestei zone strategice?

Păi în mod evident trebuie cumpărate drone și sisteme antidronă de apărat. Pentru aceasta, soluția evidentă, logică, este de a construi aceste drone în România, unde există tehnologie și am văzut multe companii, inclusiv companii ale statului.

Păi, în parteneriat deja cu Ucraina pe această temă, inclusiv prin SAFE...

Eu am văzut că ultima știre de ieri este că noi cumpărăm drone din Israel. Minunat. Sisteme de apărare antidronă din Israel, minunat. E bine pentru protecția cetățenilor noștri, mai ales când ai unele țări pe care le ajuți cu foarte mulți bani și nici nu te anunță că vor trimite drone maritime pe teritoriul tău, mai ales drone care se pot autoditona. Însă ce trebuie făcut este să producem aceste drone, aceste echipamente în România, prin parteneriate. Dacă ați găsit o țară de la granița noastră cu care suntem în conflict, unde aparent e nevoie să ne trimitem și resursele de gaze naturale, e în regulă, am înțeles acest lucru, dar mai departe cred că parteneriate — uitați, chiar cu Israelul. Serbia a făcut acest gen de parteneriat și produc foarte bine mersi în Serbia și creează locuri de muncă pentru sârbi.

Și noi oricum o să le producem cu Ucraina, care este în acest moment un producător de top în domeniul dronelor.

Și prefer să fiu destul de circumspect și în privința Ucrainei, cum suntem cu toții în privința Rusiei. Am avut destule conflicte de-a lungul vremii și până recent, până să intervină acest război de agresiune, strategia de apărare a Ucrainei era concentrată pe un posibil atac venit din partea României. Vă aduc aminte că sunt un cetățean român care a primit interdicție de a intra în Ucraina în anul 2021.

Și de aici trebuie să facem legătură între cele două, adică să fie pregătită Ucraina să fie atacată de România? Când s-a întâmplat asta? Nici n-am avea posibilitatea să facem asta. Nu, nici nu s-ar întâmpla așa ceva.

Urmăriți-mă, urmăriți-mă mai atent. Urmăriți-mă mai atent. Strategia de apărare a Ucrainei, până în momentul 2014, când Rusia a ocupat Crimeea, era bazată pe faptul unei ocupații și unui atac extern venit din partea României. Asta era strategia lor de apărare. Puteți verifica acest lucru. Doi: Ucraina a fost de multe ori dușmănoasă cu cetățenii români, cu identitatea românească a propriilor cetățeni care au cetățenie ucraineană. Eu sunt un om care a primit interdicție în anul 2021, așa cum au primit și alți demnitari români aleși sau trimiși de Ministerul Afacerilor Externe, pentru că am vorbit despre identitatea românească. Am vorbit eu personal despre masacrele de la Lunca și Fântâna Albă. Acest lucru nu a fost pe placul regimului de la Kiev, la fel cum școlile și bisericile în limba română din Ucraina sunt de multe ori închise și suferă atacuri. Sper să existe o schimbare de atitudine la Kiev, dar suntem în anul 2026, România trimite în continuare bani — repet, nu știm câți bani — în Ucraina și nu vedem mai multe școli românești și mai multe biserici, ci mai puține, și în continuare nu avem o unitate administrativă a Bisericii Ortodoxe Române în Ucraina de astăzi.

„Am fost obligați să cumpărăm multe lucruri inutile de la Rheinmetall”

Considerați deci că a fost o greșeală ca România să semneze un contract pe tehnologie de drone cu Ucraina? Pe producție de drone?

Eu consider că am fi putut să apelăm la alți parteneri.

Și dacă ați fi ajuns președinte, probabil n-ați fi mers la Kiev, pentru că aveți interdicție. Cum ați fi procedat dacă venea o invitație pe numele dumneavoastră?

Eu nu cred că ar mai fi fost cazul unei asemenea interdicții, pentru că nu noi avem nevoie de...

Ar fi ridicat ei interdicția, atunci...

...poate doar domnul Nicușor Dan, care dă dovadă de slugărnicie. Ucraina are nevoie de noi.

