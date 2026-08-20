Vineri se reia circulația pe Pasajul Basarab pe un singur sens. Când va fi gata întreaga lucrare

Primăria Generală a Capitalei anunță că vineri, 21 august, va fi reluată circulația pe Pasajul Basarab, pe sensul Bulevardul Titulescu – Șoseaua Grozăvești.

Traficul auto va fi redeschis vineri dimineață, după ce Pasajul Basarab s-a aflat în reparații în ultimele luni.

”Mâine dimineață, între orele 5.00 și 6.00, dăm drumul traficului pe sensul, Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești. Veți circula în ambele direcții, azi am trasat inclusiv marcajele. Și ne mutăm cu lucrările pe partea cealaltă: Grozăvești - Titulescu. Începem cu scanarea și frezarea asfaltului degradat, continuăm cu reparații, înlocuiri, curățări de rosturi de ditalație, parapeți, stâlpi, borduri, longrine de tramvai, tubulaturi de scurgere a apelor pluviale etc. Terminăm până pe 6 septembrie! Lucrăm în două schimburi, inclusiv sâmbăta. Din 7 septembrie, redeschidem traficul complet pe pod. Până la finalul anului, continuăm lucrările fără afectarea traficului. Spre exemplu, veți vedea, inclusiv pe breteaua redeschisă, că au rămas vechii parapeți ruginiți. Îi înlocuim pe timpul nopții, fără să afectăm traficul”, anunță Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.

Pasajul Basarab a fost dat în folosință în 2011-2012, dar fără să i se fi făcut recepția.

Din această cauză, nu a putut fi întreținut și s-a degradat.