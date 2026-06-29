Trafic restricționat pe Pasajul Basarab. Ce modificări apar pentru șoferi și transportul public

Începând de luni, 29 iunie, traficul rutier pe Pasajul Basarab va fi restricționat pe tronsonul cuprins între Șoseaua Nicolae Titulescu și Șoseaua Grozăvești, astfel că se va circula pe o singură bandă.

Începând din noapte de duminică spre luni, au intrat în vigoare restricțiile de circulație pe Pasajul Basarab, pe tronsonul cuprins între Șoseaua Nicolae Titulescu și Șoseaua Grozăvești. Astfel, potrivit Info Trafic România, traficul rutier se va desfășura pe o singură bandă.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să păstreze distanța de siguranță între autovehicule, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor rutieri și să evite oprirea sau staționarea în afara locurilor special amenajate.

Măsura vine ca urmare a lucrărilor de reparație care se desfășoară în zonă şi care vor continua şi în perioada următoare. Din august, lucrările se vor muta pe cealaltă cale a pasajului, iar traficul va fi deviat în oglindă. Începând din septembrie, când valorile de trafic vor crește odată cu debutul noului an școlar, vor exista și închideri punctuale ale unor porțiuni de carosabil.

„Suntem și azi pe șantierul de la Basarab!

La fix o săptămână de la startul lucrărilor, deja o bună parte din schele sunt montate.

Muncitorii dau jos burlanele, lucrează la curățarea tuturor elementelor de beton, ca să poată repara fisurile apărute de-a lungul anilor, curăță calea de rulare a tramvaielor și toate elementele de sus și până jos ale pasajului.

NU UITAȚI!

Din noaptea de duminică spre luni, se închide calea de pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești, unde vom demara lucrările.

Șoferii vor circula pe cealaltă cale, în dublu sens.

Din luna august, ne mutăm cu lucrările pe pe calea Grozăvești – Titulescu, iar cealaltă cale se redeschide circulației în dublu sens.

Băgăm viteză să terminăm cea mai mare parte a lucrărilor în vara aceasta, când traficul e redus” a transmis, pe 27 iunie, Primăria Bucureşti.

În perioada intervențiilor, începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate și înlocuite de linia 54, care va circula între Depoul Alexandria și Zetarilor – Șura Mare.

Linia 44 va circula cu un număr suplimentar de vehicule, iar liniile 1 și 10 vor avea trasee deviate.

Totodată, va fi introdusă linia navetă 610, care va asigura legătura între Primăria Sectorului 1, Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresul. De la 1 septembrie, circulația tramvaielor va reveni la normal.