Credeți că Ucraina ar fi ridicat atunci, Kievul ar fi ridicat atunci interdicțiile în ceea ce vă privește?

Discutăm despre niște ipoteze. Acum trebuie să-l tolerăm pe acest bizar de la Cotroceni, care ne face de râs.

Bine, noi să vorbim totuși despre ce ați face dumneavoastră, pentru că viitorul e ceva ce vă interesează, până la urmă, alegerile din 2028.

Am înțeles. V-am expus poziția noastră legată de Ucraina, chiar dacă place cuiva sau nu place. Eu cred că asta este atitudinea corectă. Românii au...

Și în Republica Moldova ați fi mers?

Românii au fost lăsați prea mult pe ultimul loc, inclusiv românii din Republica Moldova.

Da, deci și Republica Moldova credeți, dacă dumneavoastră ați fi fost președinte, ar fi ridicat și ei toate interdicțiile, ați fi fost invitat acolo, primit, s-ar fi șters tot?

Republica Moldova are nevoie de noi. Are mare nevoie de noi.

Și credeți că dacă dumneavoastră ați fi ajuns președinte, ei ar fi ridicat această interdicție? Cu siguranță, nu? Ca și Kievul. Și atunci să înțelegem că acel episod în care AUR a votat totuși împotriva legii privind doborârea dronelor ar fi un episod așa, întâmplător, și poate că a ținut de modul în care era formulată acea lege? Ați fi pe viitor poate dispus să vă schimbați abordarea? Pentru că vedem că e un pericol.

Suveranitatea din punct de vedere militar, în toate teatrele de operațiune care se desfășoară în interiorul României, trebuie să aparțină României. Acea lege viza o cedare a comenzii militare în anumite condiții. Am adus un amendament, amendamentul n-a fost respectat. Nu împiedica nimeni să mergem pe legea din 2001 și să ne apărăm granițele și de avioane, și de drone, după cum nu ne-a împiedicat nici de când a fost adoptată legea până acuma să doborâm dronele. Dar nu avem tehnologia, nu avem capacitatea, nu asta era problema, ci multe contracte date cu dedicație, unele provocate de corupția internă, inclusiv din interiorul armatei, inclusiv din interiorul unor servicii ale armatei care îi cumpărau lui Iohannis geci și alte echipamente de schi.

Când spunem asta, totuși ar trebui să avem niște dovezi.

Păi sunteți jurnalist, puteți investiga.

Nu, vă întreb, vă întreb de ce spuneți dumneavoastră.

Pentru că e un caz de notorietate în care i-au cumpărat echipamente de schi sau geci domnului Iohannis. Cu asta se ocupă cei care ar trebui să înzestreze Armata Română.

Și considerați în continuare Armata Română are aceleași metehne? Pentru că totuși e un episod important cel legat de SAFE.

Consider că o parte din achizițiile făcute de Armata Română sunt netransparente, nu știe nimeni cine a făcut necesarul pentru programul SAFE, un program de 16 miliarde de euro, și da, consider că există corupție în ceea ce privește aceste achiziții. Și mai consider că această corupție este la nivel înalt și vizează multe din contractele din programul SAFE. Consider că am fost obligați să cumpărăm multe lucruri inutile de la Rheinmetall.

Considerați așadar că România face doar cumpărături prin programul SAFE.

Păi doar cumpără, nu vinde...

Vă întreb asta pentru că am auzit aceeași părere și de la domnul Fifor, de exemplu, de la PSD, care e un om important în această zonă, a fost ministru al Apărării.

Au și Ministerul Apărării, au portofoliul acesta și sunt curios ce achiziții va face România. Dar în acest moment, ca să vă răspund la întrebare: da, România face cumpărături.

Deci ce ar putea să facă, mai bine spus, această comisie pe care dumneavoastră o propuneți în interiorul Parlamentului?

Să evalueze dacă există cazuri — noi am primit multe sesizări — dacă există cazuri concrete de corupție. Sunt multe acuzații în spațiul public și după aceea să fie sesizate organele de anchetă penală.

