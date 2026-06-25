Restricții de trafic pe Pasajul Basarab începând de luni. Circulația se va desfășura pe o singură bandă

Începând de luni, 29 iunie, vor fi instituite restricții de trafic pe Pasajul Basarab, pe tronsonul cuprins între Șoseaua Nicolae Titulescu și Șoseaua Grozăvești.

Potrivit Info Trafic România, traficul rutier se va desfășura pe o singură bandă, pe ambele sensuri de circulație, dinspre Şos. Grozăveşti către Şos. Nicolae Titulescu.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere temporare, precum şi semnalele și indicațiile poliţiştilor rutieri.

Anterior, Primăria Capitalei anunța că, în august, traficul auto va fi deviat pe cealaltă bretea a pasajului. Din septembrie, odată cu începerea anului școlar și creșterea valorilor de trafic, vor fi introduse închideri punctuale ale unor porțiuni de carosabil.

Potrivit PMB, lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

În perioada intervențiilor, începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate și înlocuite de linia 54, care va circula între Depoul Alexandria și Zetarilor – Șura Mare.

Linia 44 va circula cu un număr suplimentar de vehicule, iar liniile 1 și 10 vor avea trasee deviate.

Totodată, va fi introdusă linia navetă 610, care va asigura legătura între Primăria Sectorului 1, Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresul. De la 1 septembrie, circulația tramvaielor va reveni la normal.

Într-o postare publicată săptămâna trecută, PMB a susținut că Pasajul Basarab a fost lăsat în paragină timp de 15 ani și că nu a fost recepționat niciodată de la inaugurare.

„Este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă, nesigur pentru pietoni și șoferi care trec/staționează sub el, fisuri la stâlpii din beton (file). Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină.

Și e murdar! A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani”, transmite primăria.