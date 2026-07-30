Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat joi, 30 iulie, că, din a doua săptămână a lunii august, lucrările de reabilitare a Pasajului Basarab se vor muta pe sensul Grozăvești – Titulescu, iar mașinile vor circula pe cealaltă bretea, în dublu sens.

1/5 Lucrări la Pasajul Basarab/FOTO: PMB

„Reparăm, într-o jumătate de an, ce s-a degradat în ultimii 15 ani. Ca să recepționăm! Am început pe 20 iunie, cu montarea schelelor și scoaterea din tensiune a liniei de tramvai.

Din 29 iunie, ne-am apucat de lucrări pe calea de pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești. De atunci și până în prezent, mașinile circulă pe cealaltă cale, în dublu sens. Din a doua săptămână a lunii august, ne mutăm cu lucrările pe sensul Grozăvești – Titulescu, iar mașinile vor circula pe cealaltă bretea, în dublu sens”, transmite PMB într-un comunicat.

Instituția dă asigurări că, până la începerea noului an școlar, circulația pe pasaj va fi redeschisă complet, iar tramvaiele vor reveni pe șine.

„Din septembrie și până la finalul anului, vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier”, adaugă PMB.

Primăria precizează că sunt mobilizați 110 muncitori și peste 30 de utilaje, care lucrează în două schimburi, inclusiv sâmbăta. Aceștia acționează pe o distanță de 2 km pe pasaj și încă 2 km sub pod.

Până în prezent, au fost curățați 24.000 de metri pătrați de suprafață din beton și 5.279 de metri pătrați de cale de rulare a tramvaiului, au fost frezați 17.800 de metri pătrați din stratul de uzură al asfaltului, iar de vineri, 31 iulie, urmează să înceapă asfaltarea.

Totodată, pe 18.000 de metri pătrați de beton a fost aplicată o vopsea specială de protecție, au fost recondiționați și vopsiți 2.100 de metri de parapeți și curățați 1.500 de metri liniari de longrine ale șinelor de tramvai.

De asemenea, au fost realizați 148 de metri pătrați de reparații cu mortare speciale și reparați 430 de metri liniari de rosturi de dilatație dintre tronsoane.

Lucrările au inclus și spălarea și vopsirea suprafeței de beton, repararea fisurilor, precum și vopsirea și montarea tubulaturii pentru scurgerea apelor pluviale.

Într-o postare publicată luna trecută, PMB a susținut că Pasajul Basarab a fost lăsat în paragină timp de 15 ani și că nu a fost recepționat niciodată de la inaugurare.

„Este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă, nesigur pentru pietoni și șoferi care trec/staționează sub el, fisuri la stâlpii din beton (file). Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină.

Și e murdar! A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani”, transmite Primăria.