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Moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea pentru reforma administrativă

Bun. Acum revenind la ce se întâmplă în Parlament, tot în Parlament e o discuție foarte aprinsă legată de această reorganizare administrativă pe care vor s-o facă cei de la PSD. Dumneavoastră ați fi de acord? Vă întreb asta pentru că a apărut ieri informația că cei de la UDMR, care da, ar avea foarte mult de pierdut în urma unui astfel de proiect, ar depune o moțiune de cenzură. Ați vota-o?

Domnii de la UDMR nu au voturile necesare, nu au nici măcar semnăturile necesare pentru o moțiune de cenzură. O moțiune de cenzură poate trece numai prin AUR, la fel cum am spus pe tot parcursul anului că nu se poate un guvern fără AUR. Le-a dat domnul Bolojan voturile, acordă susținerea necesară guvernului Luca Niculescu în Parlament. AUR, în fiecare sesiune parlamentară, dacă avem numărul necesar de semnături, dacă există și alți parlamentari care semnează alături de noi, depune moțiune de cenzură. Reforma administrativ-teritorială nu se poate face prin asumarea răspunderii. Dacă va exista o astfel de asumare, cu siguranță vom încerca să determinăm căderea acestui guvern marionetă care n-a făcut decât să-i facă hatârul lui Nicușor Dan.

Dar dacă ar fi o astfel de moțiune, să înțeleg că nu ați vota-o? Pe această temă. Dacă ar apărea o altă temă, poate v-ați alia, nu știu, de la PNL, de la USR, poate cine știe.

Păi de unde înțelegeți dumneavoastră asta?

Vă întreb. Deci nu ați vota o astfel de moțiune pe tema reorganizării administrative a celor de la UDMR. Asta vă întrebam. Nu ați vota pe tema asta, poate ați vota o altă moțiune.

Am spus în felul următor: dacă va exista o asumare a răspunderii, noi vom iniția și, inițiind, vom și vota.

Pe tema aceasta a organizării administrative?

Organizarea administrativ-teritorială poate să treacă ca o lege organică prin Parlament sau poate... sau mai multe legi, sau poate să treacă direct, fără nicio dezbatere, prin asumarea răspunderii. În momentul în care există asumarea răspunderii, opoziția are la dispoziție trei zile pentru a depune o moțiune de cenzură. AUR va depune o moțiune de cenzură. Dacă semnează și votează UDMR-ul, dacă semnează și votează USR-ul, dacă se gândește domnul Bolojan să nu mai sprijine guvernul Luca Niculescu, cu atât mai bine.

Deci dacă s-ar întâmpla asta, v-ați gândi la o moțiune de cenzură.

O vom iniția și o vom vota.

Dacă va fi o asumare a răspunderii. Bine, asta e o știre, e o chestiune importantă votul celor de la UDMR. Bineînțeles, ați luat legătura și cu ei? Îi am înțeles public că sunt interesați. Se pot alia poate, dacă e același motiv, v-ați alia poate și ați face o moțiune comună?

Prima oară, prima oară trebuie să vedem ce face PSD-ul. Dacă PSD-ul chiar are intenția unei reforme, pentru că asta i-ar afecta în mod direct. Eu înțeleg că în mediul rural, care odată era fief pentru PSD, ei nu mai strâng voturile de odinioară și se gândesc să facă viața acelor oameni mai complicată. Dar nu e un motiv să tai de jos, de la cei sărmani, cum a făcut Bolojan, de la cei fără posibilități, în loc să tai prima oară de la numărul de parlamentari. Dacă PSD-ul vrea o reformă reală, să înceapă cu numărul de parlamentari, să-l ducă la 300, pentru că avem un vot în acest sens. Sigur că celor de la PSD și aliatului lor, Nicușor Dan, nu le convine democrația.

Și atunci considerați că ar fi bună totuși o reformă administrativă, dar făcută în alte condiții?

Reforma administrativă, așa cum am spus în cadrul lucrărilor forumului aleșilor locali — un forum desfășurat duminică la Parlament, care nici acesta nu a interesat pe o mare parte a presei — trebuie să vină de sus în jos. Prima oară să ajungem la 10 ministere, la tăierea cu două treimi a instituțiilor centrale, la 300 de parlamentari și după aia ne putem gândi la niște amărâți din niște comune.

Deci ați face asta dacă ați ajunge dumneavoastră la putere?

Avem un proiect, avem un proiect în acest sens. Este singurul care stă în picioare, că restul este destul de slăbuț ca și conținut, materialul prezentat de către cei de la PSD. Și în niciun caz nu merg pe ideea că PSD-ul este un partid reformist. Nu considerați că PSD-ul e un partid... Cred că este evident acest lucru.

Bun. Haideți să vorbim despre momentul în care veți ajunge la guvernare, că vă doriți acest lucru până la urmă, nu? Așa am înțeles, cred că orice partid își dorește până la urmă să ajungă la guvernare. Pe ce echipă v-ați baza dacă ar fi să ne dați așa o formulă de guvern pe care vi-l imaginați? Cum ar arăta?

Vom spune la momentul respectiv numele care vor intra în calcul pentru funcțiile de miniștri. Pentru noi este important să ne mărim echipa cu specialiștii din rândul instituțiilor, din rândul ministerelor, care doresc cu adevărat să pună România pe roate, să guverneze România pentru bunăstarea românilor. E de neconceput o comparație între un om ca Dan Dungaciu, de exemplu, și Oana Țoiu, ca și comparație, dar pot să-l dau și pe Gheorghe Piperea și pe Petrișor Peiu ca exemple vizavi de ce oameni a avut USR-ul. Pentru că acest guvern nu are o susținere politică majoritară în Parlament, nu vom putea face nimic dacă nu vom avea un parlament majoritar care să susțină programul nostru de guvernare — program concentrat pe producția în România, pe exploatarea resurselor naturale și pe tăierea costurilor administrative, multe instituții bugetofage.

Să înțeleg deci că ar fi un guvern în care se vor regăsi domnii pe care i-ați pomenit: domnul Piperea, domnul Dungaciu, domnul Peiu ar putea să fie membri în guvern? Cred că i-ați pomenit pe doi dintre ei, pe domnul Peiu și pe domnul Piperea, nu-i așa, cum că ar fi fost consultanți pentru anumite legi în momentul acesta? Puteți să ne spuneți mai multe? Nu ați dat detalii și chiar mi s-a părut interesant.

Așa și este. Nu am fost doriți de către Nicușor Dan. A spus public săptămâna trecută, a lansat niște tirade televizate împotriva partidului nostru. În mod clar este o încălcare gravă a Constituției. Avem specialiști, avem oameni buni, avem cu siguranță trei garnituri de miniștri care ar face o treabă mai bună și care au soluțiile în comparație cu acest guvern marionetă Nicușor Dan–PSD. Pentru că nu se descurcă cei de la PSD și nu sunt capabili, au solicitat ajutorul unora dintre membrii noștri de seamă. Și o să las la momentul respectiv... Eu i-am încurajat pe colegii mei să le dea toată asistența, pentru că interesul nostru nu este să guvernăm o țară falimentară, ci să avem ce guverna și un punct cât mai sus de unde să pornim pentru reconstrucția României.

Da, vă dați seama, spunând asta, deja le dați apă la moară celor care vă acuză că aveți o colaborare cu PSD-ul: „Hap, pe sub mână, se colaborează acolo, fac legi împreună și de fapt se critică.”

Noi facem legi cu toate celelalte partide, pentru că de asta suntem un partid votat de către români. Imbecilitatea celor care acuză: „Vai, ce face...”

E un termen dur acesta și nu l-aș folosi totuși.

...prostie.

Nu, nu prostie.

Nu, hai să spunem lipsa de cultură politică — mai puțin inspirat — vehemența și talibanismul unora care și-ar dori ca AUR să nu existe. Pentru că asta am resimțit noi la sfârșitul săptămânii trecute. N-avem voie, în opinia unora, nici măcar să facem mitinguri. Vezi cazul așa-zisului liberal care conduce Primăria...

Lui Ciprian Ciucu.

...lui Ciprian Ciucu. Păi am făcut miting, pentru că nu e țara lui Ciprian Ciucu și o parte importantă a României ne susține, participă la mitinguri. Noi participăm la manifestații și facem legi în Parlament și, dacă suntem consultați, ne dăm concursul. Faptul că este acest bizar la Cotroceni care încearcă să evite aritmetica electorală și aritmetica de bază și să reinventeze adunarea și scăderea prin numărul de parlamentari este altceva. AUR va exista, în ciuda tuturor atacurilor cărora suntem supuși, și nu o să facem concesii de niciun fel. Cred că a venit momentul — și s-a văzut foarte clar acest lucru în momentul la votarea Guvernului Veștea — cred că a venit momentul ca cineva să spună tare și răspicat: „Până aici! Noi nu facem genul acesta de blaturi.”

Să înțelegem că pe legea reorganizării administrative totuși au fost întrebați cei doi, nu?

Nu pot să mă gândesc, pentru că avem chestiuni legate de reorganizarea companiilor de stat — pentru că ați văzut, cei de la PSD aveau o poziție și acuma sunt la guvernare și au o altă poziție legat de programul SAFE — iar domnul Piperea este, da, așa cum ați spus, unul dintre cei mai buni experți în insolvență. În curând o să ajungă tot statul român în insolvență, la felul în care sunt conduse companiile de stat, la felul în care nimeni nu discută despre investiții strategice. M-am întâlnit cu nenumărați ambasadori. Există bani în lume, avem ce face în România, mai ales, repet, în țara cea mai bogată din Uniunea Europeană. Din păcate nu există o strategie și nu se concentrează nimeni pe aceste lucruri. Sunt slab calificați.

Cine i-a contactat? Cine i-a contactat pe cei doi? Domnul Neacșu? Că domnul pare un om care face foarte bine networking.

Nu e asta problema, nu e asta problema.

Nu, dar e interesant să vedem culisele acestor discuții.

Păi, culisele acestor discuții... Credeți că lui Bolojan nu i-am spus ce are de făcut?

I-ați spus?

Da, n-a înțeles nimic. A fost inflexibil. Nu cred că o să facă nici pesediștii nimic, că o să le zicem și lor, că n-avem nicio reținere, repet, în acest [sens]. Avem cei mai bine pregătiți oameni dintre toate partidele politice. Avem discuții cu toate partidele politice, doamnă. Cum am discutat cu Bolojan, am discutat și cu agențiile de rating, în ciuda minciunilor spuse de Nicușor Dan. Sigur că discutăm cu toată lumea și am anunțat la momentul respectiv. Am discutat cu toată lumea. Goana unora — am spus-o, nu-i numesc nici proști, nici imbecili, nici lipsiți de cultură politică — de a arăta cu degetul „alianța PSD–AUR” este o încercare de a afecta susținerea pe care AUR o are din partea românilor.

Dar până la urmă, totuși, ce ar fi atât de rău să colaborați cu cei de la PSD, pentru că știți și dumneavoastră, politic se vede un compromis și până la urmă la un moment dat AUR va ajunge poate la putere și va avea nevoie de încă un partid cu care să colaboreze.

Nu știu dacă va avea nevoie. Îi vom lăsa pe români...

50%? Ați fi norocoși să faceți 50%.

Am fi norocoși, am fi girați de către români cu încrederea lor. Dacă pricepem puțin din ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vedem că și în Ungaria, și în Serbia, și în Bulgaria există guverne care au obținut în urma votului popular o majoritate parlamentară. Și asta este ținta noastră. Alte discuții despre posibilitatea unor parteneriate cu alte partide doar în urma alegerilor și prin asumarea în întregime a programului de guvernare al AUR, singurul care poate scoate România din criza în care se află. Vedeți că PSD-ul este la guvernare și nu are soluții pentru români, iar criza se accentuează, inflația crește, deficitul bugetar crește și Nicușor Dan ne bagă pe toți în faliment.

Adică totuși sunteți dispuși să le oferiți o mână de ajutor celor de la PSD, pentru că iată, domnul Piperea, domnul Peiu sunt...

Doamnă, nu suntem... Nu suntem dispuși. Eu înțeleg cum răstălmăciți dumneavoastră orice chestiune. Nu suntem dispuși să oferim niciun ajutor PSD-ului. Din punctul nostru de vedere, PSD-ul este un partid anacronic care în curând va dispărea de pe scena politică, și aceeași soartă trebuie să o aibă și PNL-ul, că au făcut destule rele. Noi suntem dispuși să discutăm cu toată lumea legat de România și măsuri concrete care trebuiesc luate. Avem aceste soluții, aceste măsuri trebuie luate imediat, nu peste un an sau doi, când cu siguranță AUR va guverna, dacă va avea votul românilor și dacă în România mai există alegeri libere, pentru că vedem ce se întâmplă: avem deținuți politici, avem oameni care suferă represiune politică.

Funcție onorifică pentru Călin Georgescu în AUR?

La cine vă referiți când spuneți deținuți politici?

Ghiciți.

Nu știu, spuneți dumneavoastră.

Am înțeles, înseamnă că nu prea sunteți la curent, de asta și întrebați care e numele.

Eu sunt la curent, dar voiam să-i pronunțați numele. Greu să-i pronunțați numele?

Nu, văd că dumneavoastră nu vreți să-i pronunțați numele. Eu am pronunțat de 1000 de ori numele. Este cel care a câștigat alegerile prezidențiale în 2024.

Dumneavoastră considerați că este deținut politic domnul Georgescu. Bun. Aș vrea totuși să lămurim și ce se întâmplă cu domnul Georgescu în momentul în care își va rezolva aceste probleme — și cred că toată lumea își dorește ca cineva aflat la ananghie să-și rezolve problemele. Ce veți face? Îl veți coopta în guvern, poate îl veți susține la o candidatură la prezidențiale, poate o funcție onorifică în AUR?

Președinte onorific sau chiar o variantă... Nu știu, pentru că dumnealui a candidat independent. A câștigat niște alegeri și trebuia să fie președintele României, iar acum este persecutat politic. Despre ce alegeri libere putem discuta, în cazul ăsta, în România? Poziția noastră este aceea de a susține democrația într-un cadru total nedemocratic, în care inclusiv mitingurile de protest sunt puse la îndoială și se încearcă interzicerea lor. De aceea este foarte important ca justiția să redevină dreaptă și să recâștige încrederea populației, pentru că o mare parte din societatea românească nu mai crede în justiție în acest moment, inclusiv din cauza proceselor succesive, dosarelor nenumărate pe care Călin Georgescu le are.

LIVE TEXT George Simion vrea oprirea ajutoarelor financiare pentru Ucraina și critică strategia lui Nicușor Dan în relația cu SUA

Bun. Apropo de Călin Georgescu și de modul în care iese sau nu lumea în stradă — în fiecare seară îi vedem pe susținătorii dumnealui acolo la Arestul Central...

Nimeni nu le-a reproșat nimic. Oamenii s-au dus acolo să își susțină președintele pe care l-au ales, până la urmă. E omul pe care ei l-au ales.

Și vi s-a reproșat că nu ați mers și dumneavoastră acolo. Haideți să lămurim și asta: de ce nu ați mers să îl susțineți chiar acolo, la Arestul Central? Makaveli a făcut un video — e totuși o persoană foarte vizibilă pe aceleași rețele pe care și dumneavoastră aveți foarte mulți susținători.

Ar trebui să îl invitați la Interviurile Adevărul pe domnul Makaveli...

L-am avut invitat pe Makaveli.

Și să-l întrebați pe el. Eu prefer să mă concentrez pe lucrurile pe care le avem de făcut și sunt importante. Încercarea aceasta de a ne consuma timpul și de a comenta fel de fel de bazaconii nu o să ne facă în vreun fel să obosim sau să dăm atenție larmelor și zgomotului de fond din jurul nostru. Noi avem o țintă, înțelegem ce avem de făcut, avem un plan concret pentru România și acest plan trebuie implementat cât mai repede ca să ne revenim ca țară. Sigur că unii pot cădea în capcana asta să vorbească versuri uscate despre protestul din 14 noiembrie — dacă am fost 7.000, dacă am fost 15.000, dacă am fost 20.000, dacă am fost 25.000. Singura certitudine este că a existat un protest amplu, mare, de susținere pentru Călin Georgescu și există în rândul societății românești un curent reprezentativ în acest sens.

Și deci dumneavoastră nu puteți să susțineți ce vi se reproșează, că vă folosiți de imaginea domnului Georgescu. Pentru că până la urmă domnul Georgescu are aceleași principii cu ale dumneavoastră, aveți foarte multe puncte în comun, deci o colaborare consistentă e de luat în calcul pe viitor, să înțeleg.

Încercarea unora și altora de a crea dezbinare și a crea piste false, după cum vedeți și dumneavoastră, nu are succes. Au fost în ultimele luni, și chiar și la alegerile prezidențiale de anul trecut, fel de fel de indivizi care încercau să găsească în felul ăsta punctul slab, călcâiul lui Ahile.

Sunt totuși oameni care votează și sunt oameni pe care dumneavoastră ați putea să-i cooptați, cei de la AUR — oameni cum este Makaveli, de exemplu, care și-a mai schimbat părerea în trecut, oameni care par a fi mai degrabă din nucleul dur al domnului Georgescu, și tocmai de asta.

Nu vorbiți, nu vorbiți... Lăsați, nu mai inventați dumneavoastră dintr-un platou de televiziune oameni. Sunt aceiași care l-au susținut pe Victor Ponta. Noi înțelegem ce se întâmplă.

Victor Ponta? Nu prea știți...

Eu cred că știu.

Da, da, da, a fost de multe ori invitat la noi, domnule Simion. Dacă mă lăsați să pun întrebări... Domnule Simion, vă deranjăm?

Păi nu, dar îmi consumați timpul.

Noi vă consumăm timpul? Dumneavoastră v-ați plâns că nu sunteți invitat în platourile TV și că presa vă este potrivnică. Noi l-am avut de atâtea ori invitat pe domnul Peiu, pe domnul Dungaciu...

Dacă mai aveți întrebări...

Vă deranjează? Da, vă deranjează ceva?

Trebuie să ajung la spital și...

Domnule Simion, felicitări, felicitări, apropo, pentru fetița dumneavoastră! Încă două întrebări, mulțumesc. Cum ați face altfel decât domnul președinte?

V-am spus cu armata, cu așa, spuneți-mi ce nu v-am spus.

Nu, nu, dumneavoastră vorbeați inclusiv despre toate acele critici care au venit la conferința de presă, inclusiv în momentul cu domnul Vanghelie. Sunt curioasă dacă dumneavoastră ați primi din partea unui jurnalist injurii, critici, ați lua o astfel de decizie de a-l interzice pe Cotroceni?

Nu știu ce să vă zic, Marian Vanghelie este un personaj destul de controversat care ne-a criticat și el, și el acuma se portretizează ca fiind susținător al domnului Călin Georgescu.

Despre cine e vorba? Despre acel Ovidiu Vanghele, jurnalistul, care a fost interzis de către Nicușor Dan. Considerați că și dumneavoastră, uman vorbind, ar fi trebuit să înghită președintele astfel de injurii?

Asta e treaba dumneavoastră, a celor care l-au votat pe Nicușor Dan. Adică domnul Vanghele respectiv — nu e Marian Vanghelie, nu, nu, nu, e vorba de Ovidiu Vanghele — și el a fost acolo când mânca sarmale cu Nicușor Dan. E unul din susținătorii lui. E același susținător care l-a votat și pe Iohannis, sunt aceiași oameni care ne aduc aceste dezastre la conducerea țării. Domnul Vanghele primește tratamentul de care are parte din partea celui pe care l-a susținut. Eu nu mi-aș fi interzis nici susținătorii să vină, nici opozanții. Dar na, așa susținători, așa simulacru de președinte.

Bun, dumneavoastră ați spus că nu mai acceptați decât o singură întrebare. Să înțeleg că așa ar putea să fie la o conferință de presă. Dar dacă dumneavoastră ați dori să vi se adreseze o anumită întrebare grea, cu un răspuns greu, care ar fi aceea și la care dumneavoastră să răspundeți cu cea mai mare deschidere? Vă rog. Asta ar fi întrebarea, dacă mai aveți o întrebare: ce v-ați dori dumneavoastră să lămuriți despre dumneavoastră și despre partidul pe care îl reprezentați și credeți că oamenii au înțeles greșit? Aveți această posibilitate să spuneți celor care vă urmăresc.

M-ați luat pe mine cu Iordache, ne-ați acuzat că organizăm proteste violente, ne-ați acuzat că scoatem România din Uniunea Europeană. Cam asta este imaginea presei din țara noastră, cu întrebări despre Makaveli. Și întrebarea pe care mi-aș dori să mi-o adreseze cineva este: „Vă place cum arată în acest moment societatea românească, de la politică, la presă, la mediul economic?”. Vă rog, puteți să răspundeți.

Păi acum am schimbat rolurile. Care credeți că ar fi răspunsul? Mă întrebați pe mine? Păi haideți să inversăm totuși rolurile, chiar dacă mi-ați oferit această posibilitate. Ce reproșați președintelui, cum credeți că ar trebui să meargă țara și ce ați face dumneavoastră, George Simion, alături de partidul dumneavoastră, pentru ca lucrurile să meargă mai bine în România?

Nu avem, nu avem președinte. Omul acela nu este mediator. Omul acela iese în conferințe de presă și atacă partide politice și dă indicații despre cum trebuie interzise proteste. Omul acela e o rușine pentru România, la fel cum felul în care presa din România alege să facă ținte din partide politice de opoziție care n-au fost o zi la guvernare și să susțină bizari de genul acesta, în continuare. Acum nu mai e Iohannis, nu mai e Nicușor Dan, urmează Bolojan. Efectul guvernării Bolojan o resimțim cu toții. Și atunci te gândești: ce e în mintea unora care pretind că sunt intelectuali, apărători ai libertății de exprimare, apărători ai democrației, ei girând cu două mâini anularea alegerilor și arestarea lui Călin Georgescu?

Dacă Bolojan ar candida la alegerile prezidențiale, cum ați vedea o astfel de candidatură?

Nu știu, poate va fi un președinte cu un premier de la... Cum Nicușor Dan n-a fost un primar bun, a fost înscăunat președinte. Se pot face genul ăsta de experiențe, dar costă și ne costă pe fiecare dintre noi.

Să înțeleg că veți merge mai departe cu tentativa de suspendare a președintelui?

Dacă există în Parlamentul României oameni dornici să susțină — înțeleg că și-au exprimat dorința unii dintre parlamentari — mergem mai departe, la fel și cu alegerile anticipate. Sunt singurele două modalități și două proceduri constituționale care să ne scoată din această criză provocată de Nicușor Dan și de anularea alegerilor din 2024 — dar doar a alegerilor prezidențiale, alegerile parlamentare au fost validate.

Bun. Următoarele alegeri — ce scor credeți că veți avea la următoarele alegeri?

Vom vedea atunci. Noi vom cere votul românilor pentru a avea o majoritate în Parlament.

Sondajele de opinie interne — vă întreb pentru că ați contestat cel mai recent sondaj, ați spus că este mincinos. Ce cifre arată partidul dumneavoastră?

Nu am comentat cât de mincinos sau nemincinos este acel sondaj. Eu vreau doar să ne spună cei de la INSCOP cât spuneau că o să ia candidatul George Simion în mai 2025, în primul tur. Pentru că este elocvent pentru gravele erori, pentru marile probleme pe care casele de sondare a opiniei publice le au. Să zică cei de la INSCOP ce procent estimau că va lua Călin Georgescu pe 24 noiembrie 2024. Și asta e ultima frază pe care o am: pe 24 noiembrie, la doi ani de la anularea alegerilor, Comisia de abuzuri din Camera Deputaților va prezenta raportul privind anularea alegerilor. E o muncă asiduă depusă de colega mea, președinta comisiei...

Raportul dumneavoastră?

Raportul Comisiei de abuzuri din Camera Deputaților. Singurul raport care este prezentat, pentru că Nicușor Dan nu s-a ocupat nici măcar cu asta.

Pe 24, ziceți?

Va fi prezentat. Mulțumesc frumos.

Mulțumesc. George Simion se grăbește să plece. Nu-i așa? Aveți o zi plină, și e adevărat că mergeți la fiica dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați urmărit.